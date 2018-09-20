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Секреты богатого урожая с точки зрения агронома
|Э. Феофилов, заслужен, агроном России, gazetasadovod.ru
|20 Сентября 2018 г.
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Получение на дачном участке урожая овощей, удовлетворяющего по сроком, количеству и качеству - дело крайне не простое, требующее достаточных знаний, умения, упорства и трудолюбия. Обычно урожай зависит от множества факторов, случайностей, совпадения выполняемых операций с потребностями растений.
Условия хорошего урожая
Наши советы для начинающих огородников или огородников, имеющих пока еще не большой опыт работы с овощными культурами. Кто же и как, с точки зрения агронома, "везет", единый урожайный воз?
У каждого успешного огородника свои секреты богатого урожая
Давно известны такие приемы, как повышение качества сортов способом ежегодного отбора лучших образцов растений на семена. Или получение раннеспелых сортов из средне- и позднеспелых, улучшение формы плодов и корнеплодов. Для всего этого не нужно приобретать специальные знания - нужно только иметь хороший глаз, трудолюбивые руки и чаще заходить на наш сайт.
Следует, однако, помнить, что лучшие сорта именно для данного, т.е. вашего, участка возделывания - это те, которые не только дают высокие урожаи в благоприятные годы, но и не снижают их резко при неблагоприятных погодных условиях. Сорта, которые лучше отзываются на удобрения (так называемые "агрохимически эффективные"), поливы и приемы ухода, - эти сорта и должны занимать места на огородных грядках. Не стоит, знаете, гнаться за проблемно лучшим сортом, если в руках уже имеешь надежно хороший, проверенный вами сорт.
Семена и рассада. Ценность семян состоит в их абсолютной сортовой чистоте, неповрежденности внешней оболочки, хорошей энергии прорастания и высокой всхожести при нормальных условиях посева. Семена, полученные на конкретном участке для использования на нем же, могут оказаться лучше других, так как растения, выросшие из них, могут с наименьшими потерями давать урожаи именно на данном месте.
Различные способы подготовки семян к посеву преследуют две цели: активизировать их биохимические запасные ресурсы в период прорастания и всходов и стимулировать лучший рост сеянцев - как в отношении нарастания корней, так и надземных частей. Эти способы, конечно же, помогут растениям, но только в том случае, если сами семена были недостаточно полноценными, или если нужно противостоять неблагоприятным условиям при прорастании. А семена высокого качества при неблагоприятных условиях посева и начального роста растений вовсе не нуждаются в каких-либо дополнительных обработках.
Рассадный же способ выращивания необходим только для отдельных культур. И только в целях забега их роста и обеспечения скорейшего получения урожая в целом (салат) или первых сборов (огурец, томат, перец). Но рассада только в том случае выполнит свои задачи, если будет крепкой, мощной и компактной. Жалко бывает видеть, когда в продаже встречаешь капустную рассаду без кома грунта у корешков. Или выглядывающую из довольно высоких коробок рассаду томатов - рассаду с тонюсеньким стеблем, вытянутыми междоузлиями и бледными листьями. Такая рассада абсолютно не соответствует не то, что стандартам - она физически не может обеспечить ни раннего, ни полноценного, никакого другого урожая.
Грунт. Это один из важнейших факторов среды произрастания растений. Он воздействует на них своими механическими, физическими, химическими и микробиологическими свойствами. Рост и развитие культур определяются составом и структурой грунта, показателями кислотности, наличием органического вещества (гумуса), полезных для растений микроорганизмов и доступных элементов минерального питания, а также температурными колебаниями и наличием воздуха в грунте.
Удобрения и вода. Питание растений считается самым действенным средством для получения урожаев любых культур. С появлением первых корешков и до конца жизни овощной культуры процесс поглощения, преобразования и движения по растению элементов минеральной пищи не прекращается ни на минуту. Происходит все это при наличии воды, которая тесно связана с применением удобрений.
Непрерывность питания растений обеспечивается своевременной подачей (в составе органических и минеральных удобрений) всех необходимых элементов - по разным проверенным данным от 13 до 30 видов. И каждый питательный элемент (отдельно или в сочетании с несколькими другими) нужен именно в те моменты, когда растение нуждается в нем в наибольшей степени. Питательный элемент, данный после того, как растение своими внешними признаками станет сигнализировать о недостатке того или иного вещества, не выполнит полностью предназначенной для него главной роли в создании хорошего, полновесного урожая.
Удобрения, своевременно не внесенные в грунт при его обработке и не данные в виде подкормочных растворов под корень или на лист, впоследствии мало эффективны. Рассыпание в сухом виде среди растений в расчете на последующий полив или осадки тоже ничего не даст. Более того, они окажутся просто вредными из-за обжигания поверхностных корешков растений и создания временных зон засоления грунтов.
Уход. Он нужен во все периоды жизни растений. Для одних из них чуть ли не ежедневно, для других - периодически. Приемов ухода множество, но все они направлены на помощь растению в реализации его основной функции - урожайной. Без ухода нет и не может быть урожая, как нет его и не может быть без питания и полива, которые, строго говоря, также являются постоянными элементами ухода. Операции по уходу за овощными культурами должны проводиться в строгом соответствии с биологическими особенностями и требованиями каждого растения к условиям среды. Некоторые операции могут быть разовыми (у растений с коротким циклом вегетации), другие - повторяющимися (при продолжительной вегетации). Приемы ухода обеспечивают культурам положенный размер площади и светового пространства, возможность оптимальных ростовых процессов, предупреждение болезней, наилучшее использование солнечного света для фотосинтетической работы листьев, качественную по внешним признакам и внутреннему составу продукцию. Специальные приемы ухода также преследуют определенную цель: обеспечить экологическую чистоту урожая.
Все составляющие урожая овощных культур являются одинаково необходимыми и эффективно работают только все вместе. Над всеми составляющими стоит еще одна - знание о растениях, их особенностях, их возможностях.
Успех на огороде (кроме любви к делу и приложения рук) - это хорошее знание культуры и умение удовлетворять ее биологические требования. А неудача - это ряд ошибок и отступлений от правил и порядка ухода за растениями.
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