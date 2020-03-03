Инструкция по пересадке спатифиллума

Как правильно в домашних условиях рассадить взрослый куст спатифиллума, чтобы не навредить растению?

Спатифиллум не любит слишком просторные емкости - в них он не будет цвести

При хорошем уходе спатифиллум (иногда его еще называют "Женское счастье") растет достаточно быстро. Раз в 3-5 лет растение нуждается в пересадке в чуть больший горшок. Если спатифиллум не цветет, скорее всего, его нужно пересадить. Сигналом для пересадки взрослого спатифиллума служат выпирающие из земли старые бурые корни и раскачивание розеток.

Если раздвинуть куртину, будет заметно, как внутри усыхают нижние листья. Это тоже верный признак того, что растение пора пересаживать. Но если желтеют и сохнут лишь кончики листьев, спатифиллуму не хватает влажности воздуха в помещении. Скорее всего, растение стоит близко к радиатору. Тогда его нужно переставить на новое место и установить увлажнитель воздуха в комнате.

Рекомендуемое время пересадки комнатных — весна. Но для тропических растений это не так принципиально. Главное, чтобы температура воздуха в помещении была не ниже +20°С.

Заранее подготовьте горшки для пересадки. Их нужно вымыть, обдать кипятком. Расстелите на рабочей поверхности клеенку, также пригодятся резиновые перчатки, секатор и совок.

Подготовка почвы.

Для спатифиллума рекомендуется легкая и рыхлая почва слабокислой реакции. Можно использовать универсальную смесь для ароидных или для цветущих тропических растений и смешать ее с небольшим количеством песка. Те, у кого есть возможность приготовить грунт самостоятельно, могут взять две части дерновой земли, по одной части листовой земли, верхового торфа, крупного песка и добавить немного древесного угля и кирпичной крошки, грубо размельченной древесной коры или кокосового волокна, суперфосфата. Количество добавок должно составлять не более 10% от общей массы субстрата. Таким образом, достигается хорошая аэрация почвы, а также ее влагоемкость.

Подготовка спатифиллума к пересадке.

Аккуратно садовым совочком вызволите растение вместе с комом земли из старого горшка. Перед этим можно обильно смочить почву водой, чтобы оно легче вынималось.

Корневая система взрослого растения плотно оплетает земляный ком и занимает практически весь горшок. Это именно та стадия развития растения, при которой оно обильно цветет. Поэтому для пересадки не нужно брать высокий и слишком большой горшок, который по объему намного превосходит предыдущий. Спатифиллум не будет цвести, пока корни полностью не освоят объем горшка. Подбирайте невысокие емкости диаметром 15-20 см.

Корневище нужно очистить от старого дренажа (в нашем случае, это керамзит) и грунта. Удобнее работать на клеенке, защепленной по углам обычными бельевыми прищепками — тогда у вас получится нечто вроде большого тазика.

Секатором или ножницами обрежьте цветоносы, чтобы растение не тратило лишние силы на поддержание цветения и завязывание семян.

Увядшие и слишком молодые листья тоже нужно сразу вырезать ножницами.

Основание старых листьев бережно и аккуратно нужно оборвать (если оно легко поддается), чтобы не началось гниение.

Пересадку взрослого растения можно совместить с размножением. Разделите куртину спатифиллума на несколько частей. Главное, чтобы у каждой деленки был крепкий и здоровый отрезок корневища.

Розеток может получиться много, если растение давно не пересаживали.

Укоротите слишком длинные и вырежьте гнилые корни. Бывает, что и молодому растению становится тесно в горшке. Его можно просто перевалить без деления в чуть больший по объему горшок. Молодое растение можно также поделить на части и рассадить по горшкам, но по несколько деленок в каждый, чтобы корни быстрее оплели земляной ком.

Посадка деленок.

На дно горшка слоем 1,5-2 см насыпьте дренаж: керамзит мелкой фракции, мелко измельченный кирпич, гальку.

Вторым слоем, не до самого верха горшка – подготовленный субстрат.

В середину горшка установите деленку спатифиллума. Равномерно распределите корни.

Спатифиллум, как многие ароидные, образует воздушные корни. Выглядят они, как небольшие бугорки, наросты на стволе. Так что не пугайтесь, когда увидите такие на своем спатифиллуме - это не болезнь. При пересадке их не нужно сильно заглублять. Они со временем дотянутся до грунта, укоренятся и дополнительно укрепят растение.

Доверху засыпьте растение подготовленным субстратом, слегка его утрамбовывая.

Ножку слегка заглубите, примните грунт вокруг ствола, чтобы розетка прочно укрепилась и не раскачивалась. После пересадки растение необходимо обильно полить, чтобы грунт осел. При необходимости подсыпьте еще грунт. Обязательно тщательно опрыскать листья из пульверизатора.

Уход после пересадки.

После пересадки спатифиллум быстрее приживется и снова зацветет в условиях повышенной влажности. Первые две недели для защиты от испарения влаги желательно держать растение под колпаком из полиэтилена (обернув его с головой), поливать по мере подсыхания верхнего слоя грунта и часто опрыскивать листья. Если после пересадки листья увядают, опрыскивайте растение несколько раз в день.

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Источник: vk.com

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