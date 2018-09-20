Осень - время планировать посадки с учетом севооборота

Вот и завершается огородный сезон. Урожай практически собран, но настоящий садовод уже задумывается о планах на будущий год. Осень и зима – самое время без спешки продумать стратегию и тактику следующего посадочного периода.

Варианты севооброта

У каждого любителя возникают вопросы: что, где и в каком количестве сажать и сеять весной. Ответы на эти вопросы зависят от потребностей семьи в овощах, а также от возможности хранить овощи в свежем и переработанном виде.

Налаженный севооборот - прекрасный урожай

Не надо садоводам, особенно начинающим, перегружать себя излишним количеством выращиваемых культур. Обычно в коллективных садах и огородах выращивают картофель, лук, морковь, свеклу, чеснок, капусту, помидоры, огурцы, редис, петрушку, зеленные овощи и т. д.

Никогда не следует качество приносить в жертву количеству, лучше посеять и посадить меньше, а ухаживать лучше. Только в этом случае ваш труд даст хорошие результаты.

Примерное распределение огорода площадью 5 соток у садовода-любителя следующее: картофель ранний – 30 м², картофель поздний – 240 м², капуста ранняя – 5 м², капуста (кроме ранней – 40 м²), редис, редька, репа – 10 м², морковь, петрушка, сельдерей – 40 м², свекла – 20 м², лук, чеснок – 20 м², кабачки, тыквы, патиссоны – 25 м², огурцы – 30 м², помидоры – 40 м².

Начинающие садоводы считают, что, решив вопрос с ассортиментом, объемом и местом для выращивания овощей, они полностью определили стратегию огородных дел.

Да, действительно возможности ухоженной огородной грядки большие. Но нельзя ее надолго закреплять за одной овощной культурой. Если сеять свеклу по свекле, то в почве накопятся свойственные этой культуре болезни и вредители. Кроме того, это приводит к одностороннему истощению почвы, эффективность самых лучших удобрений при этом снижается. В течение 2-3 лет нельзя выращивать на одной грядке одну и ту же культуру. Растение надо возвращать на место, где оно уже росло не раньше, чем через 3, а то и 4 года. Вот почему очередность выращивания культур на грядке надо продумать на много лет вперед.

Когда речь заходит о таком чередовании культур, часто говорят: «Мала площадь. Какой тут севооборот!» Но давайте рассуждать по существу. Ведь лучше получать больший урожай с малой площади, чем столько же продукции с большей.

Для этого надо прибегнуть хотя бы к простейшему двупольному севообороту. Чтобы это сделать, разделите участок на две части. Одну часть займите картофелем, на другой разместите все остальные овощи, за исключением помидоров.

На следующий год пересильте себя и поменяйте их местами, и вы сразу увидите результат даже простейшего севооборота.

Особое место вне севооборота надо выделять под многолетние овощи – щавель, ревень, эстрагон, многолетний лук, мелиссу и т. д. Обычно их размещают в конце участка, по периметру или с северной стороны, чтобы они не затеняли другие растения. Кстати, большинство этих культур теневыносливы. При большом удельном весе в посевах картофель можно также вынести за пределы севооборота, но это нежелательно.

Значительно больший эффект дает четырехпольный и более севооборот. Для этого огородный участок разбивают на четыре и более равных полей. Овощи, занимающие в текущем году первое поле, на следующий год переселяются на второе, потом на третье, четвертое. На первое поле они вернутся только на пятый год.

Вариант № 1 (четырехпольный): 1-й год – капуста (редис, репа, огурцы, кабачки); 2-й – картофель ранний; 3-й – огурцы (кабачки, капуста, редис); 4-й – картофель поздний.

Вариант № 2 (четырехпольный): 1-й год – морковь (свекла, лук, чеснок, помидоры, перец, бобовые, петрушка); 2-й – картофель поздний; 3-й – огурцы (кабачки капуста, редис); 4-й – картофель ранний.

Вариант № 3 (пятипольный): 1-й год – картофель ранний; 2-й – капуста (редис, репа, редька); 3-й :— помидоры (огурцы, лук, чеснок); 4-й – морковь (свёкла, петрушка, сельдерей); 5-й – зеленные овощи (бобовые).

Вариант № 4 (пятипольный): 1-й год – картофель; 2-й – кабачки (огурцы, тыква); 3-й – морковь (свекла, лук, чеснок); 4-й – помидоры (перец); 5-й – капуста (огурцы).

Вариант № 5 (девятипольный): 1-й год – капуста; 2-й – картофель; 3-й – лук; 4-й – огурцы (кабачки, тыква); 5-й – морковь; 6-й – помидоры (перец); 7-й – зеленные овощи; 8-й – свекла; 9-й – бобовые и т. д.

Для большинства овощей отличным предшественником является и черный пар, но садоводы, как правило, его не применяют.

Последовательность выращивания, как и набор культур, могут быть иными, т. к. это зависит от вкуса хозяев любительского участка или специализации фермерского хозяйства. А чтобы было легко решить этот ребус, можно воспользоваться таблицей с оценкой предшественников для овощных культур в любительских садах и огородах.



Источник: gazetasadovod.ru

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