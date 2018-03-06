Советы по посадке сельдерея



На рассаду корневой сельдерей высевают в последнюю декаду февраля - не позднее середины марта. Листовые сорта можно и позже.

Способы посадки сельдерея на рассаду

Семена сельдерея очень мелкие (в 1 г содержится 1250-2500 штук) и содержат эфирные масла. Оба эти обстоятельства являются причиной неудач многих огородников, которые часто жалуются, что всходы сельдерея не появляются в течение 1-1,5 месяцев. Эфирные масла затрудняют доступ кислорода к семенам, что замедляет их прорастание. Доступ кислорода осложняется и при глубокой заделке семян сельдерея в почву.

Рассада сельдерея будет удачной и вырастет вовремя при соблюдении ряда правил

Перед посевом семена надо на 2 дня замочить в воде для удаления эфирных масел, воду менять 3-4 раза в сутки. Подсушенные семена смешивают со спитым измельченным сухим чаем (1:4) и высевают прямо на поверхность почвы, затем поливают теплой водой из чайной ложечки с высоты 1,5-2 см. Под силой тяжести воды семена заглубятся на минимальную глубину. После полива коробочку с посеянными семенами помещают в полиэтиленовый мешочек и ставят в теплое место.

Приемлем и другой способ. Семена сельдерея перед посевом смешивают с песком в соотношении 1:3. Перед посевом почву в ящичке или коробочке поливают, а через 1,5-2 часа делают бороздки глубиной 1 см, оставляя расстояние между рядочками 3 см. Семена не засыпают, а обрабатывают из ручного опрыскивателя раствором марганцовки слаборозового цвета. После этого ящик (коробочку) прикрывают бумагой или газетой.

Температура воздуха может быть 18...24°С, но нежелательны резкие перепады. Через 5 дней семена сельдерея наклюнутся и появятся белые корешки, а еще через неделю вырастают листочки. Бумагу убирают, а растения поливают раствором триходермина (препарат от корневых гнилей). Почву рыхлят, слегка присыпая бороздки, но не засыпая сеянцев.

Всходы поливают первое время из ручного опрыскивателя, чтобы не прибить сеянцы к земле, или с поддона. Недели через 3-4 после посева появится первый настоящий лист, и растения рассаживают в стаканчики, сделанные из бумаги, в виде сигареты диаметром 2-3 см. Сеянцы с плохо развитыми корешками выбраковывают. Корешок можно немного прищипнуть, но корни оголять нельзя. Надо следить, чтобы после пикировки точки роста не засыпались почвой.

После пикировки рассаду поливают из лейки и притеняют газетой на сутки. Уже через неделю сеянцы укоренятся и начнут расти. В это время их необходимо подкормить Кемирой-универсал (1,5 г на 1 л воды). После подкормки рассаду поливают чистой водой. Подкормки повторяют через 2 недели. В открытый грунт рассаду высаживают в последней декаде мая. Растения к этому времени имеют 5-7 настоящих темно-зеленых листьев и хорошую корневую мочку.

Источник: gazetasadovod.ru

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