Секреты богатого урожая с точки зрения агронома

Получение на дачном участке урожая овощей, удовлетворяющего по сроком, количеству и качеству - дело крайне не простое, требующее достаточных знаний, умения, упорства и трудолюбия. Обычно урожай зависит от множества факторов, случайностей, совпадения выполняемых операций с потребностями растений.

Условия хорошего урожая

Наши советы для начинающих огородников или огородников, имеющих пока еще не большой опыт работы с овощными культурами. Кто же и как, с точки зрения агронома, "везет", единый урожайный воз?

У каждого успешного огородника свои секреты богатого урожая



Сорт. Можно утверждать, что он является основным, важнейшим средством производства овощной продукции. Все культуры через сорта проявляют свой, только им присущий потенциал.

Так как же правильно ориентироваться в сортовом разнообразии? Здесь могут быть два выхода: или полагаться на уже твердо, убедительно зарекомендовавшие себя сорта, или провести маленькие коллекционные испытания, (скажем, в течение двух-трех лет) с самыми контрастными сортами, а затем отобрать те из них, которые удовлетворят и по внешнему виду, и по срокам созревания, и по вкусу, и, конечно, по урожаю.

Можно, разумеется, и не останавливаться на результатах, полученных однажды как по старым, так и новым сортам и постараться сделать что-нибудь дополнительное, что улучшит их сортовые качества.

Давно известны такие приемы, как повышение качества сортов способом ежегодного отбора лучших образцов растений на семена. Или получение раннеспелых сортов из средне- и позднеспелых, улучшение формы плодов и корнеплодов. Для всего этого не нужно приобретать специальные знания - нужно только иметь хороший глаз, трудолюбивые руки и чаще заходить на наш сайт.

Следует, однако, помнить, что лучшие сорта именно для данного, т.е. вашего, участка возделывания - это те, которые не только дают высокие урожаи в благоприятные годы, но и не снижают их резко при неблагоприятных погодных условиях. Сорта, которые лучше отзываются на удобрения (так называемые "агрохимически эффективные"), поливы и приемы ухода, - эти сорта и должны занимать места на огородных грядках. Не стоит, знаете, гнаться за проблемно лучшим сортом, если в руках уже имеешь надежно хороший, проверенный вами сорт.

Семена и рассада. Ценность семян состоит в их абсолютной сортовой чистоте, неповрежденности внешней оболочки, хорошей энергии прорастания и высокой всхожести при нормальных условиях посева. Семена, полученные на конкретном участке для использования на нем же, могут оказаться лучше других, так как растения, выросшие из них, могут с наименьшими потерями давать урожаи именно на данном месте.

Различные способы подготовки семян к посеву преследуют две цели: активизировать их биохимические запасные ресурсы в период прорастания и всходов и стимулировать лучший рост сеянцев - как в отношении нарастания корней, так и надземных частей. Эти способы, конечно же, помогут растениям, но только в том случае, если сами семена были недостаточно полноценными, или если нужно противостоять неблагоприятным условиям при прорастании. А семена высокого качества при неблагоприятных условиях посева и начального роста растений вовсе не нуждаются в каких-либо дополнительных обработках.

Рассадный же способ выращивания необходим только для отдельных культур. И только в целях забега их роста и обеспечения скорейшего получения урожая в целом (салат) или первых сборов (огурец, томат, перец). Но рассада только в том случае выполнит свои задачи, если будет крепкой, мощной и компактной. Жалко бывает видеть, когда в продаже встречаешь капустную рассаду без кома грунта у корешков. Или выглядывающую из довольно высоких коробок рассаду томатов - рассаду с тонюсеньким стеблем, вытянутыми междоузлиями и бледными листьями. Такая рассада абсолютно не соответствует не то, что стандартам - она физически не может обеспечить ни раннего, ни полноценного, никакого другого урожая.

Жизненные силы, заложенные в семенах, действуют в течение всего периода выращивания, обеспечивая овощной культуре ее сортовые признаки и особенности. Таким образом, влияние рассады зримо и ощутимо до получения первых сборов урожая.

Грунт. Это один из важнейших факторов среды произрастания растений. Он воздействует на них своими механическими, физическими, химическими и микробиологическими свойствами. Рост и развитие культур определяются составом и структурой грунта, показателями кислотности, наличием органического вещества (гумуса), полезных для растений микроорганизмов и доступных элементов минерального питания, а также температурными колебаниями и наличием воздуха в грунте.

Удобрения и вода. Питание растений считается самым действенным средством для получения урожаев любых культур. С появлением первых корешков и до конца жизни овощной культуры процесс поглощения, преобразования и движения по растению элементов минеральной пищи не прекращается ни на минуту. Происходит все это при наличии воды, которая тесно связана с применением удобрений.

Непрерывность питания растений обеспечивается своевременной подачей (в составе органических и минеральных удобрений) всех необходимых элементов - по разным проверенным данным от 13 до 30 видов. И каждый питательный элемент (отдельно или в сочетании с несколькими другими) нужен именно в те моменты, когда растение нуждается в нем в наибольшей степени. Питательный элемент, данный после того, как растение своими внешними признаками станет сигнализировать о недостатке того или иного вещества, не выполнит полностью предназначенной для него главной роли в создании хорошего, полновесного урожая.

Удобрения, своевременно не внесенные в грунт при его обработке и не данные в виде подкормочных растворов под корень или на лист, впоследствии мало эффективны. Рассыпание в сухом виде среди растений в расчете на последующий полив или осадки тоже ничего не даст. Более того, они окажутся просто вредными из-за обжигания поверхностных корешков растений и создания временных зон засоления грунтов.

При любых условиях выращивания роль питания и полива растений основополагающая, так как без этого нужного нам урожая никак не получить.

Уход. Он нужен во все периоды жизни растений. Для одних из них чуть ли не ежедневно, для других - периодически. Приемов ухода множество, но все они направлены на помощь растению в реализации его основной функции - урожайной. Без ухода нет и не может быть урожая, как нет его и не может быть без питания и полива, которые, строго говоря, также являются постоянными элементами ухода. Операции по уходу за овощными культурами должны проводиться в строгом соответствии с биологическими особенностями и требованиями каждого растения к условиям среды. Некоторые операции могут быть разовыми (у растений с коротким циклом вегетации), другие - повторяющимися (при продолжительной вегетации). Приемы ухода обеспечивают культурам положенный размер площади и светового пространства, возможность оптимальных ростовых процессов, предупреждение болезней, наилучшее использование солнечного света для фотосинтетической работы листьев, качественную по внешним признакам и внутреннему составу продукцию. Специальные приемы ухода также преследуют определенную цель: обеспечить экологическую чистоту урожая.

Главное в уходе - тщательность, точность и своевременность. Он должен целенаправленно влиять на растение в нужную человеку сторону.

Все составляющие урожая овощных культур являются одинаково необходимыми и эффективно работают только все вместе. Над всеми составляющими стоит еще одна - знание о растениях, их особенностях, их возможностях.

Успех на огороде (кроме любви к делу и приложения рук) - это хорошее знание культуры и умение удовлетворять ее биологические требования. А неудача - это ряд ошибок и отступлений от правил и порядка ухода за растениями.





Источник: gazetasadovod.ru

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ САДОВОДА И ОГОРОДНИКА, МАСТЕРА И МАСТЕРИЦЫ

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ