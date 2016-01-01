 На дачу - с комфортом!

С началом дачного сезона толпы горожан отправились в магазины за покупками – садовый инвентарь, семена, одежда для дачи, солнцезащитная косметика и так далее. Опытные садоводы приобретают саженцы цветов, кустарников и деревьев, любители дачной романтики – открывают на майские праздники сезон шашлыков. Дача, соединяющая в нашей стране поколения, десятилетиями остается центром летней жизни большинства россиян.

Однако современная жизнь упрощает работу в саду и огороде. Если раньше дачные участки были необходимы для элементарного пропитания, служили своеобразной экономической подушкой безопасности, то сегодня для большинства семей они являются скорее способом провести время на природе, оторваться от пыльной городской суеты и вывезти детей из бетонных джунглей. Все больше горожан покидают квартиры и на все лето перебираются в загородные дома. При этом современная техника позволяет обезопасить дом – не сложно установить видеонаблюдение и охранную сигнализацию, которые дадут возможность не беспокоиться о состоянии имущества.

Между тем, магазины предлагают широкий выбор современных гаджетов для дачи. К примеру, специальная ракетка для борьбы с насекомыми – с виду обычная ракетка для игры в бадминтон, однако стоит нажать на маленькую кнопочку – как сетка становится крайне опасной – по прутикам бежит ток, убивающий надоедливых насекомых. Еще одна современная задумка – солнечный фонарик. И каких только разновидностей фонарей ни придумали! Это и маленькие садовые фонарики, которые можно воткнуть вдоль дорожек, и большие фонари, которые можно установить на крыльце, и декоративные гирлянды. Днем такие фонарики заряжаются при помощи солнечной батареи, а ночью красиво освещают садовый участок.

Еще одна «фишка» – стиральная машинка-автомат, использующая воду из резервуара. Стиральная машина берет воду из специального бака – вот и вся идея. Зато грязные вещи можно не возить в город, а стирать их прямо на даче также качественно, как и дома. К слову, нагревательные баки вообще стали очень удобными – устанавливаются легко и быстро, поддерживают нужную температуру, так что горячий душ на даче давно перестал быть недостижимой мечтой.

Мультиварки, переносные варочные поверхности, обогреватели – эти и другие приборы заполонили полки магазинов. Все они созданы, чтобы сделать жизнь не только в городе, но и на даче максимально комфортной. И все они помогут меньше времени тратить на работу по хозяйству, а проводить его с родными и близкими людьми.

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