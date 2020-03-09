Еще раз о правильной подкормке растений

Сколько бы не повторяли специалисты золотое правило цветовода - лучше недокормить, чем перекормить - все равно многие из нас его не соблюдают. В связи с этим нарушение этой заповеди - самая распространенная ошибка.
Любое комнатное растение лучше недокормить удобрениями
Удобрения способны погубить растение, если не соблюдать меру и вносить их как попало. Сегодня речь пойдет о том, как осуществляется правильная подкормка комнатных растений.
Многие довольно часто используют в условиях закрытых помещений минеральные удобрения. Результаты сказываются довольно быстро, уже через 5-10 дней. Наиболее часто используют такие удобрения, как натриевая селитра, аммиачная селитра, мочевина, кальциевая селитра, суперфосфат, древесная зола, калийные соли. Преимущества неорганических удобрений в том, что их легко приобрести в магазинах, и они не имеют неприятного запаха. Недостаток - их очень легко передозировать, что может отрицательно сказаться на состоянии растения.
Существуют правила использования минеральных удобрений:
Удобрительные поливки применяют в период вегетации, когда растения хорошо укоренились и находятся в полном росте. Нельзя проводить их сразу после пересадки или перевалки растений (только когда пройдет 20-25 дней), а также в период покоя растений. Нельзя их применять, когда растение болеет.Не вносите удобрительные поливки, когда земля в горшке сухая - можно вызвать ожог корней. Землю нужно сначала увлажнить чистой водой, а только потом вносить удобрения.
Летом лучшее время для внесения удобрительных поливок - вечернее
После внесения удобрительной поливки на поверхности земли часто образуется корка, чтобы облегчить доступ воздуха к корневой системе, землю желательно разрыхлить.
Производя удобрительные поливки, следите, чтобы раствор не попадал на листья, стебли и цветки.
Удобрительные поливки обычно вносят раз в 2 недели, а для быстрорастущих растений - 1 раз в 10 дней.
Отрицательные моменты:
Нельзя чрезмерно увлекаться удобрениями, так как их избыток может отрицательно сказаться на состоянии растения. Так, избыток азота вызывает усиленный вегетативный рост, цветочные почки при этом почти не образуются. При избытке калия развиваются укороченные цветоносы, а также желтеют нижние листья, ухудшается окраска цветков. Когда в избытке фосфор, наблюдается преждевременное старение растения, плохо усваивается железо, что приводит к обесцвечиванию листьев.
И еще немного информации:
Так как в домашних условиях трудно точно отмерить необходимый вес минеральных удобрений, используйте растворы слабой концентрации. Наиболее эффективны удобрительные поливки при хорошем освещении и нормальной температуре. Для лучшего роста и обильного цветения растения 2-3 раза в год хорошо поливайте слабым раствором марганцовокислого калия.
Другие садово-огородные публикации на портале для пожилых — по ссылке.
Сколько бы не повторяли специалисты золотое правило цветовода - лучше недокормить, чем перекормить - все равно многие из нас его не соблюдают. В связи с этим нарушение этой заповеди - самая распространенная ошибка.
Всегда хочется, чтобы ребенок был одет с иголочки. Справиться с такой задачей помогут швейные хитрости, благодаря которым на обновках можно сэкономить. При этом вещи будут смотреться не хуже, а может и лучше покупных.
У кого после ремонта не осталось рулонов с обоями, тот, наверное, настоящий везунчик. Часто мы покупаем обои «с запасом» на форс-мажорные случаи и, конечно, для собственного спокойствия. Но, как показала практика, далеко не всегда дополнительные метры обоев оправданы – чаще всего они лежат без дела за шкафом (или на нём) долгие годы и пылятся. У некоторых хватает духу выкинуть ненужные рулоны, а кое-кто предлагает творчески подойти даже, казалось бы, к такой мелочи, как остатки обоев.
Можно ли сажать картофель в непаханую землю? Сегодня многим пожилым огородникам стало уже не под силу обрабатывать землю на участках, а возделывать свой картофель по-прежнему хочется, я по собственному опыту хочу ответить на такой вопрос. Сразу скажу – можно, хотя это один из нетрадиционных способов выращивания картофеля.
Кукуруза является сельскохозяйственной культурой и возделывается более 5 тыс. лет. Бывает земляничная кукуруза, скороспелая, ранняя, гибридная, поздняя, попкорн, сладкая, бондюэль, в том числе и кормовая.
Что может быть приятнее, чем рано утром в начале лета выйти на крыльцо на даче, вдохнуть полной грудью, пройтись босиком по росе. Послушать птиц. Но в хор птичьих голосов вплетаются кряхтенье и стенанья. На соседнем участке хозяйка собирает слизней...
Вот и пришло то чудесное время года, когда наши чувства оживают в предвкушении весны и нового садоводческого сезона. Размышления о бренности людского бытия откладываются на следующую зиму, а нам пора заняться делом, и прежде всего – готовить рассаду.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.