Расти, морковка, большая и вкусная!

Невозможно представить ни один огород без моркови. На моем дачном участке она занимает второе место по значимости после картофеля.
Помимо ее традиционного использования для борща, супа, рагу, я готовлю много блюд, где морковка является основным ингредиентом – морковные оладьи, запеканки, пышки, пироги, салаты, супы-пюре и кексы. Поэтому сажаю моркови всегда много, да так, чтобы хватило до нового сезона.
Но похвастаться хорошим урожаем я могла далеко не всегда, скорее наоборот. Почва на моем участке бедная органикой, песчаная, кислая. Хоть и пишут, что этот овощ предпочитает песчаный грунт, остальные два фактора имели более весомое значение. Морковка вырастала всегда мелкой и корявой. Так продолжалось до тех пор, пока я не начала использовать некоторые приемы при выращивании этого овоща. Благодаря им я смогла повысить урожайность этой культуры, и теперь каждый год получаю отличный результат.
Как повысить урожайность моркови
Осенью засыпаю участок, запланированный под посадку моркови, толстым слоем опавших листьев из сада и перекапываю, заделывая их в почву. Морковную грядку готовлю на том месте, где до этого росли томат, огурец, картофель, бобовые и зеленные культуры. Грядку располагаю непременно на хорошо освещенном месте, ведь затенение приводит к значительной потере урожая этого корнеплода.
Сеять морковь стараюсь как можно раньше, потому что земля на даче с приходом весны очень быстро пересыхает. Ее всходы вполне сносно переносит понижение температуры до -3°С. Поэтому как только почва немного оттаивает и прогревается, спешу на огород с приготовленными заранее семенами.
Раньше высевала семена сухими в пролитые бороздки, и всходов всегда приходилось ждать очень долго. К тому же зачастую они оказывались неравномерными. Стала искать способ, как заставить семена быстрее прорасти. В оболочке морковных семечек содержится большое количество эфирных масел, которые и препятствуют их прорастанию. Чтобы эти масла улетучились, теперь за сутки до посадки семена купаю в «горячей ванне». Для этого в банку наливаю воду 40-50°С, высыпаю в нее семена и оставляю на полчаса, периодически помешивая. Затем семена процеживаю через ситечко и повторяю процедуру еще 2-3 раза. После этого в тарелку кладу х/б ткань, смоченную в растворе гумата натрия, в нее заворачиваю семена, укутываю целлофаном и оставляю в тепле. За час до посадки семена достаю, подсушиваю до сыпучего состояния и высеваю на заранее подготовленную грядку. Хоть и хлопотно возиться с мелкими семенами моркови, которые постоянно прилипают то к рукам, то к ткани, провожу эту процедуру теперь ежегодно, потому что после нее уже через 5-7 дней появляются дружные всходы.
Новшеств в технике посева семян пока не придумала – высеваю их обычным способом в пролитые бороздки, которые располагаю на расстоянии 15-20 см на перекопанной и выровненной поверхности грядки. Однако теперь для раскисления почвы обильно посыпаю бороздки золой. Кстати, листья, закопанные в почву осенью, делают ее мягкой, как пух, и плодородной, при перекопке нахожу в земле огромное количество дождевых червей. После того, как на побегах образуется 2-3 настоящих листочка, провожу прореживание, оставляя между ростками расстояние 2-2,5 см. Его повторяю недели через три, увеличивая промежуток между корнеплодами до 5-7 см. Сразу же после каждой такой процедуры опудриваю посадки табачной пылью, чтобы аромат не привлек морковную муху. В течение сезона опудривания повторяю для профилактики каждые две недели, чередуя табачную пыль с просеянной древесной золой. Поливаю морковь только по выходным, но очень обильно, потому что чаще бывать на даче не получается. Для подкормок использую настой, который готовлю из сполотых сорняков, старого варенья, хлебных остатков, очистков овощей и фруктов, взятых в произвольных количествах и залитых водой. Перебродивший настой развожу водой 1:5 и удобряю посадки после полива каждые 2-3 недели. Помимо этого провожу за вегетационный период 2-3 опрыскивания раствором гумата натрия, на которые морковь очень хорошо отзывается.
Кстати, о сортах. Когда урожаи меня стали радовать, решила увеличить их еще, подобрав самый плодовитый сорт. На протяжении нескольких лет испытывала новые разрекламированные сорта и гибриды, но ни один из них так и не смог сравниться со старинным добрым сортом «Шантанэ 2461». Именно он прижился на моем участке и показывает до сих пор самые лучшие результаты. Даже новые сорта, выведенные на основе «Шантанэ 2461», такие как «Шантанэ Роял», «Шантанэ Ред Кор», «Шантанэ Королевская», «Чикаго F1», «Шакира F1» и др., всегда уступали ей по основным характеристикам, хотя производители заявляют об их непременных преимуществах по сравнению с их прародительницей. Поэтому не стоит ежегодно гоняться за новинками мировой селекции, подобные эксперименты зачастую приводят к потере урожая. Так происходило и у меня, пока не оценила всю мудрость поговорки «старый друг – лучше новых двух». Из года в год высаживаю один-единственный сорт и больше не трачу время, силы и полезную площадь своего огорода на сомнительные новинки.
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