Слизни - что за мерзкая напасть и как с ней справиться?

Что может быть приятнее, чем рано утром в начале лета выйти на крыльцо на даче, вдохнуть полной грудью, пройтись босиком по росе. Послушать птиц. Но в хор птичьих голосов вплетаются кряхтенье и стенанья. На соседнем участке хозяйка собирает слизней...

Слизней не надо путать с улитками

Попробуем понять, кто есть кто и что с этим делать.

Набор врагов не особенно велик, ядро армии пожирателей – три вида голых слизней. Виды редкие в силу своей малой распространенности нас интересовать не будут. Но ограниченность качественного состава компенсируется количественной агрессией на наши огороды. Начиная с первых всходов и заканчивая созревшими клубнями и кочанами скользкие нахлебники безнадежно портят часть (иногда значительную) наших урожаев.

Сразу определимся: слизнями будем называть моллюсков без раковины, улитками – с раковиной (извините за прописные истины, но бывает, что и такое услышишь: «Слизней все утро давила, все пальцы раковинками изрезала!». Без комментариев.)

Итак, слизни. Не самые приятные внешне животные. У большинства (особенно у женщин) вызывают чувство брезгливости. Неторопливы, бесшумны, малозаметны (ночной образ жизни), но от этого при массовом размножении ничуть не менее вредоносны. Повреждают практически все овощные и многие цветочно-декоративные растения. Если таковых нет или уже съедены (редко, но и такое случается!), легко переключаются на сорняки – обожают репейник, одуванчики, мать-и­мачеху и пр. Едоки в силу непритязательности и по устройству ротового аппарата, напоминающего терку с жесткими микроскопическими зубцами почти универсальные. И мало того, что эта тварь погрызет ваш овощ (фрукт, ягоду), на повреждениях легко поселяются грибные и бактериальные инфекции, которые слизни переносят на себе. Да если и не принес, повреждение – открытые ворота для инфекции.

И это еще не все. Если вы держите мелкую пернатую или другую скотинку, для нее слизень может стать источником заболевания, так как является промежуточным хозяином некоторых паразитических червей, вызывающих гельминтозы кур, кроликов, овец, свиней, что может привести даже к падежу молодняка.

Врага надо знать в лицо. Чаще всего на нас нападает сетчатый слизень. Небольшой, до 5 см длиной, сравнительно темный зверь с контрастным узором на теле, состоящим из скрещивающихся полос и бурых и черных пятнышек (да простят меня модницы, сильно напоминает рисунок некоторых моделей женских колготок). Полевой слизень чуть мельче, стройнее, более светлый – светло-бежевый или светло-серый. Если первый предпочитает хорошо окультуренные, длительно обрабатываемые участки, второй более «дикий», появится у вас, если рядом есть необработанные луговины.

Тот и другой за сезон дают одно поколение, однако в теплую осень из части почти пятисот яиц, отложенных в почву на глубину до 8 см, может выйти осеннее поколение, которое перезимовав в виде 3¬4¬миллиметровых личинок, при первом тепле с аппетитом примется за молодые проростки. А весенние новорожденные около двух недель питаются мертвой органикой, и лишь после этого переключаются на растения – выгрызают зародыши семян, объедают семядольные листья, губят рассаду в теплицах. Вершины разрушительного совершенства молодежь достигает к концу июня, при наступлении половозрелости (к сведению – слизни обоеполы). И вот тут, на пике аппетита – надо размножаться – разрушения, наносимые слизнями, достигают апогея. Не говоря уже о вершках, добираются и до корешков – моркови, слегка торчащей из почвы свеклы. Даже не глубоко залегающий клубень картошки могут пробурить насквозь! А если эти ребята вместе с овощами попадут в погреб – всю зиму будут счастливы – в отличие от вас.

Чуть южнее встречается едок еще более выдающийся – пятнистый слизень. В силу своих размеров – до 12 см (!) – и урон наносит соответствующий. Если сетчатого и полевого можно сравнить с легкой бронетехникой, то слизень пятнистый – это тяжелый танк от армии моллюсков. Как ни удивительно, встречается и значительно севернее, но сугубо в хозяйствах закрытого грунта, куда попадает при несоблюдении карантинных мероприятий и наносит сокрушительные поражения овощам и особенно грибам – шампиньонам. И живет значительно дольше своих более мелких собратьев – до трех лет.

И что же нам делать? В первую очередь, сориентируемся на образ жизни наших «заклятых друзей».

Животные ночные, днем собираются под укрытиями – камни, куски старой пленки, фрагменты досок, фанеры, кучки выполотых сорняков. Все подобное с участка должно быть убрано! Не должно быть загущенных посадок – для растений плохо, для слизней хорошо.

Стараемся по возможности избавляться от сорняков – это резервный источник питания для моллюсков.

При обработке почвы имейте ввиду – чем лучше она разделана, чем меньше в ней крупных комков – тем меньше у слизней шансов зарыться на ночь.

Прикатывание почвы после посева семян существенно затрудняет доступ слизням к всходам, и по статистике уменьшает повреждаемость растений в полтора – два раза.

И, конкретно, борьба. С утречка, по росе, собираем слизней врукопашную. Долго, противно, но довольно эффективно, если это делать регулярно. Тем более, если накануне разложить для них укрытия, под которыми они собираются на ночь. А если совсем заели – рассыпаем лимациды, специализированные препараты на основе, в основном, метальдегида. Слизни их с удовольствием кушают и довольно быстро превращаются в неживую органику. Можно посыпать огород золой, молотым суперфосфатом, купоросом (даже если мы не видим врага, что­нибудь на него попадет). Другое дело, что в сырую погоду это делать бесполезно – активно выделяя слизь во влажном окружении, слизни сбрасывают с себя едкие порошки.

И наши друзья в борьбе с ними – лягушки, а особенно жабы, ежи, безногие ящерицы.

Да и такая вроде бы бесполезная птица, как серая ворона, мимо жирненького свеженького слизнячка не пройдет. А так же сойки, галки, дрозды, скворцы, и даже трясогузка слизнем не побрезгует. Привлекайте птиц на участки!

Другие садово-огородные публикации на портале для пожилых — по ссылке.

на портале для пожилых — по ссылке. А еще эти темы представлены в социальных сетях: Одноклассники, FaceBook, ВКонтакте! А также появляются на нашем канале Яндекс-Дзен. Подписывайтесь!



Источник: gazetasadovod.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...