Планирование на огороде - способ сэкономить время и силы

Чувство меры – одно из важных качеств садовода и огородника, которое помогает «не переборщить» с чем бы то ни было – удобрениями, ядохимикатами, обрезкой, а в контексте данной статьи – с урожаем. Невостребованный урожай – это потерянный труд, напрасные денежные затраты и неоправданное истощение почвы.

Сколько надо овощей?

С чего начинают овощное планирование? Для начала нужно определиться с составом культур. Набор их меняется в зависимости от зоны возделывания, кулинарных традиций и личных предпочтений. Целесообразно выращивать овощи конвейерным способом, чтобы с весны до осени собирать урожаи. Многие культуры, прежде всего зеленные, очень рано освобождают отведенное под них место, поэтому стоит продумать очередность повторных посевов.

При этом важно не забыть о плодосмене. Ведь выращивание одних и тех же культур на одном месте истощает почву. Например, если из года в год на одном и том же месте выращивать морковь, капусту или картофель, то это приведет к истощению в почве запасов азота и калия. А редька и огурец отберут фосфор. К тому же возникает опасность накопления вредителей и болезней соответствующей культуры. Именно поэтому растения одного семейства следует возвращать на место, где они выращивались, не раньше чем через 4-5 лет. Вот почему плодосмен необходимо продумать не только на один сезон, а на несколько лет вперед.

В качестве примера можно привести такую последовательность: место капусты сначала занимает картофель, затем лук, огурец (кабачок или патиссон), морковь (петрушка, сельдерей), томат (перец), зеленные овощи, столовая свекла, горох и фасоль овощная. Последовательность и чередование, как и набор культур, может быть иным.

Особое место на участке надо отвести под многолетние овощные растения. Обычно их размещают в конце участка или по его периметру.

После определения набора овощных культур полезно определить объем их выращивания. Это необходимо прежде всего для того, чтобы не делать лишних расходов (на семена, удобрения, препараты от вредителей и болезней и т. д.) и не тратить собственных усилий на выращивание того излишка, который из года в год пропадает, потому что его невозможно сохранить, либо переработать. Порой очень обидно наблюдать, как пропадает урожай, оказавшийся «лишним». Разумнее вырастить меньше да лучше.

Объем выращивания можно определить исходя из возможной урожайности. В благоприятные годы получают в среднем с 1 м2 огорода:

капусты белокочанной ранней –2-4 кг,

средней и поздней – 4-6 кг,

цветной капусты – 1- 1,5 кг,

лука и чеснока – 1,5 – 2,5 кг,

моркови и свеклы 4-6 кг,

огурца и патиссона – 2,5 кг,

кабачка – 3-5 кг,

томата – 2-4 кг,

пастернака и сельдерея корневого – 2-4 кг,

гороха и фасоли – 0,5-0,7 кг,

картофеля – 2-3 кг,

укропа, салата, шпината, петрушки листовой – 1-2 кг,

репы, редиса – 1,5- 2,5 кг.

Прикинув потребность семьи, можно рассчитать нужную под каждую культуру площадь. Необходимо сделать поправки на потери, неизбежные при выращивании и хранении.

В каких объемах и какие культуры выращивать помогут определиться научные исследования в данной области. Для всестороннего и гармоничного развития организма человека Научно-исследовательским институтом питания Академии медицинских наук установлена годовая норма потребления овощей на душу населения – 146 кг.

Ассортимент овощных культур должен обеспечить следующее потребление (кг в год): капуста белокочанная – 32-50; капуста цветная, брюссельская, савойская – 3-4; свекла – 5-10; лук – 6-10; кабачок и баклажан – 2-5; перец сладкий – 1-3; зеленый горошек – 5-8; пряные овощи – 1-2; огурец – 10-13, томат – 25-32, прочие овощи – 3-5.

И, наконец, не забывайте, что овощи – естественный и главный поставщик разнообразных витаминов, минеральных солей, органических кислот, ферментов, пектинов и клетчатки. В овощах пищевые вещества находятся в благоприятных для организма сочетаниях, поэтому они так полезны, особенно с собственной грядки.

Как же без ягод?

Правильное питание человека невозможно без наличия свежих плодов и ягод. В них содержатся витамины в необходимом для организма человека количестве. Подсчитано, что физиологическая норма плодов и ягод на одного человека в год составляет 125-200 кг. Следовательно, для семьи из 4-5 человек необходимо 500-600 кг плодов и ягод в год. Из этого расчета в саду в среднем надо иметь 1-2 яблони летних сортов, 1-2 яблони осенних и 3-4 яблони зимних сортов, 2-3 груши различных сроков созревания, 1-2 вишни, 2-3 сливы, 10-12 кустов черной и красной смородины и малины.

Иногда, из-за ограничений площади сада невозможно высадить столько плодовых деревьев и кустарников, сколько требуется. В этом случае следует подбирать высокоурожайные сорта.

Не всегда можно полагаться на описанные у сортов урожаи. У плодовых деревьев в зависимости от года урожаи могут быть различными. Поэтому уже весной по цветочным почкам можно определить урожай, для этого нужно посчитать, сколько примерно их на одной ветви, прикинуть, сколько таких условных веток может быть на дереве, и тогда можно узнать, сколько всего цветочных почек на этом растении. Из каждой почки образуется пять цветков. Таким образом, становится известно ожидаемое количество цветков на дереве.

А какой будет урожай? У взрослых деревьев при благоприятных условиях полезная завязь составляет до 10 %, у молодых – около 15-20 %. Зная примерно массу одного плода, можно определить массу всего ожидаемого урожая. Это важно не только для того, чтобы знать, сколько сахара закупать для будущего варенья или компота, но и для расчета потребности в удобрениях, поливной воде, в средствах защиты от болезней и вредителей.





Источник: gazetasadovod.ru

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