Красавец гиацинт

Гиацинт (Hyacinthus) – сем. гиацинтовые (Hyacinthaceae). В роде насчитывается 3 вида, из которых самым распространенным и используемым в культуре является гиацинт восточный. Два других вида – гиацинт Литвиновой и гиацинт закаспийский менее известны в декоративном цветоводстве.

Гиацинт восточный – луковичное многолетнее ранневесеннее растение с сильным приятным ароматом. В культуре выращивается более 400 сортов. Растение невысокое (20-30 см), луковица его с каждым годом увеличивается в диаметре, образуя новые чешуи. Листья прикорневые, линейные. Многочисленные цветки собраны в пышные кисти на прямых стеблях. Окраска цветков синяя, фиолетовая, белая, розовая, карминовая, абрикосовая, реже желтая в зависимости от сорта.

Гиацинты выращивают в открытом грунте, в теплице и для выгонки (во 2-й половине зимы и весной).

• Местоположение: солнечное, не затопляемое весенними водами, теплое, защищенное от холодного ветра. Гиацинты хорошо растут на легких, богатых перегноем и питательными веществами супесчаных почвах, с рН = 7-8.

• Уход: подкормки обязательны. В начале роста смесью – 25 г аммиачной селитры и 10-15 г суперфосфата на 1 м2. Вторую подкормку дают, когда образуются бутоны (30-35 г суперфосфата, 15-20 г калийной соли и 10 г аммиачной селитры на 1 м2.). После окончания цветения проводят третью подкормку: в 10 л воды разводят по 1 ст. л. суперфосфата и сульфата калия.

Гиацинты требовательны к поливам после посадки. Земля под ними должна быть постоянно умеренно влажная.

Ежегодно луковицы выкапывают через месяц после цветения и убирают на хранение до осени. Листья обрезают сразу при выкопке.

• Размножение: луковицами-детками, которые образуются у основания материнской луковицы. После выкопки луковицы очищают от лишних чешуй, корней, наростов на донце, отделяют хорошо сформировавшуюся детку. Хранят луковицы при температуре 20...25 0С. В начале октября их высаживают в грунт. На зиму растения укрывают торфом (слоем 10-15 см) или сухим листом. Рано весной укрытие снимают.

• Использование: в освещенных солнцем цветниках, с южной стороны стен и деревьев, на альпийской горке, в контейнерах, а также для выгонки.

• Сорта: большинство культурных сортов разных цветов и оттенков – синие, сине-фиолетовые, розовые, белые, карминные, абрикосовые, желтые – было получено от г. восточного. Выведено немало многоцветных и махровых форм.





Источник: gazetasadovod.ru

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