Выращивание болгарского перца начинается с рассады

Сладкий перец - довольно капризный овощ, поэтому проблемы с ним могут начаться еще на стадии рассады. С какими трудностями можно столкнуться при выращивании перечной рассады и как с ними справиться?
Проблемы при выращивании рассады перцев
Рассаде перцев желательно обеспечить оптимальные условия
Посеянные в начале февраля по всем правилам семена сладкого перца взошли отлично, но при втором настоящем листочке рассада неожиданно полегла и погибла. Какова причина?
Одной из причин гибели рассады может являться "черная ножка". Причинами ее возникновения может быть избыточное увлажнение почвы и воздуха, загущенность, плохое проветривание.
К мерам борьбы относят обеззараживание семян и полив рассады раствором марганцовки, сокращение числа поливов, посыпку золой. Причиной гибели рассады также могут являться: полив холодной водой, перегрев воздуха при подсвечивании, резкое понижение температуры в ночное время, поражение тлей, охлаждение корневой системы. Возможно, рассаду вовремя не рассадили (точнее, не распикировали) или ей не хватило площади питания. Перец плохо переносит пикировку, его лучше рассаживать без прищипки и нарушения корневой системы.
Если, рассаживая томаты, нужно прищипнуть корешок, то у перцев необходимо максимально сохранить всю корневую систему. Ее повреждение часто является причиной гибели растений.
Возможной причиной гибели рассады было нарушение светового режима. Ведь посев был проведен в начале февраля, а образование вегетативной массы происходит лишь в результате фотосинтеза. В условиях февральского короткого светового дня продолжительность интенсивного досвечивания должна составлять 10-12 часов в день. Досвечивание производят люминесцентными лампами, допустимы и обычные настольные с отражателями. Кроме того, применяют дополнительные светоотражающие экраны - фольгу, зеркала.
Как сохранить бутоны на крупной рассаде помидоров и перцев при пересадке в грунт?
С вечера накануне высадки рассады необходимо обильно полить ее для того, чтобы максимально сохранить корневую систему, в особенности корневые волоски. От этого зависят жизнеспособность растений и приживаемость рассады. Если корни повреждаются выше допустимой нормы, растение сбросит бутоны.
Для сохранения цветочных бутонов на первой кисти томатов желательно опрыснуть растение раствором борной кислоты (1 ч. л. на 1 л воды), причем сделать это лучше за 4-5 дней до высадки рассады в теплицу. Обычно эта процедура проводится утром в пасмурную погоду. За сутки до высадки рассады перца на постоянное место ее можно опрыскать Эпином-Экстра, чтобы сохранить бутоны и предотвратить стресс при пересадке (1 мл на 5 л воды). Можно эту обработку провести сразу после высадки рассады.
Не взошли семена перца, хотя все делалось по правилам. В чем причина?
Семена для рассады перца начинают сеять в начале марта. Выращивание рассады перца длится около 60 дней. Перец, как и томаты, очень требователен к теплу, но рассада перца всходит чуть дольше и медленнее растет – возможно, нужно еще подождать.
Причиной отсутствия всходов может быть инфекция. Поэтому для уничтожения возбудителей заболеваний семена перца обрабатывают в 1 %-м растворе марганцово-кислого калия (1 г на 0,5 стакана воды). В растворе семена выдерживают 15-20 мин, а затем хорошо промывают в проточной воде.
Еще одна причина невсхожести семян (кроме изначального низкого качества) – это неправильная почвосмесь и несоблюдение режима проращивания. Перец не любит почвы с повышенной кислотностью, не переносит навоз и торф, повышенные дозы минеральных и азотных удобрений.
Также перец не выдерживает резкие перепады температур, поливать перец холодной водой не желательно, а прямые солнечные лучи не очень хорошо влияют на развитие и выращивание перца.
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