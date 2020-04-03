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Отличить саженцы сложно, но можно
По инф. gazetasadovod.ru   
03 Апреля 2020 г.
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sajensi

Как отличить саженцы?

Отличить саженцы сложно, но можно

Опытные садоводы знают признаки, по которым можно различить саженцы

Отличить саженцы яблони на семенных и клоновых подвоях сложно, но все-таки можно. Внимательно осмотрите корневую систему. У обычных саженцев на семенных подвоях корневая система состоит из нескольких скелетных корней толщиной 0,3-0,7 см, на концах которых развиваются мочковатые корни. У саженцев на карликовых (клоновых) подвоях такие корни отсутствуют, а вся корневая система мочковатого типа, похожая на корни смородины.
Высота однолетних саженцев на семенных и карликовых подвоях должна быть не менее 70-90 см, с диаметром штамбика 1,5-2,5 см и корнями длиной не менее 20-30 см.

Источник: gazetasadovod.ru

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