На заметку огороднику

Для рассады надо использовать только свежеприготовленные почвенные смеси. А при покупке рассады следует тщательно проверять, нет ли на ней вредителей.

Часто с рассадой заносят на свой участок белокрылку, тлю, паутинного клеща, которых потом приходится выводить годами. Ведь при опрыскивании растений инсектицидами гибнет только 70-80% вредителей. Оставшиеся особи способны в тысячи раз увеличивать свою численность.

Что полезно знать, чтобы вырастить хороший урожай?

При выращивании белокочанной капусты нельзя злоупотреблять азотными удобрениями, особенно аммонийными формами, так как они снижают лежкость кочанов и увеличивают восприимчивость их к бактериальным болезням. Кроме того, ухудшается фитосанитарное состояние почвы, снижается общая устойчивость растений.

Перебой в обеспечении влагой цветной капусты и сладкого перца - одна из главных неудач при возделывании этих культур. Даже кратковременное подсушивание почвы, как при выращивании рассады, так и взрослых растений, нельзя компенсировать в дальнейшем обильными поливами.

Тот, кто плохо заделывает навоз или компост в почву, способствует усилению вредоносности ростковой мухи и огуречного комарика.

Томаты плохо завязывают плоды, часто сбрасывают бутоны, особенно на первых двух кистях, при плохом опылении. Чтобы плоды хорошо завязывались, кисти с распустившимися цветками надо каждый день, лучше с утра, слегка встряхивать. При небольшом количестве растений можно опылять, прикасаясь к цветкам ваткой или мягкой кисточкой.

Источник: gazetasadovod.ru

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