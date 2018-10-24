А вам сколько надо денег для «пенсионного счастья»?

Примерно 37,3 тысячи рублей в месяц наши соотечественники желают получать после наступления пенсионного возраста. О данных свежего исследования рассказали в SuperJob.

Это рекрутинговое агентство SuperJob провело опрос денежных предпочтений граждан на пенсии (речь о будущих пенсионерах). Оказалось, что молодым людям до 24 лет хватит 31 тысячи рублей, а вот нашим соотечественникам, преодолевшим порог в 45 лет, для комфортной пенсионной жизни требуется в среднем 39,2 тысячи рублей. Программисты оказались самыми требовательными среди опрошенных: представители этой профессии захотели получать в месяц около 42 тысяч рублей. А бухгалтерам так много не надо – им хватит и 37,3 тысячи рублей.

При этом в государственную пенсию мало кто верит – лишь 16% респондентов надеются на этот источник прибыли. Большая часть наших соотечественников намеревается продолжить свою трудовую деятельность. Так, 29% россиян готовы работать даже на пенсии. Желание стать рантье и жить на нетрудовые доходы от бизнеса, недвижимости или чего-то подобного изъявили 7% россиян. По 3% наших соотечественников решили получать деньги с помощью своих детей и вкладов в негосударственные пенсионные фонды. 23% россиян не придумали ответа на заданный вопрос.

В исследование поучаствовали 1600 экономически активных граждан, проживающих почти в 300 населённых пунктах со всех округов России.

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