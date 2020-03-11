Каждому виду капусты - свои условия

Какова оптимальная температура для выращивания капусты?

Подходящий температурный режим важен для любого овоща

Цветной капусте для быстрого прорастания семян нужно 18...20°С, а после всходов в течение недели - 8...10°С. В период роста и образования головки лучший интервал температур - 15...18°С; при 22...25°С головки образуются раньше, но более мелкие и рыхлые.

Для капусты брокколи оптимальная температура для роста - 18...20°С, а для образования головок 16...18°С.

Брюссельская капуста проявляет холодостойкость не только в начале, но и в конце вегетации: осенью выдерживает заморозки до -8...-10°С.

Кольраби в целом за короткую вегетацию требуется тепла меньше, чем другим капустам.

Капуста пекинская - холодостойка, семена прорастают при 3...4°С. Оптимум для ее роста - 15...20°С, но растет она чаще в качестве уплотнителя и при температурах, поддерживаемых для основных культур.

Кочанным формам пекинской капусты требуются температурные режимы, аналогичные кочанному салату.

Другие садово-огородные публикации на портале для пожилых — по ссылке.

на портале для пожилых — по ссылке. А еще эти темы представлены в социальных сетях: Одноклассники, FaceBook, ВКонтакте! А также появляются на нашем канале Яндекс-Дзен. Подписывайтесь!



Источник: vk.com

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...