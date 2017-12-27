Выращивание петунии: вопросы и ответы

Петунию любят очень многие, но при её выращивании часто возникают проблемы. В этой статье вы найдете рекомендации, которые помогут вырастить крепкую рассаду петунии самостоятельно и потом долго наслаждаться обильным цветением.

Узнаем все о правильном выращивании петунии

А у вас есть сво секреты выращивания петунии?

Можно ли вырастить петунию в квартире?

Если у вас окна находятся на южной стороне, то обязательно растите для себя рассаду петунии для того, чтобы потом все лето и осень наслаждаться красотой этого однолетника.

Если окна находятся на северной стороне, то цветение петунии будет не таким обильным. В основном петуния будет выдавать зеленую ботву, а не бутоны с цветами.

Как вырастить петунию на балконе?

Если у вас солнечный балкон, то растя петунию на балконе – получите удовольствие. Ежедневная цветочная красота может порадовать не только вас, но и ваших соседей, так как кашпо с петунией можно разместить как внутри балкона, так и за балконом.

Сколько времени требуется для того, чтобы вырастить рассаду петунии?

Для того чтобы получить рассаду петунии от момента посева до формирования кустика с 2-3 цветками нужно 2,5 месяца. Для махровой петунии – 3 месяца.

Когда лучше высевать петунию?

Если планируется выращивать петунию для себя, то лучше сеять ее в конце февраля – в первых числах марта.

Как правильно выращивать петунию?

На первой стадии проращивания необходимо создать высокий уровень влажности почвы в пределах 22-24°C. При посеве семена не присыпать землей!

На стадии появления корня и семядолей необходимо снизить уровень влажности почвы до 20°C. Использовать максимум освещения 25 000 Lux

На стадии появления настоящего листа необходимо давать почве просыхать между поливами температура почвы снижается до 18-21°C. Использовать освещение максимум 50 000 Lux. На этой стадии применяют удобрения.

На четвертой стадии выращивания петунии проводят первую пересадку(пикировку). Используют средний уровень влажности. Температуру почвы понижают до 16-18°C. Освещение максимум 55 000 Lux. Используют регуляторы роста и удобрения.

Вторую пересадку производят в горшки: для трейлингов – 17-20 см, для остальных петуний – 10,5-13 см. После пересадки необходимо поддерживать ночные температуры в пределах – 13-18°C, дневные – 16-20°C и максимальную освещенность.

Какие удобрения нужно использовать на разных стадиях выращивания рассады петунии?

При появлении корешка и семядолей и до первой пикировки необходимо использовать кальциевую селитру, которая отвечает за скелет растения. В этот момент исключают фосфор, так как фосфор и аммонийный азот способствуют вытягиванию и полеганию рассады.

После первой пикировки (пересадки, перевалки), т.е. повреждении корневой, необходимо дать фосфор, чтобы корни хорошо развивались. Можно Монофосфат, а можно Акварин «Супер» N – 18%, P2O5 – 18%, K2O – 18%, MgO – 2%, S – 1,5% + комплекс микроэлементов в хелатной форме.

Далее до высадки на постоянное место обрабатываем рассаду удобрением с минимальным количеством фосфора.

Перед высадкой для ускорения зацветания можно дать внекорневую подкормку 1% бором.

После высадки на место опять даем фосфор.

Во время цветения – необходима усиленная доза калия (15:5:30).

Какие условия способствуют росту корневой системы у петуний?

Для лучшего роста корней у петунии необходимо соблюдать режим агротехники.

У петунии рост корневой в прохладе обгоняет вверх ту, рассада которой выращивается в более теплых условиях. Однако, если нет возможности выращивать петунию в режиме «прохладно-тепло», проблему можно решить, используя большее количество света при выращивании рассады. При хорошем освещении и тепле – рассада петунии получится тоже хорошей.

Также при поливе нужно давать просыхать рассаде между поливами. Петунию лучше поливать в поддон.

Необходимо удобрять петунии удобрением, содержащим в большом количестве фосфор, который отвечает за активное развитие корневой системы. Если с младенчества поливать петунию удобрениями. содержащими в большом количестве калий – вырастет хилое растение со слабой корневой системой.

Для наращивания корневой используют Радифарм – растительный комплекс экстрактов, обогащенный витаминами и микроэлементами. Радифарм стимулирует развитие боковых и дополнительных корней, помогает пережить растению травмы при пересадке, а также высокую температуру, избыток влаги. При пикировке петунии хорошо пролить растения 2-3 раза с интервалом в неделю.

Также если нет радифарма можно использовать циркон.

Почему закручиваются листики у петунии?

Одной из частых причин закручивания и пожелтения листиков у петунии является наличие вредителей. Первый вредитель – паутиный клещ. Если посмотреть на листочки на просвет и листики будут как будто поколоты иголочкой, это точно проделки паутинного клеща. Срочно обработайте все растения Таурусом.

Для профилактики от паутинного клеща нужно обрабатывать рассаду петунии фитовермом или актофитом.

Также закручивание листьев у петунии может произойти из-за того, что очень высокая температура, сухой воздух и нет света. Чем выше тепрература, тем больше света, если, наоборот, при низком градусе много света, то растение закладывает много точек роста и получается более компактное растение, но если у вас тепло, выше 20°C и света мала да еше и сухой воздух, растение старается избежать потерь влаги, закручивая лист.

Как добиться того, чтобы петуния была приземистой, толстенькой и кустистой?

Для того чтобы петуния не вытягивалась необходимо соблюдать агротехнику выращивания петунии: выдерживать дневные и ночные температуры. Низкие температуры ночью (до 5 градусов тепла) и высокие (16-18°C) днем способствуют тому, что петуния будет толстенькой и кустистой без множества прищипок.

Почему петуния растет в одну палку с бутоном на конце?

При высокой температуре (около 18°C) и без перепадов дневных и ночных вся рассада махровой петунии растет в 1 палку. Петунии для кустистости необходимо прищипывать. Без прищипки, недостатке света и содержании рассады петунии в теплом месте – вырастет вытянутое и некустистое растение.

Когда нужно прищипывать петунию?

Прищипывать петунию нужно после 2 пары настоящих листьев. Это способствует росту пазушных побегов.

Как подкармливать петунию?

Лучше до пикировки петунии ничем не кормить, а начинать удобрять пикированные сеянцы спустя 2 недели после пикировки.

Петуния любит, когда чередуют корневые и внекорневые подкормки. Если у вас много рассады, то удобнее использовать способ подкормки по листу. Растение лучше усваивает питательные вещества, когда используют подкормку по листу. Брызгать лучше вечером или рано утром.

Чем подкармливать петунию?

Через 10-14 дней после пикировки можно побрызгать рассаду петунии радифармом (стимулятором корнеобразования).

Затем можно использовать комплексные удобрения – кемиру люкс, растворин, акварин или плантафол (азот 30.10.10, калий 10.54.10, фосфор 5.15.45) по очереди с периодичностью около 7-10 дней.

Какие условия нужны для цветения петунии?

Для цветения петунии нужен длинный день и сильная освещенность.

Что способствует формированию боковых побегов?

Для формирования боковых побегов нужны прищипка и пониженная ночная температура (13-15°C).

Как добиться длинных плетей у ампельной петунии?

Петуния – «прожорливое» растение. Поэтому, чем больше объём земли для петунии, тем длиннее будут плети у ампельной и роскошней куст у кустовой. Из этого делаем выводы, что чем меньше земли и питания будет у петунии – тем менее привлекательным будет растение и наоборот.

Почему петуния не зацветает (или на петунии пустоцвет)?

Если солнца не хватает, то петуния может набрать массу приличной зелени и не зацвести.

Также в маленькой емкости корням петунии негде разгуляться, питания меньше и цветения будет редким или вообще не будет. Петуния – прожорливое растение, любит подкормки. В период цветения в удобрениях должно быть мало азота, а быть больше фосфора и калия.

Учтите, что первые цветы петунии почти всегда полупустые, позже растение наберет силу и порадует шикарными цветочками.

Если вы увлекались прищипками, то этот тоже оттягивает цветение.

Как ускорить цветение петунии?

Для ускорения цветения, когда сформировался куст, дают подкормки с преобладанием калия. Однократно дают подкормку по листу, до цветения из расчета 1 гр. борной кислоты на 1 литр воды.

Что влияет на яркость окраски цветов петунии?

Причиной изменения яркости окраски цветов петунии могут быть: недостаток света, вредители, повреждение корней при пересадке, недостаток некоторых питательных веществ, кислотность почвы.

Для усиления окраски цветов петунии используют фосфорно-калийные удобрения. Если переусердствовать с азотными удобрениями, возможно побледнение окраски.

Почему листья у петунии стали сине-фиолетовыми?

При недостатке фосфора листья у петунии могут стать фиолетовыми. Если коревая хорошая, то причина не в этом.

При перепаде дневных и ночных температур зимой у петунии листья тоже могут стать фиолетовыми.

Что делать, если листики петунии желтеют?

Обычно с проблемой хлороза у петуний справляются с помощью хелата железа, которым обрабатывают растение или по листу или под корень. Иногда помогает, иногда нет. Все зависит от фирмы изготовителя хелата и срока годности.

Очень удобный и менее затратный способ – полив хлорозной рассады петунии лимонной кислотой из расчета (1 ст. ложка на 10 л воды) или (1 г. на 1 л). Через две недели бледная, желтая рассада становится вновь зеленой. Однако учтите что пожелтение листьев не всегда показатель недостатка или неусваимости железа. Это может быть недостаток марганца, азота и прочих микроэлементов.

От недостатка азота формируются мелкие и желтые листья. От недостатка железа формируются светло-желтые или белые листья, поражается верхушечный побег.

От недостатка магния, который проявляется на нижних листьях – листья приобретают пестроту окраски, буреют и опадают.

Как рассчитать полив растений лимонной кислотой для профилактики хлороза?

Обычно для профилактики хлороза используют концентрацию лимонной кислоты из расчета 1 ст.ложка на 10 л воды. Если у вас растений немного, то получается 1 г. на 1 литр. 1 г. – это примерно несколько кристаллов лимнной кислоты.

Как самостоятельно приготовить хелат железа?

В 3 литрах холодной кипяченой воды растворяют 12 г. лимонной кислоты. В этот раствор вводят 7,5 г. железного купороса. В результате получается комплексная соль двухвалентного железа светло-оранжевого цвета. Этот раствор пригоден и для опрыскивания больного растения и для подкормки под корень. Остатки неиспользованного раствора можно вылить под садовые цветы.

Какие наиболее распространенные болезни у петунии?

Рассада петунии подвержена поражению черной ножкой.

Наиболее распространенной проблемой петунии является хлороз листьев, который случается от частых поливов и несоблюдения агротехники выращивания петунии.

В сухом воздухе на петунии начинает паразитировать паутинный клещ, который выпивает соки с листьев растения.

Можно ли сохранить петунию зимой?

Петунию можно сохранить зимой. Многие люди думают, что петуния однолетник, да и на пачках с семенами часто пишут, что петуния – однолетнее растение. Однако, можно продлить жизнь наших красавиц до следующего года. Для этого в конце августа с красивых любимцев нарезают черенков и укореняют. Эти черенки, которые успеют окрепнуть и нарастить корневую систему и будут зимовать. Зимовать петуния должна в прохладных условиях. Желательно оставить ее на прохладном балконе с плюсовой температурой. Если нет такой возможности, можно занести петунию в комнату и поставить на самый холодный подоконник. В комнате из-за сухого воздуха зимой, возможно поражение петунии паутинным клещом, поэтому периодически (пару раз в месяц) нужно обрабатывать маточник фитовермом или актофитом.

Весной с маточника петунии нарезать черенки и укоренить. Вот эти черенки и будут новыми растениями. Укоренение черенков будет происходить около 2 недель, в отличие от посева петунии семенами, на что потребуется больше 2 месяцев.

Когда черенкуют петунии?

Черенковать петунии можно в любое время года, если у вас есть возможность подсвечивать их фитолампами.

После укоренения черенка, если он хорошо прижился спустя 2 недели можно смело отрезать от этого черенка половину на новый. Тем самым вы заставите растение пустить из листовых пазух новые побеги и получите ещё один саженец.

Что такое прищипка петунии?

Для того чтобы петуния кустилась и не росла в одну плеть ее прищипывают. Прищипывают ногтем кончик макушки. Учитывайте, что не листик, а кончик верхушки. Прищипка отодвигает цветение на 2-3 недели, однако впоследствии будет красивый кустик.

Что делать если рассада петунии переросла(вытянулась)?

Если рассада петунии вытянулась есть два пути выхода из этой ситуации.

Первый – можно прищипнуть.

Второй – можно перевалить рассаду в большие стаканчики. Например, если петуния была в 200 гр. стакане, перевалить ее в 500 гр. стакан и подсыпать земли. Петуния, как все пасленовые нормально переносит пересадки-перевалки.

Как добиться большой шапки цветов у ампельной петунии?

Чем больше грунта и кормления тем большая шапка цветов вырастет у петунии.

Когда зацветет кустовая петуния, посаженная в конце февраля?

Кустовая петуния посеенная в конце февраля при досветке 14-16 часов и температуре выше 25 градусов зацветет к концу апреля.

Почему желтеют нижние листья у петунии?

Нижние листья у петунии обычно желтеют от перелива, недостатка азота или маленького объема земли.

Петуния поражена белокрылкой. Какие препараты применять при белокрылке?

От белокрылки можно использовать Актару, которой опрыскивают петунию и проливают. Актара хороша тем, что почти не пахнет. Учтите, что цикл развития белокрылки около 21 дня, сами личинки покрывают себя восковым налётом, поэтому здорово защищены от внешнего воздействия (в отличие от обыкновенной тли).

Почему перестала расти рассада петунии?

Остановка роста может быть из-за недостатка бора в результате которого происходит отмирание верхушечных точек роста. Чтобы решить проблему можно опрыскать петунию раствором борной кислоты (7 гр. на 10 л воды). Результат должен появиться через 10 дней.

Что делать, чтобы при пикировке растения лучше прижились?

После пикировки петунии в другие емкости может быть повреждение корневой системы. Поэтому через неделю лучше дать растениям монофосфат или удобрения с большим содержанием фосфора, чтобы лучше прижились.

Зачем обрывают отцвевшие цветы у петунии?

Те цветки, которые у петунии отцвели обрывают не только с эстетической целью, но и для стимулирования цветения.

Как часто поливать петунию, растущую на балконе?

Петуния любит попить. Поэтому петунии на балконе нуждаются в регулярном поливе один – два раза в день. Верхний земельный ком не должен полностью высохнуть. В жаркие дни поливайте цветок обильно. Петуния легко переносит, если полив чересчур обильный. Единственное, что может негативно сказаться, так это застой воды. Регулярный полив петуний обеспечит вам роскошное цветение и пышные кустики.

Для полива петунии большое значение имеет кислотность воды. Петуния любит больше воду с кислой реакцией. Как известно, у большинства из нас вода жесткая. Поэтому есть два варианта: или подкислять воду для полива, или просто посадить растение в кислую земельную смесь.

Как часто удобрять взрослое растение петунии?

Для того чтобы петуния радовала красивыми цветами взрослое растение петунии нужно удобрять как минимум каждые 10 дней.

Как черенковать петунию?

Петунию можно черенковать разными способами. Успехом укоренения черенка петунии является земляная смесь. Она должна быть воздушной.

Можно приготовить следующую смесь: 2 части мха + 1часть вермикульта + 1 часть земли терры, немного песка.

Земляную смесь смачиваем и вставляем в стаканчики чекренки. Черенки углубляют на 1,5 см. Нижние листочки оборвать.

Накрывают целлофаном. Через 10-12 дней в зависимости от сорта появятся первые корешки.

Источник: vk.com

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ САДОВОДА И ОГОРОДНИКА, МАСТЕРА И МАСТЕРИЦЫ

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ