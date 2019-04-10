Борьба с болезнями и вредителями начинается весной

Весенний сад требует забот. А что нужно сделать?

Против парши и других грибных болезней деревья до цветения надо опрыснуть бордоской жидкостью (100 г медного купороса и 100 г извести ­пушонки на 10 л воды) или хлорокиси меди (40 г на 10 л воды). В годы с засушли­вой весной борьба с паршой и другими влаголюбивыми возбудителями болезней в период распускания почек до цветения деревьев почти отпадает.

При мозаике на листьях появляются светло-зеленые или темно­-зеленые участки, листовые пластинки ста­новятся бугристыми; осенью пятна приобретают ярко­-жел­тую окраску.

При другой болезни – курчавости – молодые побеги утолщаются и сильно укорачиваются, листья становят­ся морщинистыми, скомканными, со скрученными вниз и внутрь краями, они более мелкие и жесткие, чем обычно. К концу лета листья приобретают бронзовую окраску с нижней стороны. Корневая поросль при этой болезни почти не появляется.

При израстании («ведьмина метла») у заболевшего растения образуется большое количество очень мелких тонких побегов (иногда до 200 шт. на кусте) высотой 30-40 см.

При инфекционном хлорозе листья начинают жел­теть вначале вдоль жилок, затем желтизна охватывает весь лист, придавая кустам осенний вид. Побеги стано­вятся тонкими и очень длинными, листья мелкими, а плоды мелкими и сухими.

В мае начинается борьба с самой опасной болезнью крыжовника – сферотекой или американской мучнистой росой. Весной споры гриба выбрасываются из сумок, быс­тро разносятся ветром и, попав на растения, прорастают. Особенно благоприятна для их быстрого прорастания температура 20°С и выше и высокая относительная влажность воздуха. При такой погоде в конце мая, верхушки побегов европейских сортов уже подернуты сверху белым налетом – как бы опыленные мукой.

Гибридные сорта в разной степени более устойчивы к этому заболеванию.

Пораженные сферотекой верхушки молодых побегов надо срезать и уничтожить. Перед цветением, непосредственно после него и затем еще два раза с интервалом 10 дней кусты крыжовника надо опрыскивать раствором кальцинированной соды с мылом (по 50 г кальцинирован­ной соды и мыла на 10 л воды) или настоем древесной золы. Для его приготовления 1,5 кг древесной золы настаивают сутки в 10 л воды, процеживают с добавлением 50 г мыла.

Но наилучшие результаты в борьбе со сферотекой дает опрыскивание кустов крыжовника настоем слегка перепревшего коровяка или перепревшего сена (из-под стога). Для его приготовления надо взять одну треть ведра коровяка или перепревшего сена и настоять его в ведре с водой три дня, процедить, разбавить водой в пропорции 1:3 и опрыскивать кусты в день приготовления. Через 10-12 дней опрыскивание надо повторить свежеприготов­ленным настоем. Это прекрасное народное средство для борьбы со сферотекой.

В жаркую и сухую погоду листья садовой земляники сильно повреждаются жучками и личинками земляничного листоеда и пилильщиков. И жуки, и личинки листоеда повреждают листья, делая в них отверстия в виде небольших оконцев. Они появляются на землянике при согревании почвы до 13оС, т. е. в период обнажения бутонов одновременно с малинно­-земляничным долгоносиком. На загущенных посадках, особенно вблизи опушек, они могут уничтожить до 50 % поверхности листьев земляники. При этом листья засыхают, что приводит к потере половины урожая и снижению качества рассады. Это особенно важно, когда количество маточных растений на участке невелико.

Личинки земляничного пилильщика выедают сквозные дырочки между боковыми жилками листьев, а иногда целиком съедают молодые листья. Пока эти вредители не успели отложить яйца, нужно перед цветением опрыснуть растения карбофосом (75 г на 10 л воды), а сильно объеденные листья с личинками и отложенными яйцами листоедов – уничтожить.

Значительный вред землянике наносят проволочники (личинки жука-щелкуна). Они действительно похожи на кусочки проволоки. Питаются проволочники корнями разных растений, в том числе и корневищами земляники, вызывая преждевременное увядание растений.

Особый вред наносят они плантациям земляники, заложенным после раскорчевки леса, на низинах и полевых участках. Основное средство борьбы с ними – закапывание в почву на глубину 5-10 см приманок из кусочков картофеля. Приманки через 2-3 дня выкапывают, просеивают и вместе с личинками уничтожают. Этот процесс повторяют до исчезновения проволочника. В качестве отпугивающего средства посадите между кустами земляники чеснок или лук, а рядом с грядками – бархатцы (от нематоды).





Источник: gazetasadovod.ru

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