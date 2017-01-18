Настурция: выращивание на садовом участке

Яркая и скромная, так в двух словах можно охарактеризовать настурцию и этим попасть в самую точку. Действительно окрасок цветков настурции не счесть, а вид у этого растения весьма тривиален. Наши, избалованные роскошью цветков, флористы порой и не замечают или просто забывают об этом милом цветке, а ведь зря. Зря во многом, потому что настурция является очень стойким и не требовательным в уходе цветком, способным украсить любой участок. Достаточно посеять семена, как вскоре вы увидите великолепные цветки, нежные, словно излучающие теплоту, они как маленькие солнышки будут ярко гореть, даже тогда когда небо затянуто серыми тучами.

Настурция: посадка и уход

Когда-то давно настурция, чьей родиной является Южная Америка, попала к нам на континент и не погибла, а адаптировалась, стала излюбленным букетным цветком, который весьма быстро завоевал популярность в кругах любителей нежных и простых растений.

Вырастить настурцию может даже неопытный цветовод

В естественной среде обитания настурции не одинаковы, часто они отличаются по силе роста, как например настурция длинноплетистая достигающая двух метров, но обычно это небольшие растения высотой не более двух десятков сантиметров.

Цветет настурция одиночными цветками, имеющими причудливые шпористые венчики, которые напоминают маленькие капюшончики. Современные культивары формируют цветки огромного количества расцветок, так лидерами прошлого года были темно-бардовые, кремовые и лососевые окраски.

В российских условиях настурцию выращивают как однолетнюю культуру. Она будет прекрасно цвести и радовать глаз своей красотой, если на вашем участке есть достаточно влаги, нет сорняков и земля хоть чуточку плодородна. Не высаживайте настурцию в тени, там она не покажет всей своей красы, лучше посадите ее на самый открытый участок, обеспечьте дренированной почвой и иногда поливайте, это все что ей будет нужно.

Если вы захотите увидеть цветущую настурцию на своем садовом участке, то все, что для этого следует сделать - просто посеять семена в почву. Рассаду выращивать нет необходимости, посев семян можно производить в открытый грунт примерно в середине апреля в более теплых регионах, в начале мая в центральных и в конце мая в более холодных областях страны. Для лучшего прорастания плотные семена настурции можно перед посевом замочить в воде примерно на 15-20 часов. Посев производится в небольшие лунки, в которые лучше поместить по паре семян.

После появления всходов, дабы уберечь их от возвратных заморозков, можно накрыть любым укрывным материалом. В дальнейшем молодым сеянцам можно слегка помочь – удалить все сорняки, прорыхлить почву, полить и подкормить умеренными дозами цветочных удобрений.

Настурция довольно быстро растет, поэтому через пару недель уход за нею можно свести лишь к периодическим поливам. Примерно через 25-30 дней появятся и первые цветки, которые будут цвести, сменяя друг друга до первых заморозком.

Взрослые растения настурции часто довольно сильно разрастаются, это избавит вас от необходимости полоть сорняки, они под столь плотным ковром из листьев просто не будут расти.

Помимо низкорослых, весьма интересны и длинноплетистые настурции, они идеально подходят для вертикального озеленения, найти подобные им по неприхотливости растения порой бывает просто невозможно.

Умелые руки могут украсить плетистой настурцией оголившийся ствол старого дерева, создать у его подножия шикарную куртину, позволят задекорировать любое место посадки луковичных, ведь со временем от последних остаются лишь неказистые пустые пятна.

Далеко не всем известно и защитное свойство настурции, да, эта красота может быть и весьма полезной! Специфический аромат, который исходит от настурции является кране неприятным для многих вредителей, а ее фитонцидные свойства даже позволяют обеззаразить почву от целого ряда грибковых инфекций.

Часто настурцию используют и для косметических процедур, например ее экстракт входит во многие шампуни для ухода за волосами. Можно приготовить полезный отвар и самим – для этого нужно собрать примерно 100 грамм листьев настурции и прокипятить в двух литрах воды около получаса. Каждый раз, после мытья головы просто ополаскивайте волосы этим раствором, вреда не будет точно, а вот польза может быть. Помогает такой отвар людям с ломкими и редкими волосами, он также резко уменьшает потерю волос.

Сорта настурции

Благодаря довольно объемной селекционной работе с этой культурой создано огромное количество сортов и гибридных форм настурции, которые отличаются скромными либо наоборот крупными размерами, имеют простые и привычные, и необычные махровые цветки ярчайших и разнообразнейших окрасок.

Созданные недавно кустовые сорта настурции позволяют использовать ее для оформления цветников, окаймления садовых дорожек, создания различных цветочных композиций благодаря тому, что они идеально держат форму. Плетистые сорта - это идеальные почвопокровные и ампельные растения, они, будучи размещенными в подвесных кашпо или корзинах станут украшением беседки, балкона либо лоджии.

Самыми известными и популярными сортами являются – Аврора, имеющий светло-оранжевые цветки; Король Теодор – красующийся весьма крупными светло-оранжевыми цветками; культивары Голден Глим и Скарлет Глим обладающие полумахровыми желтыми и нарядными красными цветками с легкой гофрировкой. Из низкорослых сортов лучшими являются Отелло и Черный принц – они имеют великолепные темно-бардовые цветки. Из серии новейших и набирающих популярность пестролистных сортов следует выделить культивар Аляска, спрос на его семена устойчив и лишь увеличивается.

Итак, настурция – красива, просто очаровательна, избавит ваш огород от вредителей и грибных болезней, обогатит почву фитонцидами и просто улучшит её структуру, если использовать растения как зеленое удобрение.



Ко всему прочему настурция еще и съедобна, гурманы используют в пищу самые молодые, нежнейшие листочки и несозревшие до конца семена зеленоватого цвета. Листочки, как у салата, можно срезать несколько раз за сезон, они будут уместны практически к любому блюду!

Источник: gazetasadovod.ru