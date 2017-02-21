В чем польза снега для урожая?

Народная примета гласит: «Снег глубок – и хлеб хорош». Исследования это только подтверждают: чем больше снега, тем выше урожай, особенно ягодных культур: красной и черной смородины, крыжовника и малины. Но порой снег может сыграть злую шутку с будущим урожаем. Чтобы снег всегда приносил саду и огороду только пользу, нужно им правильно распорядиться на своем садовом участке.

Наблюдения показывают: чем больше снега на даче, тем лучше урожай

Снежные сугробы на грядках защищают землю от мороза и обеспечивают запас влаги

Рыхлый снег - защита сада от морозов

«Снег земле-кормилице – что теплый кожух» – гласит еще одна народная мудрость. Снег плохо проводит тепло, поэтому под его слоем в 50-60 см. теплее, чем на поверхности. Для садоводов и огородников это свойство снега особенно важно, ведь снег защищает от глубокого промерзания почву, микрофлору и растения, в том числе озимые посевы, плодовые сады, ягодные кустарники и цветы.

Сугробы не только спасают деревья от мороза. В них копится влага, которая обеспечит водой почву на вашем участке. Это не означает, что чем больше снега, тем выше резиновые сапоги понадобятся весной. Совсем нет! Под толстым слоем снега почва не промерзает, а, значит, при таянии снега влага быстро впитается почвой. Если же снега мало, почва промерзнет, вода не сможет впитаться быстро и будет стоять, пока не оттает почва.

Снег сохраняет свои полезные свойства для растений только при условии, чтобы его не утаптывали.

Есть несколько причин, по которым снег на вашем садовом участке лучше не топтать:

Чем плотнее снег, тем меньше его теплоизоляционные свойства, а, значит, почва и корни растений меньше защищены от промерзания.

Даже пятисантиметровый слой снега способен защитить корни растений при сильном морозе. Но при условии: снег должен быть рыхлым.

Снежинка на 95 % состоит из воздуха и всего на 5 % из тончайших ледяных структур, поэтому в сугробе преобладает воздух. Именно воздух и определяет важнейшее свойство снега – теплоизоляцию, как и многие современные теплоизоляционные материалы (например, минеральная вата).

Большая ошибка – ходить по снегу возле плодовых деревьев и кустарников, утаптывая снег. Самые молодые и наиболее ранимые корни находятся за пределами проекции кроны дерева, то есть как раз между деревьями, где снег лучше не топтать и откуда снег ни в коем случае нельзя убирать.

Если у вас высажены озимые сорта и многолетние цветы, то и зимой по снежным грядкам лучше не гулять.

По наблюдениям садоводов и огородников, затоптанные грядки не приводят к хорошему урожаю:



«У моих соседей собаки всю зиму резвились на огороде, где, в частности, был посажен озимый чеснок. По весне у меня уже сошел снег, а чеснок под снегом пророс. У соседей все это произошло дней на 10-12 позже, чеснок появился только после схода снежной корки, которая от утоптанного снега была мощная как броня. Их чеснок в росте отставал от моего значительно, и размер головок был гораздо меньше. Мое мнение – топтаться по клумбам и огороду не стоит».

Совет: собаке запретить бегать по саду и огороду довольно сложно, но если сделать тропинки, собака предпочтет бегать по ним, чем по глубокому снегу.

Весной плотный снег тает гораздо медленнее, чем рыхлый.

Совет: чтобы весной снег быстрее таял, его можно посыпать золой. Черный цвет не отражает свет, и снег сильнее нагревается и быстрее тает. К тому же зола – полезное удобрение!

Под плотным слоем снега снижается аэрация почвы, что приводит к выпреванию коры деревьев.

Аэрация нарушается не только из-за вытаптывания, но и из-за образования наста.



В феврале идет борьба между зимой и весной. При смене оттепелей морозами образуется ледяная корка – наст, который приносит большие неприятности растениям. Тяжелый, воздухонепроницаемый панцирь грозит растрескиванием и отслаиванием коры деревьев и кустарников.

Оседание снега вместе с ледяной коркой может повредить и поранить стебли кустарников. Весной эти повреждения незаметны, но когда начинается налив ягод, боковые плодовые веточки вянут и сохнут.

Под настом нарушается воздухообмен, создается парниковый эффект, поэтому кора деревьев и кустарников может подопреть в области корневой шейки. Рекомендуют вблизи стволов (особенно у косточковых пород (слива, вишня) и вблизи малины) протыкать снег толстой палкой.

Еще одна проблема, которую создает наст – выпавший снег скользит по нему и уносится ветром. Из-за чего снежный слой не пополняется, и растения меньше защищены. Если наст слегка разбить палкой, на нем будет задерживаться больше снега.

Защита деревьев

В морозные ночи можно услышать треск в садах, парках и лесах. Это растрескивается от холода наружная часть стволов деревьев. Морозобойные трещины тянутся от поверхности снега по всей длине ствола. Трещины образуются на тех деревьях, стволы которых сильно нагреваются днем, а ночью сильно охлаждаются.

Снег отражает лучи яркого солнца, отчего деревья нагреваются еще сильнее, особенно в феврале и марте, когда день становится длиннее, а солнечные дни чаще. Кроме того, поймав лучи, отраженные от яркого снега, плодовые деревья могут обжечься: на скелетных ветвях и стволе появятся повреждения.

Защитит от морозобойных трещин и солнечных ожогов побелка стволов, которая обычно проводится заблаговременно, осенью. Но если побелка не была сделана, можно ее провести в феврале, желательно не в морозный день.

Кустарники рекомендуют целиком укрывать снегом, особенно малину. Это надежная защита от солнечных ожогов. Но снег обязательно должен быть сухим и рыхлым.



После снегопада

После обильного снегопада ветви плодовых деревьев под тяжестью снега, особенно если снег тяжелый и мокрый, могут треснуть и обломиться.

Стряхивать снег нужно аккуратно, иначе можно наломать еще больше ветвей. Не нужно трясти дерево целиком и тем более трясти его за ветви. В мороз ветви хрупкие и ломкие. Можно взять палку и слегка ударять ей по веткам, тогда снег легко спадает.



И, под конец снежной темы, – подсчитано, что к концу зимы территория Северного полушария укутана снежным покровом в 13500 млрд. тонн. При этом трудно себе представить, что более половины населения земного шара никогда не видело настоящего снега. Получается, мы оказались в выигрышном меньшинстве!