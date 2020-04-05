Как защитить ветки кустарников от снега? 

Если зимой было много снега, то ветки кустарников могут сломаться под его тяжестью. Что сделать, чтобы этого не случилось?

Обламывание скелетных ветвей у плодовых деревьев и ягодных кустарников чаще происходит не зимой, а весной – при оседании снега. Чтобы избежать этого, следует подвязать их к вертикальным или наклонным опорам. Это особенно важно для ветвей, которые отходят от ствола под острым углом – они испытывают наибольшую нагрузку. Можно связать ветви ягодных кустарников в виде снопа, но лучше пусть внутри такого снопа будет надежная опора.

Если у вас растет малина, воспользуйтесь следующим приемом. При посадке малины рядами натягивают проволоку и каждую ветвь привязывают к ней шпагатом – это очень надежное крепление. При кустовой посадке каждый куст подвязывают к деревянному колышку в двух-трех местах.

Другие садово-огородные публикации на портале для пожилых — по ссылке.

на портале для пожилых — по ссылке. А еще эти темы представлены в социальных сетях: Одноклассники, FaceBook, ВКонтакте! А также появляются на нашем канале Яндекс-Дзен. Подписывайтесь!



Источник: gazetasadovod.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...