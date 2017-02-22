Дачники делятся опытом: рассказ о фиолетовой моркови

Уже много лет выращиваю один и тот же сорт моркови Шантане 2461, который лучше остальных растет на моем типе почвы. Поэтому давно перестала экспериментировать с сортами оранжевой морковки. Почему именно оранжевой, спросите вы? Дело в том, что в прошлом сезоне захотелось разнообразия, и из простого любопытства я решила вырастить на даче морковь фиолетового, желтого и белого цветов. Очень меня порадовали разноцветные овощи, поэтому хочу поделиться своим опытом.
Цветная морковь: красиво, интересно, а главное, очень полезно!
Фиолетовая морковь наверняка понравится детям
Оказывается, корнеплоды таких оттенков культивировались в других странах еще в XVI веке. А до XVII века большую часть посадок занимала фиолетовая морковь.
В последнее время к разноцветной моркови стала возвращаться былая популярность. В данном случае крылатое выражение «все новое – хорошо забытое старое» как нельзя придется кстати. Поэтому с опаской обходить пакетики с семенами моркови непривычных цветов вовсе не стоит. Тот или иной оттенок корнеплоду придают природные красящие вещества. Более того, эти самые красители являются полезными для здоровья.
В фиолетовый цвет окрашивают эту культуру растительные пигменты антоцианы. Самым ценным качеством этих веществ, пожалуй, является то, что они повышают защитные силы организма в отношении онкологических заболеваний, которые стали просто бичом нашего времени. Эти мощные антиоксиданты также уменьшают риск развития диабета, либо способствуют уменьшению его последствий, обладают бактерицидными свойствами и полезны в борьбе с простудными заболеваниями, а также показаны при различных офтальмологических проблемах.
Я даже видела в аптеке таблетки под названием Антоциан, в состав которых входят эти самые вещества, выделенные из плодов растений фиолетового цвета. Так зачем же употреблять медикаментозные препараты, если можно посадить на даче морковь такого оттенка и регулярно ее употреблять в пищу?
К тому же она содержит еще и все основные витамины и минералы, присущие привычной для нас оранжевой моркови.
Сорта моркови: есть из чего выбрать
В прошлом году посадила гибрид Purple Sun F1, который мне очень понравился. Помимо ранних сроков созревания корнеплоды отличались более сладким вкусом и оказались гораздо сочнее, по сравнению с оранжевыми собратьями.
Плоды Purple Sun F1 имеют красивый фиолетовый оттенок вплоть до сердцевины.
Этой весной хочу посадить гибрид Purple Haze F1, о котором прочитала много лестных отзывов. Его плоды имеют ярко-фиолетовую кожицу и оранжевую мякоть.
А также купила пакетик семян фиолетовой морковки Dragon, на обратной стороне которого заявлено о том, что его корнеплоды вырастают до 25 см и имеют очень сладкий почти пряный вкус.
Белая морковь отличается тем, что в своем составе не содержит никаких красящих пигментов. Это обстоятельство порадует аллергиков и разнообразит их рацион. К тому же она имеет очень приятный вкус. Употребление в пищу этого овоща благотворно влияет на работу желудочно-кишечного тракта. Раньше белая морковь считалась кормовой культурой, потому что имела горький привкус.
Но не столь давно селекционерами был выведены гибриды и сорта, полностью лишенные горечи. Я выращивала гибрид White Satin F1 и сорт Lunar White. Плоды White Satin F1 выросли более сладкими, хрустящими и сочными, по сравнению с Lunar White. Но последний оказался более крупноплодным.
Отличительной особенностью желтоплодной моркови является содержание в ней вещества лютеина и красящих пигментов ксантофиллов.
Именно последние придают либо бледный, либо яркий насыщенный желтый цвет этой овощной культуре. К тому они не уступают антоцианам по способности предотвращать образование раковых клеток.
А те, кто регулярно употребляет продукты, богатые лютеином, реже испытывают проблемы с работой сердечно-сосудистой системы. К тому же эти вещества имеют особенность накапливаться в организме и повышать защитные функции иммунной системы. Многие знают, что лютеин является самым важным элементом для поддержания нормальной функции сетчатки глаз, предотвращает развитие катаракты.
О полезных свойствах этого корнеплода я узнала позднее. Изначально покупала семена по просьбе мужа, который любит готовить узбекский плов, а по оригинальному рецепту там нужна именно желтая морковка. В ближайших к дому садовых магазинах купить семена оказалось сложно, зато в интернет-магазинах без проблем мы приобрели семена сорта Solar Yellow. По сравнению с традиционной оранжевой она имеет менее сладкий вкус и травянистый аромат. Однако плоды выросли довольно крупными и сочными. К новому сезону купила сорт под названием «Золотистый плов».
Вкус корнеплодов необычной окраски не сильно отличается от оранжевых. Меня привлекли их полезные свойства, о которых я стала читать уже после сбора урожая. Но больше всего меня порадовало то обстоятельство, что мой ребенок в восторге от свежего салата с радужной морковкой.
Сколько я ни рассказывала ему раньше о пользе этого овоща, заставить его съесть никак не получалось. А такое разнообразие красок в одной тарелке никого в нашей семье не оставило равнодушным. Фиолетовую, желтую и белую морковь я использую в кулинарии так же, как обыкновенную оранжевую.
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