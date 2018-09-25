При покупке саженцев стоит обратить внимание на советы опытных садоводов

Садово-огородный сезон подходит к концу. И заботливые хозяева "шести соток" в это время заняты не только заготовками и приведением в порядок территории своей дачи или загородного дома. Также многие садоводы и огородники делятся опытом, какие сорта растений показали лучший урожай, где можно приобрести уже на предстоящий сезон 2019 года отличную рассаду и саженцы. Услуги по реализации рассады и саженцев берут на себя горзеленхозы, сельские тепличники, опытные участки при вузах с биолого-почвенными факультетами и т.д. Можно купить растения и на постсоветских территориях, например, саженцы в Киеве. Здесь, к слову, любителям выращивать разные культуры есть из чего выбрать! Саженцы актинидии, кизила, фундука, голубики, клубники, облепихи. Можно найти здесь персик, орех, жимолость, нектарин, ежевику, яблоню, грушу, рябину, снежноягодник. Есть для желающих оптовые предложения. Профессионально выращенные плодовые, орехоплодные, ягодные и декоративные растения для открытого грунта несомненно порадуют любого садовода.

Чтобы покупателю правильно оценить состояние саженцев, можно прибегнуть к советам опытных садоводов. Один из них, к примеру, говорит о том, что при выборе нужно визуально очень тщательно осмотреть саженцы и убедиться в отсутствии механических повреждений корней и стволов. Стволы растений должны быть прямыми, а если изогнутыми, то лишь слегка. Исключение в этом плане оставляют некоторые сорта груши, где у стволов предполагается некоторая искривленность.

Стоит как следует осмотреть кору. Она не должна иметь повреждений от грызунов, царапин, следов солнечных ожогов или промерзания. Разные наросты на коре тоже нужно обследовать. И если есть сомнения в сторону наличия болезней у растения, обратиться за консультацией по этому поводу к специалистам.

Однолетнее растение может достигать 70 и более сантиметров, оно небольшой толщины (как ручка или карандаш) и не имеет ответвлений. Двухлетник должен достигать уже полутора метров и более и иметь развитую корневую систему. Здесь может быть до 4 ответвлений. Для высадки опытные садоводы советуют использовать все-таки однолетнюю культуру. Она легче высаживается и приживается.

После того, как саженец куплен, его корни нужно обернуть мокрой тканью или поместить во влажные опилки. Это спасет корневую систему растения от пересыхания. Иначе выбранная культура может просто не прижиться.

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