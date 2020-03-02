Кто поедает крыжовник?

Если ягоды покрыты паутиной и из них выедены семена, то это "дело рук" крыжовниковой огневки.

Испорченные огневкой ягоды надо обязательно уничтожить

Ягоды крыжовника и смородины опутывают паутиной и выгрызают формирующиеся в них семена гусеницы крыжовниковой огневки. В период обнажения бутонов – начала цветения из перезимовавших в земле куколок вылетают бабочки и откладывают яйца внутрь цветка. Отродившиеся гусеницы, выев содержимое одной ягоды, переходят в другую. На крыжовнике одна гусеница способна повредить до 5-6, на смородине – до 8-15 ягод. Закончив питание, гусеницы спускаются к основанию куста и в верхнем слое почвы коконируются, окукливаются и остаются на зимовку. Поврежденные ягоды в паутинных мешочках следует собрать и уничтожить до сбора урожая, т. к. к периоду созревания здоровых ягод гусеницы из поврежденных уже успеют уйти в почву. Осенью необходимо окучивание основания кустов почвой, мульчирование торфом или компостом слоем 8-12 см, из-под которого бабочки весной выбраться не смогут и погибнут. Разокучивание проводят сразу после цветения.

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Источник: gazetasadovod.ru

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