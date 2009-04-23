Древесные жители: вроде не паразиты, но тоже ничего хорошего

«Квартирантами» эти растения названы потому, что они просто живут на коре деревьев, не являясь впрямую паразитами, но, тем не менее, вредят.

Водоросли, лишайники, грибы



Первыми обычно селятся одноклеточные водоросли, они же и самые безобидные из поселенцев. Но их появление является индикатором того, что с деревом не все в порядке. Откуда же на дереве водоросли? Все знают, что они живут в воде, об этом говорит само их название. Но далеко не всем известно, что многие из них прекрасно приспособились жить в сырых местах на и суше.

По состоянию коры можно судить о здоровье дерева

Зеленые потеки на стволах, как будто по ним мазнули зеленой краской, и есть те самые сухопутные водоросли; сильней всего они растут, а, следовательно, и всего заметнее с северо-западной – теневой стороны, где выше влажность и отсутствуют прямые (сушащие) солнечные лучи. Поэтому появление водорослей – верный признак того, что посадки загущены, а под кронами темно и сыро. Борются с ними попутно, одновременно с удалением других, более вредоносных «жильцов». Кроме того, если это возможно, при их появлении очень полезно вырезать лишние, малопродуктивные ветви, и тем самым улучшить освещенность и продуваемость в кронах и под ними, убрать из¬под деревьев кусты.

Вслед за водорослями на стволах деревьев начинают селиться следующие, куда более опасные «квартиранты» – различные виды лишайников, представляющих собой разнообразные корочки, розетки, реже кустики серого, зеленого, оранжевого, бурого и прочих цветов и оттенков. Большинство садоводов, несомненно, помнят из курса школы, что лишайник не является единым растением, а представляет собой симбиоз – взаимовыгодный союз водоросли и гриба, сосуществующих вместе там, где порознь они жить не могут. Ткани первого бесцветны, поэтому окраска лишайника определяется цветом водоросли. Гриб защищает ее от высыхания, снабжает водой и минеральными солями. А та, в свою очередь, поставляет ему продукты фотосинтеза, в основном сахара, которые сам гриб производить не может.

Корней у лишайников нет, так что паразитировать на дереве, питаться его соками, они не могут, ствол нужен им только как опора. Но, тем не менее, они сильно вредят дереву. Дело в том, что весь ствол и ветви покрыты мелкими, а иногда и крупными, например, у сирени венгерской, чечевичками, через которые растение дышит. Поселяясь на стволе, лишайники закрывают их, нарушая тем самым процесс дыхания дерева.

И еще – лишайники селятся только на ослабленных деревьях. Так что если они появились на стволах ваших плодовых – ищите причину плохого состояния последних.

Чаще всего это бывает подтопление корней близко расположенными (ближе 1,5 м от поверхности почвы) грунтовыми водами. Яблоня, а тем более груша, этого не выносят. Их корневая система частично отмирает, дерево ослабляется. Но могут быть и другие причины.

После лишайников, если они не были своевременно уничтожены, наступает очередь заселения ствола мхами. Постоянная влажность, поддерживаемая слоевищами лишайников, и набившаяся между ними пыль, создают благоприятные условия для их появления. Хотя корней у мхов тоже нет, в первую очередь они селятся там, где больше скапливается земли и воды – на изгибах ствола, в развилках ветвей, крупных трещинах коры, ямках от поранений. Подо мхом поверхность ствола всегда влажная, температурный режим нарушается, кора преет. Деревья, на которых растут мхи, сильно угнетены, у них начинается частичное отмирание коры, а затем и древесины. Все это является ступенькой к следующему этапу заселения ствола «квартирантами», благоприятствует прорастанию попавших туда спор грибов.

Грибы могут быть сапрофитные, питающиеся мертвыми тканями дерева – они хотя и ослабляют механическую прочность ствола, но не затрагивают его живых органов, поэтому такое дерево еще может быть спасено, гниль вычищена, а рана залечена. Хуже, когда мертвые ткани дерева заселяют грибы полупаразиты, их еще называют факультативными паразитами. Такие грибы сперва селятся на мертвой древесине, а потом начинают «поедать» и живые ткани дерева. Таковым, например, является опенок осенний. Он, появившись в запущенном саду на пнях и мертвой древесине стволов, может затем перейти на камбий, и в считанные годы уничтожить деревья. Могут на последних, вслед за «квартирантами», появиться и паразиты. Они бывают крупными, как, например трутовики, так и различимыми только под микроскопом – это различные виды ржавчинных и прочих микроскопических патогенных грибов. Это уже не «квартиранты», но путь для них чаще всего прокладывают именно последние. Поэтому с ними необходима постоянная борьба.

Как ухаживать за корой деревьев

Воспрепятствовать заселению стволов и ветвей деревьев водорослями, лишайниками, мхами и грибами можно только тщательно ухаживая за корой. Технология уходов не сложна. Для этого, лучше осенью, под каждым из нуждающихся в этом деревьев следует разостлать полиэтиленовую пленку, брезент и т. п., после чего соскрести на них шелушащуюся кору, а вместе с ней и всех непрошеных жильцов. Причем, не только растительного, но и животного происхождения: яйца, куколки и взрослых особей различных насекомых­вредителей. Для осуществления этой операции существуют разнообразные скребки. Если их нет, то эту работу можно выполнить обратной стороной (обушком) любого крупного ножа. После скребка или ножа поверхность ствола полезно обработать металлической щеткой-корчеткой. Последняя очистит его от мелких кусочков отставшей коры, остатков лишайников и мхов, кладок яиц насекомых. Соскобленные и упавшие на подстилку куски коры, лишайники, мох, а с ними и прочие патогенные начала, сгребают, собирают и сжигают. После чего стволы и крупные ветви желательно опрыснуть раствором железного или медного купороса, в безлистном состоянии – 3 %-ным, а в облиственном – 1 %-ным. Землю же под деревом полезно опрыснуть раствором мочевины (спичечный коробок на ведро воды). Если такие работы проводятся регулярно, хотя бы раз в год, то вашим деревьям «квартиранты» не страшны.

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Источник: gazetasadovod.ru

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