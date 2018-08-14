Закрываем окна на зиму мягкими окнами. Причины, следствия, материалы

Для владельца загородного дома с террасой, дачного участка с беседкой или летним домиком зима - это не повод выдохнуть с облегчением и переехать на зимние квартиры, если он желает застать свое хозяйство в порядке. В последние годы российская погода богата на неожиданные похолодания, снегопады, ледяные дожди и шквалистые ветры. И это причина, по которой любым гражданским строениям требуется эффективная защита. Поэтому подготовка к холодному сезону включает не только тщательную уборку листвы, укрытие теплиц и теплолюбивых растений, но и мероприятия по защите внутренних частей строения в тепле и сухости. Самым лучшим вариантом будет остекление, благодаря которому как основные опасности климата, так и последствия оных будут нивелированы.

Главные опасности

большое количество осадков в виде дождя или снега, так или иначе неизбежное в течение холодного сезона, попадающее внутрь помещения. Как следствие возможно разбухание опорных элементов и внутренней отделки, а также гниль и неприятные запахи.

занесенный ветром мусор. Ветки, листва, пыль, семена растений, прошлогодние подгнившие плоды.

просачивающаяся внутрь пыль. В итоге весной потребуется дополнительная уборка.

проникающие в дом вредители. Насекомые, мыши, ежи и другие мелкие животные, а также главная опасность не столько для дома, сколько для человека – одичавшие кошки и собаки. Если рядом имеется лес, зимой в дом могут заявиться хищники средних размеров. Лисы, к примеру, или кабаны.

Экономичным, функциональным и эстетичным решением для защиты любой веранды, террасы или беседки станут мягкие окна, шторы или занавеси другого типа. В настоящее время их изготавливают из прочной светопроницаемой поливинилхлоридной пленки, одного из самых выгодных по сочетанию цены, качества и легкости изготовления материала. Гибкие окна, занавеси и шторы из ПВХ имеют следующие преимущества:

сохранение размеров светового проема и светопроницаемости. В отличие от мягких окон, традиционный пластиковый стеклопакет уменьшает световой проем не менее чем на 15-25%.

стойкость к механическим повреждениям. ПВХ при ударах не рвется, а тянется, что делает его одним из лучших выборов при остеклении домов, где проживают маленькие дети;

эластичность, сохраняющаяся в течение всего срока эксплуатации;

полиуретан способен выдерживать температуры до -80 градусов, поливинилхлорид до -60, сохраняя полную функциональность;

полная безопасность при эксплуатации. Это связано с химической стойкостью ПВХ. После установки мягких окон отмечается отсутствие характерного запаха, не диагностируются превышающие норму выделения продуктов распада.

Монтаж

Закрывая веранду на зиму ПВХ пленкой, следует учитывать ряд специфических особенностей, позволяющих получить наилучший результат – сохранение функциональности весь заявленный срок эксплуатации, составляющий от 7 до 10 лет. В первую очередь – крепеж. Его подбирают не только по красоте и цвету, но и по способности удерживать полотно на стене. Что сильно зависит от типа строения. Камень, дерево, металл и газобетонные блоки требуют разного подхода. Причем следует учитывать, что вам, возможно, потребуется впоследствии самостоятельно снять, смонтировать или просто отрегулировать размер проема, скатав полотно. Сам монтаж лучше производить в теплое время года, при температуре до +20 градусов. В этом случае растяжение ПВХ будет минимальным, и оно точно сядет на запланированное место. Однако если вы запоздали с заказом, работы можно производить и зимой, при температурах до -15 градусов. При более низких температурах не следует производить монтажных работ, так как ПВХ полотно немного садится и появляется опасность образования трещин при натягивании на крепления. Но лучше всего воспользоваться услугами профессионала.

Уход

В данном случае – чрезвычайно простой. Основное требование – избегать обработки прозрачного полотна абразивными чистящими порошками, оставляющими на его поверхности царапины. После установки или перед закатыванием и уборкой на хранение мягкие окна достаточно окатить теплой мыльной водой и протереть мягкой тряпкой. В итоге следует отметить, что при одинаковой функциональности, мягкие окна обойдутся в полтора-два раза дешевле пластиковых рам, скорость изготовления и монтажа будет значительно выше, а элегантный внешний вид дома или беседки станет приятным бонусом.

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