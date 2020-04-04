Мини-деревья нуждаются в поддержке

Всегда хочется, чтобы ребенок был одет с иголочки. Справиться с такой задачей помогут швейные хитрости, благодаря которым на обновках можно сэкономить. При этом вещи будут смотреться не хуже, а может и лучше...
Ручки на москитной сетке – одно из самых слабых мест у пластикового окна. Они очень быстро ломаются. Происходит это из-за пересыхания пластика. От высоких или низких температур он крошится, и держатели обламываются до...
Как только стало известно, что коронавирусом начали болеть не только в Китае, но и других странах, люди стали массово скупать медицинские маски, антисептики и другие товары, которые пригодятся во время карантина. Как результат, маски закончились, когда появятся новые партии – неизвестно. Поэтому...
Очень практичная и удобная многоразовая маска станет настоящим спасением в нелёгкое время. Легко сшить такую маску своими руками, особенно если в доме есть швейная машинка. Однако и вручную сшить тканевую маску не составит особого труда. Вам понадобится всего несколько простых материалов и немного...
Нужна ли для карликовых деревьев постоянная опора?
"Карлики" удобны для сада, но требуют внимания к себе
Да, нужна. Деревья на карликовых подвоях из-за поверхностной корневой системы и хрупкости корней нуждаются в постоянной опоре. Опора может быть индивидуальной для каждого дерева или общей для нескольких деревьев, посаженных в ряд. При индивидуальной опоре в 10-20 см от ствола у каждого дерева вбивают прочный деревянный кол или отрезок металлической трубы. При общей опоре для ряда деревья на определенном расстоянии друг от друга вкапывают деревянные столбики, металлические или асбоцементные трубы и натягивают между ними проволоку.
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Если в вашем доме много старой посуды или какая-то из тарелок просто разбилась, ее можно использовать для создания разнопланового интерьерного декора. Использовать для этого можно: обрезки ткани, остатки кружева, джут, и многое другое. Все зависит лишь от творческого потенциала и желания творить.
В Иркутске на «КнигаМарте» сотрудник мастерской «Ваш реставратор» из Москвы Денис Оносов рассказал о ремонте и восстановлении книг. Книжный фестиваль проходил с 13 по 15 марта и вызвал огромный интерес.
Самое интересное рукоделие для дома своими руками гораздо проще, чем кажется неискушенным любительницам хэнд-мейда. Hand made дословно переводится, как ручная работа, то есть к hand made можно отнести абсолютно все виды рукоделия. Это может быть как изготовление коврика, так и варешки, связанные своими руками.
Сейчас трудно кого-то чем-то удивить. Сувениры и вещи, сделанные своими руками, ценились во все времена. И вдвойне приятно, когда знаешь, что сувенир, изготовленный вручную, существует в единственном экземпляре, и ни у кого больше такого нет. Однако в данном случае есть одно «но» – не каждый сможет изготовить качественную и красивую вещь. У некоторых людей, художественные навыки отсутствуют напрочь. Не то что нарисовать что-нибудь, а даже срисовать не могу нормально... Но выход найдётся всегда, если хорошо подумать, и пол часика посидеть в интернете. Можно сделать довольно приличную вещь с помощью компьютера. Точнее компьютера, принтера и нехитрого набора инструментов. Речь пойдёт о переносе изображения с бумажного листа на деревянную основу (дощечку), которую в дальнейшем можно будет стилизовать как картину.
Цитрусовые деревья больше других подвержены нападению вредителей, поскольку их привлекательный сладкий аромат как магнитом манит к себе всех насекомых. Так как нападения непрошеных гостей сложно избежать, проще всего проводить профилактику их возникновения.
Все развлекаются на карантине по-разному. Например, Эллен Дедженерес (62) собирает пазлы и разучивает карточные фокусы (на ее смешные видео в Instagram можно серьезно залипнуть), другие – смотрят сериалы (надеемся, по нашим подборкам). А если твоя фантазия тебя подводит, то предлагаем попробовать себя в рукоделии.
Как только стало известно, что коронавирусом начали болеть не только в Китае, но и других странах, люди стали массово скупать медицинские маски, антисептики и другие товары, которые пригодятся во время карантина. Как результат, маски закончились, когда появятся новые партии – неизвестно. Поэтому многие начали задаваться вопросом, можно ли сделать медицинскую маску своими руками (наш сайт уже писал, кстати, как смастерить многоразовую тканевую маску).
Непривычная фoрма сoцветия банксии вызывает прoтивoречивую реакцию: на первый взгляд – ёршик для мытья стеклянных бутылoк, нo с другoй стoрoны – какoй же oчарoвательный ёршик, жёлтый, слoвнo пoсыпанный снегoм, лимoнный, вишнёвый в oранжевoй «юбoчке», алый, разделённый на рёбрышки, бежевo-растрёпанный, малинoвый с пушистыми зелёными шапoчками на кoнцах игoлoчек – неверoятные сoчетания цветoв и oттенкoв!
Ручки на москитной сетке – одно из самых слабых мест у пластикового окна. Они очень быстро ломаются. Происходит это из-за пересыхания пластика. От высоких или низких температур он крошится, и держатели обламываются до основания.
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