Каждому виду капусты - свои условия

Какова оптимальная температура для выращивания капусты?
Подходящий температурный режим важен для любого овоща
Цветной капусте для быстрого прорастания семян нужно 18...20°С, а после всходов в течение недели - 8...10°С. В период роста и образования головки лучший интервал температур - 15...18°С; при 22...25°С головки образуются раньше, но более мелкие и рыхлые.
Для капусты брокколи оптимальная температура для роста - 18...20°С, а для образования головок 16...18°С.
Брюссельская капуста проявляет холодостойкость не только в начале, но и в конце вегетации: осенью выдерживает заморозки до -8...-10°С.
Кольраби в целом за короткую вегетацию требуется тепла меньше, чем другим капустам.
Капуста пекинская - холодостойка, семена прорастают при 3...4°С. Оптимум для ее роста - 15...20°С, но растет она чаще в качестве уплотнителя и при температурах, поддерживаемых для основных культур.
Сколько бы не повторяли специалисты золотое правило цветовода - лучше недокормить, чем перекормить - все равно многие из нас его не соблюдают. В связи с этим нарушение этой заповеди - самая распространенная ошибка.
Всегда хочется, чтобы ребенок был одет с иголочки. Справиться с такой задачей помогут швейные хитрости, благодаря которым на обновках можно сэкономить. При этом вещи будут смотреться не хуже, а может и лучше покупных.
У кого после ремонта не осталось рулонов с обоями, тот, наверное, настоящий везунчик. Часто мы покупаем обои «с запасом» на форс-мажорные случаи и, конечно, для собственного спокойствия. Но, как показала практика, далеко не всегда дополнительные метры обоев оправданы – чаще всего они лежат без дела за шкафом (или на нём) долгие годы и пылятся. У некоторых хватает духу выкинуть ненужные рулоны, а кое-кто предлагает творчески подойти даже, казалось бы, к такой мелочи, как остатки обоев.
Можно ли сажать картофель в непаханую землю? Сегодня многим пожилым огородникам стало уже не под силу обрабатывать землю на участках, а возделывать свой картофель по-прежнему хочется, я по собственному опыту хочу ответить на такой вопрос. Сразу скажу – можно, хотя это один из нетрадиционных способов выращивания картофеля.
Кукуруза является сельскохозяйственной культурой и возделывается более 5 тыс. лет. Бывает земляничная кукуруза, скороспелая, ранняя, гибридная, поздняя, попкорн, сладкая, бондюэль, в том числе и кормовая.
Что может быть приятнее, чем рано утром в начале лета выйти на крыльцо на даче, вдохнуть полной грудью, пройтись босиком по росе. Послушать птиц. Но в хор птичьих голосов вплетаются кряхтенье и стенанья. На соседнем участке хозяйка собирает слизней...
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.