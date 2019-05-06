Хвойные на даче: от черенка до дерева

Техника довольно проста, наберитесь немного терпения и получите хорошие результаты. Рассада хвойных растений в магазинах привлекает нас своим внешним видом. Многие думают, что их можно размножать лишь в специальных условиях. На самом деле это не так. Кухню и комнату можно легко приспособить для успешного их размножения.
Возьмите черенки от молодых здоровых растений. Черенки от крепких здоровых растений лучше, чем от больных или ломанных. Выберите самый хороший куст, который имеет здоровые листья и не поражен вредителями. Если черенки взяты в лесу, сохраняйте их во влажной почве до высадки, так как сухость замедляет или останавливает жизнедеятельность растений, препятствует образованию веществ, в которых черенки нуждаются для отрастания хороших корней. Весной укореняющимся черенкам необходима подкормка, так как новый рост начинается при наличии сбалансированного удобрения. Удалите поврежденные ветви, сохранив пробудившиеся почки.
Проведите профилактическую обработку для предупреждения появления вредителей и болезней.
Растения с возрастом часто теряют способность воспроизводства. Их пересадка может вызвать сокращение однолетнего прироста, светлую окраску листьев, их раннее опадение осенью или позднее появление весной. Черенки, взятые от чрезмерно старых растений, растут медленно или совсем не растут. Они образуют меньше корней, чем их юные двойники. Для наилучших результатов отбор черенков производится от растений, которым не более пяти лет. Если все же вы вынуждены взять черенки от старых кустов или деревьев, последние следует подрезать, убрать подмерзшие за зиму концы до нового весеннего прироста. А затем взять черенки с этих веток. Обменные процессы растений изменяются по сезонам, что может их ослабить или наоборот сделать более сильными при делении корней. Поэтому берите черенки в то время года, когда они наиболее способны к корнеобразованию.
Итак, основное правило – черенки хвойных растений лучше всего отбирать после первых небольших заморозков осенью или в конце зимы. Избегайте черенкования в зимнюю оттепель. Подготовка к черенкованию. Краеугольным камнем продуктивного домашнего размножения является деление на равноценные черенки. Приобретите пластиковый поднос с дюжиной ячеек, которые были бы подходящими для весенней посадки однолетних черенков. Подносы с большим количеством посадочных мест используйте лучше для размножения многолетников посевом семян.
Требуется стерильный субстрат – безземельная смесь из просеянной торфяной массы и перлита или крупного песка (1:1); острый стерильный нож; емкость с водой; маленький контейнер; стимулятор роста (корневин, гетероауксин или др.); большая чистая пластиковая емкость (идеально – сухая глиняная чашка); этикетки.
Положите черенки на стол и смочите концы (или корневую систему), затем воткните подготовленные черенки в безземельный субстрат. Поместите этикетку с названием растения в каждый угол посадочной емкости. Прижмите для уплотнения субстрат, заполняющий емкости в пластиковом подносе. Если черенки выше этикеток, сделайте две дуги из металлической проволоки, создав каркас для навеса. Закройте посадки прозрачной пленкой, укрепите ее и поместите поднос в теплую комнату на светлое место с косым направлением падающих лучей солнца. Регулярно проверяйте черенки, следите, чтобы субстрат не высох.
В коммерческих питомниках туманообразование – это стандартная процедура. Между тем черенки хвойных растений часто имеют лучшие корни, если листья сохраняются сухими. Поэтому я рекомендую окоренение черенков производить под простой пленкой.
Регуляторы роста и надрезы для ускорения результатов. Обычная помощь при укоренении черенков – обработка их регулятором роста. При домашнем размножении используются традиционные регуляторы роста. К ним относятся индолилуксусная, индолилмасляная, нафтилуксусная и янтарная кислоты. Химия используется в различных концентрациях согласно инструкциям. Легко действуют порошки, смешанные с фунгицидами.
При использовании для укоренения регулятора роста наилучшая емкость для него – бумажный стакан, в котором помещается небольшое количество препарата. Погрузите нижние концы черенков в светло-розовый раствор марганцовки на 18-24 часа. Затем удалите лишнюю влагу, слегка похлопов черенком по полотенцу. Окуните черенок в порошок (или раствор) стимулятора роста, стряхните излишек, а затем поместите в субстрат.
Запас препарата в контейнере храните в холодильнике. Обычно достаточно использовать один тип гормонов. Но иногда черенки не реагируют на обработку стимулятором роста. В этом случае применяется несложный прием для усиления воздействия стимулятора. Это может быть небольшая рана. Легкий надрез черенка сбоку вызывает образование камбия. Этот надрез стимулирует начало процесса образования корней, так как способствует выработке естественных веществ, включая гормональные, которые помогают корнеобразованию черенков. Такие надрезы дают лучшие результаты на хвойных с прямостоячими ветвями.
Проверка корней при пересадке хвойных растений. Черенки с крепкими корнями пересаживайте из емкостей с истощившейся почвой. Новые растения будут готовы к пересадке в сад после наступления теплой погоды. Некоторые садоводы предпочитают сажать черенки с только что появившимися корнями в школку на один – два года до посадки их на постоянное место. Успешная подготовка черенков различных сортов хвойных до посадки определит результат ваших усилий. Если укоренилось 10-50 % подготовленных черенков, такой результат считается хорошим.
Этапы размножения хвойных
1. Обрежьте секатором молодой черенок длиной 15-18 см (иногда до 35 см) из средней части куста или дерева. 2. Устраните боковые веточки, расположенные на расстоянии 5 см от нижнего конца черенка. Оставшийся черенок приведите в порядок с помощью острого стерильного ножа. 3. Срежьте нижнюю часть стебля длиной 2 см под слабым углом. 4. На черенке сделайте два вертикальных надреза длиной 2-3 см от его основания. Надрезы должны быть аккуратными и глубиной достаточной для разреза коры. 5. Основание черенка погрузите в воду или розовый раствор марганцовки на 18-24 ч. 6. Лишнюю воду промокните бумажным полотенцем. 7. Погрузите основание черенка в регулятор роста, обработав всю его смоченную часть. 8. Воткните по одному черенку в каждую емкость на подносе (можно использовать пакеты из-под молока). Уплотните почву, чтобы надежно укрепить в ней черенок. Удобно заглублять черенок с помощью карандаша, предварительно сделав им в почве посадочную ямку.
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