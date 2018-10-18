Подзимний посев - залог раннего урожая

Для того чтобы уменьшить нагрузку, приходящуюся на горячую весеннюю пору, а также получить более ранний урожай овощей и ранее цветение декоративных культур, многие садоводы прибегают к хитрости – высевают семена тех или иных растений под зиму.

Правила и условия подзимнего посева

Подзимний посев помогает овощным и цветочным культурам максимально эффективно использовать весной влагу от таяния снега, а также добиться от них более равномерных и дружных всходов. Это мероприятие дает неоспоримое преимущество также в случае поздней весны, когда отодвигаются сроки сева всех культур из-за невозможности работать на слишком влажной и непрогретой земле. Однако чтобы была возможность с радостью пожинать плоды своего труда в будущем дачном сезоне, следует соблюсти все тонкости этого процесса.

Если для начинающего садовода-огородника дачные дела заканчиваются уже в первом осеннем месяце – после сбора урожая, то опытный дачник и в конце октября - начале ноября еще продолжает трудиться на своем участке. Именно этот период считается благоприятным для подзимнего посева однолетних и многолетних овощных и цветочных культур. Год на год не приходится, и этот период может сдвигаться в ту или иную сторону в зависимости от погодных условий.

Важно знать, что к данной процедуре необходимо приступать только когда температура за окном будет стабильно держаться на уровне нуля или небольших минусовых показателях, а почва на участке немного подмерзнет. Подзимний сев можно осуществлять в течение следующих нескольких недель вплоть до того, как появится постоянный снежный покров. С ним лучше опоздать, чем поторопиться, поскольку с наступлением потепления семечки могут прорасти, а при последующем похолодании ростки моментально вымерзнут.



Так как работать с мерзлой почвой крайне трудоемко, грядки для подзимнего сева необходимо готовить заранее – за несколько дней или недель (если не ожидается существенных дождей, способных их размыть) до наступления устойчивых похолоданий. Они должны быть расположены в тех местах, где не наблюдается застоя воды от таяния снега или затяжных осадков в весенние месяцы, хорошо освещаться солнцем и иметь защиту от холодных северных ветров. Альтернативой могут стать приподнятые грядки, возвышающиеся над уровнем земли на 10-15 см, что позволит им весной быстрее прогреться и будет способствовать появлению более ранних всходов.

На запланированном участке удаляют все сорняки и растительные остатки, оставшиеся после предшествующей культуры, по поверхности почвы равномерным слоем раскладывают необходимые дозы органических и минеральных удобрений и перекапывают почву на глубину штыка лопаты, разбивая большие комья земли, а затем разравнивают поверхность граблями. Затем на грядке делают поперечные борозды глубиной 1-5 см в зависимости от размера семян той культуры, которая будет на ней посеяна.

Чтобы ускорить весной прогревание участка, предназначенного для подзимнего сева, и соответственно получить более ранние всходы, можно соорудить теплые грядки. Для этого на выбранном месте необходимо выкопать траншею глубиной 30-40 см, сложить в нее сначала небольшие ветки, кору деревьев, измельченные толстостебельные растения (кукуруза, подсолнечник, топинамбур и т.п.), пересыпать плодородным грунтом, а затем уложить мягкостебельные растительные остатки и листья и сверху снова засыпать грядку землей. Каждый слой, который необходимо тщательно утрамбовать, должен составлять 10-15 см. С наступлением весны органика на такой грядке начнет активно разлагаться и выделять тепло, что будет способствовать более раннему пробуждению семян, посеянных на ней под зиму.

Помимо подготовки грядок нужно запастись рыхлым плодородным грунтом или компостом и оставить его в теплом месте, например, на веранде дачного домика или в сарае. Он пригодится для засыпки подготовленных бороздок после того, как в них будет произведен сев запланированных культур.

Семена овощей и цветов при подзимнем севе не подвергаются никаким обработкам и высеваются сухими. Однако сеять их необходимо более густо, увеличивая нормы на 25-30% по сравнению с нормами при весенней посадке. При появлении весной сильно загущенных всходов потребуется провести своевременное их прореживание, чтобы растения не угнетали друг друга.

Цветение декоративных культур и плодоношение овощей, посеянных осенью, наступает на 2-3 недели раньше по сравнению с теми, что были посажены весной. Такие растения получают забег в развитии, что существенно снижает риск их повреждения вредителями и болезнями. Они становятся более выносливыми и устойчивыми как к похолоданиям, так и к засухе. К тому же семенам некоторых культур жизненно важна стратификация в течение холодного времени года, иначе можно совсем не дождаться от них всходов в будущем году.

Поэтому правильно рассчитав сроки подзимнего сева и осуществив его осенью, в следующем дачном сезоне можно не только освободить массу времени, но и добиться получения витаминных овощей и пышного цветения декоративных культур в самые ранние сроки.





Источник: gazetasadovod.ru

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