Всё об обрезке ягодных кустарников: разбираем процесс во всех подробностях

Получение высоких и устойчивых урожаев ягодных кустарников во многом зависит от систематической обрезки кустов. Основными задачами обрезки являются формирование кустов, увеличение плодоношения и улучшение условий освещения всех частей куста.

Общие правила обрезки

Известно, что куст может расти и без обрезки, но результат будет значительно хуже, так как он медленнее формируется, а ягоды мельчают.

Обрезка ягодных кустарников довольно трудоемкая операция и если кустов много (больше 10), то обрезка займет не один день. Кусты обрезают как ранней весной, до распускания почек, так и осенью, после опадения листьев.

Главная проблема садовода при обрезке кустарников на своем садовом участке – боязнь срезать лишнее, а значит получить меньший урожай. Эффект подобной «обрезки по минимуму» будет соответствующим – минимальным. Для того чтобы обрезка дала результат, нужно «резать, не жалея».

Прошлой весной мне пришлось срезать под корень куст черной смородины, потому что он был заражен почковым клещом, давал мелкие ягоды, и со всего куста едва можно было собрать горсть ягод. Срезать куст под корень было, конечно, жаль. Но за лето выросло не менее восьми новых сильных побегов высотой больше метра, куст стал пышным, сильным, обновленным, и этим летом я жду от него соответствующего урожая.

Самая важная часть у кустарников – подземная, поэтому, сколько бы ветвей не срезать, новые побеги быстро появятся из спящих почек на корневой шейке куста.

Согласно Н. П. Кренке, сформулировавшему теорию циклического старения и омоложения растений, новые органы растения замедляют темпы старения всего растения. При этом старение растения неизбежно, но благодаря периодическому омоложению, можно существенно продлить жизнь растения.

Очень важно старые ветви вырезать на уровне почвы, без оставления пеньков, так как в них могут поселиться вредители. Все срезанные ветви сжигают, потому что они могут быть источниками вредителей и болезней.

Для обрезки ветвей понадобится секатор, а для более крупных и толстых ветвей – пила. Крупные срезы лучше обработать садовым варом.

Сложно дать точные рекомендации по обрезке куста, потому что каждый куст требует индивидуального подхода. Помимо этого разные ягодные кустарники имеют свою специфику обрезки. Поэтому очень важно приступая к обрезке четко представлять, что и зачем нужно обрезать, а что оставлять.

Как обрезать разные ягодные кустарники

МАЛИНА

Обрезка малины несложна и связана с ее биологической особенностью. Как известно, малина имеет двулетние побеги. В первый год эти побеги вырастают, на второй плодоносят и отмирают. Как правило, побеги, принесшие на второй год урожай, вырезают около самой земли или даже в земле. Одновременно из куста удаляют все лишние и слабые побеги. Эту вырезку можно производить весной, но благоприятнее для кустарника – осенью.

После посадки малины на второй год у кустов оставляют на плодоношение 2-3 побега. В последующие годы количество побегов увеличивают и доводят у взрослых кустов до 10-12, а остальные вырезают.

Рано весной оставленные с осени в кусте побеги немного укорачивают. Срез делается не в произвольном месте побега, а непосредственно над почкой. Побеги малины лучше всего плодоносят в средней части, поэтому верхушки прищипывают. У побегов с прищипнутыми верхушками развиваются боковые ветки, отчего плодоношение будет более сильным, а ягоды лучше и крупнее.

В особенно благоприятных условиях выращивания однолетние побеги достигают высоты 2,8-3 м. В этом случае после укорачивания они должны иметь длину 2,2-2,5 м. При менее благоприятных условиях возделывания длина отпрысков составляет 1,2-1,5 м. Укорачивают такие побеги, срезая верхушку длиной в 10-15 см.

Особенностью ремонтантной малины является однолетний цикл развития надземной части, поэтому осенью или в отдельных случаях весной надземную часть срезают до уровня земли.

С возрастом куста малины образование новых побегов постепенно снижается. Затем наступает такой момент, когда отпрысков образуется совсем мало и урожайность резко снижается. Установлено, что продуктивность старых кустов малины может быть восстановлена путем удаления старого корневища. Таким образом, изменяют соотношение между надземной и корневой системой растения, в результате чего наблюдается усиление роста.

Омолаживающую обрезку следует сопровождать внесением повышенных доз органических и минеральных удобрений. Омолаживание кустов малины следует проводить через каждые 5-6 лет. Это позволяет значительно продлить возраст плантации малины.

ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА

Куст черной смородины формируют постепенно в течение 4-5 лет. Полностью сформированный и плодоносящий куст черной смородины должен иметь по 3-4 ветви в возрасте 1-2-3-4-5 лет. Всего на кусте будет 15-20 ветвей различных возрастов.

Возраст ветви определяют по количеству годовых приростов. Для этого на ветви находят наружные годовые кольца и подсчитывают возраст ветви сверху вниз.

Скелетные ветви черной смородины хорошо плодоносят 4-6 лет, затем степень плодоношения снижается, поэтому старые ветви вырезают полностью в возрасте 5-6 лет у основания кустов.

Обрезку производят следующим образом. Из молодых однолетних побегов оставляют 6-8 наиболее сильных и правильно расположенных, а остальные удаляют.

Затем ежегодно обрезают:

1) все стебли, имеющие возраст свыше 4-5 лет (эти стебли легко отличить от молодых по их почти черной окраске);

2) все отвисшие стебли, лежащие на земле;

3) стебли, идущие внутрь куста и сильно перекрещивающиеся;

4) все идущие от корневой шейки лишние побеги, а также побеги с подмерзшими за зиму верхушками;

5) все сухие и пораженные болезнями стебли.

Ветвь также следует удалить, если ослаблен рост годовых приростов (менее 15 см).

Усыхающие верхушки стареющих побегов срезают до какого-нибудь сильного бокового ответвления, чтобы усилить рост оставшейся части ветви.

Молодые побеги, оставленные на замещение, укорачивают на одну треть, для усиления ветвления.

Нужно следить, чтобы на кусте оставались ветви всех возрастов, так как лучшее плодоношение обычно бывает на ветвях 2-3-летнего возраста.

КРАСНАЯ И БЕЛАЯ СМОРОДИНА

Техника обрезки красной и белой смородины несколько отличается, так как характер плодоношения этих культур специфичен. Большое количество плодовых почек закладывается в верхних частях побегов, которые затем превращаются в букетные веточки, скученно расположенные вблизи границ годичных приростов. Они более долговечны, чем у черной смородины, – живут и плодоносят до 4 лет.

В силу этих особенностей плодоношения у смородины нельзя укорачивать однолетние прикорневые и однолетние боковые побеги, расположенные в верхних частях многолетних ветвей.

Красная и белая смородина основной урожай формирует на 2-5-летних ветвях. При формировании куста ежегодно оставляют по 3-4 наиболее сильных однолетних побега. Все больные, слабые и загущающие середину куста побеги вырезают.

Скелетные ветви красной и белой смородины плодоносят 6-8 лет. Ветви, не достигшие этого возраста, удаляют только в том случае, когда они не образуют прироста и не плодоносят, или чтобы вызвать интенсивный рост прикорневых побегов. Все старые, не плодоносящие ветви вырезают полностью у самого основания куста.

Полное формирование плодоносящих кустов красной и белой смородины заканчивается в 5-8 лет. В сформированном плодоносящем кусте красной и белой смородины должно быть по 2-3 ветви разного возраста, а всего рекомендуют иметь 10-12 хорошо развитых разновозрастных ветвей. Надо следить, чтобы сохранялся разновозрастный состав ветвей, иначе наступит срок, когда одновременно все старые погибнут и куст не сможет быстро восстановиться.

КРЫЖОВНИК

Формирование куста и омолаживание крыжовника производят почти так же, как и смородины. Плодоносящий сформированный куст должен иметь 15-20 ветвей примерно в одинаковом количестве по возрастным группам.

В год посадки куст обрезают, оставляя по 2-3 почки на побеге. К концу первого года куст будет иметь 5-6 и более однолетних побегов. Весной, на второй год посадки, прошлогодние побеги укорачивают на одну четверть – одну треть их длины.

Крыжовник плодоносит на укороченных побегах 2-3-летнего возраста, расположенных на приростах прошлого года. Обрезка плодоносящих ветвей 2-3-летнего возраста не практикуется.

Крыжовник плодоносит и на более старых ветвях, 4-7-летнего возраста, поэтому при обрезке удаляют ветви только старше 7-летнего возраста. Однолетние побеги крыжовника укорачивать нельзя, так как это снижает урожай.

Ежегодно у кустов крыжовника вырезают сухие, лишние и затеняющие побеги, затем старые, покрытые лишайниками не плодоносящие ветви и более слабые плодоносящие. Вырезают все побеги старше 7-8 лет. Если такую ежегодную вырезку не производить, то куст станет совершенно бесплодным. Кроме того, запущенный куст часто болеет мучнистой росой и другими заболеваниями.

При обрезке крыжовника понадобятся плотные перчатки и одежда, которую не жаль будет порвать шипами.

ЗАПУЩЕННЫЕ ЯГОДНЫЕ КУСТАРНИКИ

Кусты, оставленные продолжительное время без обрезки, сильно загущаются, образуют слабый прирост и отличаются высоким процентом старых ветвей. Молодых сильных веток в них очень мало.

Для восстановления роста необходимо сильное прореживание. Удаляют все сухие, больные и поломанные ветви. Особое внимание следует обратить на вырезку наружных свисающих ветвей и внутренних ветвей, загущающих куст. Удаляют также и однолетние ветки, оставляя лишь 3-4 для замещения старых основных ветвей.

Если в кусте нет достаточного количества молодых сильных веток, необходимо принять меры к тому, чтобы вызвать появление прикорневых побегов. Для этого вырезают 2-3 старые ветви у основания.

Основная цель обрезки запущенных кустов – вызвать образование новых сильных приростов для постепенного замещения всех старых ветвей. Вырезка всех старых ветвей в один год нецелесообразна. Их замену следует осуществить в течение 2-3 лет.

Кроме того, запущенные кустарники – это источники болезней и вредителей, особенно опасно, если такие кусты расположены вблизи новых посадок. Обрезка и сжигание ветвей значительно снизит риск заражения.

Сочетая правильную и своевременную обрезку ягодных кустарников с тщательным уходом за почвой, можно получать устойчивые и высокие урожаи в течение многих лет.





Источник: gazetasadovod.ru

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