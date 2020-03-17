Чем помочь помидорной рассаде? 

Что нужно сделать, если у рассады помидоров мелкие листики и закручиваются вниз?

Для хорошего роста рассады необходим целый комплекс питательных веществ

Отклонения в физиологии роста и развития растения в большинстве случаев сигнализирует о недостаточном количестве макро и микроэлементов. Нехватка для растения даже одного элемента приводит к торможению роста и развития. Впоследствии это может привести к значительному снижению урожая.

Уменьшение листовой пластинки, а также скручивание листьев наблюдается при недостатке большинства макро- и микроэлементов, например, таких как магний, железо, бор, марганец, молибден и так далее. Но если помимо этих симптомов не наблюдается появление пятен на листьях, изменение окраски листовой пластинки (листья желтеют либо становятся светло-зелеными, либо белеют, либо приобретают бурый оттенок), то, скорее всего, это говорит о недостатке кальция.

Кальций, прежде всего, необходим растению для нормального обмена веществ.

Цвет листа при недостатке кальция остается зеленым, даже приобретает более насыщенный зеленый цвет. Но если заглянуть на нижнюю сторону листа, она становится слегка красноватой. Чтобы восполнить недостаток данного элемента, а также и остальных немаловажных элементов воспользуйтесь удобрениями, содержащими кальций, а также по возможности и весь комплекс необходимых макро и микроэлементов, поскольку кальций в растениях должен находиться в равновесии с калием, магнием и бором.

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Источник: gazetasadovod.ru

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