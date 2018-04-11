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На заметку огороднику
А. Лебедева, канд. с.-х. наук, gazetasadovod.ru   
11 Апреля 2018 г.
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dacha uborka

Для рассады надо использовать только свежеприготовленные почвенные смеси. А при покупке рассады следует тщательно проверять, нет ли на ней вредителей.

Часто с рассадой заносят на свой участок белокрылку, тлю, паутинного клеща, которых потом приходится выводить годами. Ведь при опрыскивании растений инсектицидами гибнет только 70-80% вредителей. Оставшиеся особи способны в тысячи раз увеличивать свою численность.

советы садоводу

Что полезно знать, чтобы вырастить хороший урожай?

При выращивании белокочанной капусты нельзя злоупотреблять азотными удобрениями, особенно аммонийными формами, так как они снижают лежкость кочанов и увеличивают восприимчивость их к бактериальным болезням. Кроме того, ухудшается фитосанитарное состояние почвы, снижается общая устойчивость растений.

Перебой в обеспечении влагой цветной капусты и сладкого перца - одна из главных неудач при возделывании этих культур. Даже кратковременное подсушивание почвы, как при выращивании рассады, так и взрослых растений, нельзя компенсировать в дальнейшем обильными поливами.

Тот, кто плохо заделывает навоз или компост в почву, способствует усилению вредоносности ростковой мухи и огуречного комарика.

Томаты плохо завязывают плоды, часто сбрасывают бутоны, особенно на первых двух кистях, при плохом опылении. Чтобы плоды хорошо завязывались, кисти с распустившимися цветками надо каждый день, лучше с утра, слегка встряхивать. При небольшом количестве растений можно опылять, прикасаясь к цветкам ваткой или мягкой кисточкой.

Источник: gazetasadovod.ru

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