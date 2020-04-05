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Как защитить ветки кустарников от снега?
По инф. gazetasadovod.ru   
05 Апреля 2020 г.
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sad zimoy

Если зимой было много снега, то ветки кустарников могут сломаться под его тяжестью. Что сделать, чтобы этого не случилось?

Как защитить ветки кустарников от снега? 

Обламывание скелетных ветвей у плодовых деревьев и ягодных кустарников чаще происходит не зимой, а весной – при оседании снега. Чтобы избежать этого, следует подвязать их к вертикальным или наклонным опорам. Это особенно важно для ветвей, которые отходят от ствола под острым углом – они испытывают наибольшую нагрузку. Можно связать ветви ягодных кустарников в виде снопа, но лучше пусть внутри такого снопа будет надежная опора.

Если у вас растет малина, воспользуйтесь следующим приемом. При посадке малины рядами натягивают проволоку и каждую ветвь привязывают к ней шпагатом – это очень надежное крепление. При кустовой посадке каждый куст подвязывают к деревянному колышку в двух-трех местах.

Источник: gazetasadovod.ru

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