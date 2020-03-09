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Еще раз о правильной подкормке растений
По инф. vk.com   
09 Марта 2020 г.
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abutilon

Сколько бы не повторяли специалисты золотое правило цветовода - лучше недокормить, чем перекормить - все равно многие из нас его не соблюдают. В связи с этим нарушение этой заповеди - самая распространенная ошибка.

Еще раз о правильной подкормке растений

Любое комнатное растение лучше недокормить удобрениями

Удобрения способны погубить растение, если не соблюдать меру и вносить их как попало. Сегодня речь пойдет о том, как осуществляется правильная подкормка комнатных растений.

Многие довольно часто используют в условиях закрытых помещений минеральные удобрения. Результаты сказываются довольно быстро, уже через 5-10 дней. Наиболее часто используют такие удобрения, как натриевая селитра, аммиачная селитра, мочевина, кальциевая селитра, суперфосфат, древесная зола, калийные соли. Преимущества неорганических удобрений в том, что их легко приобрести в магазинах, и они не имеют неприятного запаха. Недостаток - их очень легко передозировать, что может отрицательно сказаться на состоянии растения.

Существуют правила использования минеральных удобрений:

Удобрительные поливки применяют в период вегетации, когда растения хорошо укоренились и находятся в полном росте. Нельзя проводить их сразу после пересадки или перевалки растений (только когда пройдет 20-25 дней), а также в период покоя растений. Нельзя их применять, когда растение болеет.Не вносите удобрительные поливки, когда земля в горшке сухая - можно вызвать ожог корней. Землю нужно сначала увлажнить чистой водой, а только потом вносить удобрения.

Летом лучшее время для внесения удобрительных поливок - вечернее

После внесения удобрительной поливки на поверхности земли часто образуется корка, чтобы облегчить доступ воздуха к корневой системе, землю желательно разрыхлить.

Производя удобрительные поливки, следите, чтобы раствор не попадал на листья, стебли и цветки.

Удобрительные поливки обычно вносят раз в 2 недели, а для быстрорастущих растений - 1 раз в 10 дней.

Отрицательные моменты:

Нельзя чрезмерно увлекаться удобрениями, так как их избыток может отрицательно сказаться на состоянии растения. Так, избыток азота вызывает усиленный вегетативный рост, цветочные почки при этом почти не образуются. При избытке калия развиваются укороченные цветоносы, а также желтеют нижние листья, ухудшается окраска цветков. Когда в избытке фосфор, наблюдается преждевременное старение растения, плохо усваивается железо, что приводит к обесцвечиванию листьев.

И еще немного информации:

Так как в домашних условиях трудно точно отмерить необходимый вес минеральных удобрений, используйте растворы слабой концентрации.
Наиболее эффективны удобрительные поливки при хорошем освещении и нормальной температуре.
Для лучшего роста и обильного цветения растения 2-3 раза в год хорошо поливайте слабым раствором марганцовокислого калия.

Источник: vk.com

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