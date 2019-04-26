Что хорошо для огурцов?

Как известно, огурец любит теплую, водопроницаемую, богатую перегноем почву. Такая почва создается владельцами садово-огородных участков при помощи интенсивных почвоулучшающих агрономических мероприятий.

С обязательным учетом того, что хороши для огурца легкие суглинистые или супесчаные почвы и малопригодны переувлажненные, холодные, водонепроницаемые, тяжелые и кислые, слишком затененные места. Замечено, что чем тяжелее почва, тем позже начинается сбор урожая огурцов.

Немаловажное правило – огуречные грядки должны быть защищены от господствующих в вашей местности ветров.

И если естественная защита слаба, то с подветренной стороны в качестве кулис следует высеять подсолнечник, кукурузу, бобы и другие высокорослые культуры. Для этого надо подготовить земельный участок. Подготовку лучше начинать с осени. Растительные остатки убираются и сжигаются (можно и закомпостировать, очень хороший агроприем), почву перекапывают на штык лопаты (20 см), укладывая пласт к пласту, не разбивая комья, чтобы влага зимних осадков просачивалась вглубь. Перед посевом рассеивают древесную золу (по 3 ведра на 100 м2), вносят компост. Зола и компост – это очень хорошо во всех отношениях. Обработка почвы должна быть минимальной, что способствует более активной жизнедеятельности полезной подземной микрофлоры, меньшему повреждению корней растений и сохранению структуры почвы, что, естественно, положительно сказывается и на урожае.

Использование органических и минеральных удобрений способствует лучшему росту и развитию огуречных растений, а значит и более высокому урожаю.

Необходимо помнить, что огурец очень отзывчив на органические удобрения, поэтому перед перекопкой почвы в нее вносят перепревший навоз, выветрившийся торф или компост по 4-6 кг/м2. Такова средняя норма, однако на малопродуктивных почвах эффективны более высокие дозы органических удобрений – 8-10 кг и более на 1 м2. Минеральные удобрения вносят, также сообразуясь со структурой почвы на участке. В среднем на 1 м2 почвы необходимо 10-15 г аммиачной селитры, 17-25 г мочевины, 10-15 г сернокислого аммония, 20-25 г суперфосфата (обязательно), 10-25 г калийной соли или 50-60 г огородной смеси. Песчаные почвы требуют больше азота, а суглинки – калия. Фосфорно-калийные удобрения заделывают в почву с осени, азотные – весной.

Огурец не любит кислых почв, поэтому такие почвы обязательно надо известковать. Хорошо делать это молотым известняком, используя 3-6 кг на 1 м2 почвы в зависимости от уровня ее кислотности. Если удобрения не внесли с осени, делают это весной под перекопку. Более экономично местное внесение удобрений под растение в лунки или рядки при посеве семян, так как расход удобрений при этом сокращается в 6-10 раз.





Источник: gazetasadovod.ru

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