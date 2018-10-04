Тревога и соцсети: беседа с психологом Эллен Хендриксен

Эллен Хендриксен — клинический психолог. Она проводит исследования, результаты которых регулярно публикуются в Scientific American, а также является ведущей известного в США подкаста The Savvy Psychologist. Новая книга её авторства посвящена социофобии и тревожности, и в интервью с журналом The Guardian Эллен Хендриксен рассказывает, что же это за страх, каковы его недостатки и неожиданные достоинства, и как он может быть связан с соцсетями (а мы хорошо знаем, насколько много наших читателей "сидят" в разных соцсетях, особенно в "Одноклассниках"! - прим. МГ).

“Часто считают, что социофобия — это боязнь осуждения или людей в целом, однако это не полностью соответствует действительности. На самом деле это, скорее, склонность видеть в себе недостатки или что-то, чего нужно стыдиться, и уверенность в том, что эти черты нужно скрывать всеми силами. Всеми силами — иначе общество заметит их и осудит, а то и отвергнет человека.

Следовательно, корнем социофобии является страх перед раскрытием таких “секретов”, и избегание внешнего давления только кормит растущую проблему. В болезнь она превращается тогда, когда жить нормально становится невозможно: к примеру, в случае, когда ученик просто не приходит на занятие, чтобы избежать привлечения к себе внимания, и в результате “заваливает” предмет.

Каждый из нас наиболее жесток, оценивая себя. Конечно, здоровая доля самокритики всегда полезна, ведь это замечательно помогает саморегуляции и построению здоровых отношений. На самом деле полная неспособность к самокритике — это тревожный звоночек, и некоторые люди с подобной особенностью страдают нарциссическим расстройством личности, поэтому лучше не перегибать палку.

В случае, если вам нужен критик пожестче, можно также обратиться к Твиттеру или Фейсбуку… Социальные сети — это и есть источник общественной оценки. “Лайки” и количество подписчиков — статистические данные, которые может увидеть каждый. Это создаёт атмосферу, в которой сложно не сравнивать себя с другими, даже в тех случаях, когда ваша лента новостей обработана алгоритмами.

Переписка в интернете даёт время на то, чтобы подумать, оформить свою мысль, выразить её лучшим образом, а потом ещё и отредактировать. Это создаёт чувство комфорта. Многим людям виртуальное общение нравится гораздо больше, чем реальное, именно по этой причине. И это нормально, однако разговоры в настоящем времени идут по совершенно другому сценарию: слово — не воробей, да и времени на обдумывание мало… Это может привести к ощущению, что беседы с глазу на глаз всегда идут как-то не так.

Жить в тепличных условиях приятно. Неопределенность — это источник тревоги, и технологии позволяют нам быть уверенней в окружающей действительности и контролировать её. Мы также можем проводить столько времени в виртуальном пространстве, сколько захотим, но это оставляет нам меньше возможностей для исследования мира, в котором нет ничего определенного. Конечно, всегда можно открыть Google Maps, чтобы не заблудиться, просмотреть меню ресторанов перед их посещением, но в то же время возникают более глубокие вопросы. Постоянная работа превратилась в заработки на стороне, а растущая популярность онлайн-знакомств поставила ребром вопрос: “А не ждёт ли меня моя настоящая любовь где-то ещё, на следующей странице?”. На бытовом уровне жить стало проще и понятней, но мы остаёмся неподготовленными к более сложным вопросам. Не лучшая комбинация.

К тому же, причиной тревоги в соцсетях становится перфекционизм. Мы либо хотим написать лучший комментарий, либо опасаемся, что задержка в ответе приведет к социальному провалу. Но перфекционизм — не более чем ложное название: это не стремление к идеалу, а предательское и вездесущее ощущение, что мы недостаточно хороши и никогда не достигнем приемлемого уровня.

Интуитивно мы считаем, что уверенность нужна в первую очередь, а действие идёт следом. Но ведь поверить в свои силы можно только тогда, когда мы делаем что—то, и сначала мы не чувствуем, что готовы к чему-то. Уверенность догоняет действия, но это не сразу становится очевидным. Например, самое худшее, что может произойти при занятии фитнесом — мы можем выдохнуться или не позаниматься столько, сколько хотели. Но социофобия превращает подобные шаги в настоящую опасность: мы чувствуем, что что-то с нами не так, что мы надоедаем другим, не представляем никакого интереса и так далее.

И эти мысли настолько реальны, что кажется: другие заметят это и отвергнут нас. Риск огромный, а последствия — ещё тяжелей. И поэтому мы считаем, что лучше уж быть в одиночестве и не пытаться ничего предпринимать, прекрасно понимая, что это — ловушка.

Я считаю, скорее, что социофобия — это такой “пакет услуг”. Она также включает в себя такие замечательные качества, как отзывчивость и высокие стандарты, умение слушать и понимать других, стремление быть приятными в общении. И важно отметить, что эти качества никуда не деваются, даже если мы работаем над проблемой и перестаем бояться. Эти положительные черты остаются с нами навсегда”.

Оригинал публикации: https://www.theguardian.com/science/2018/apr/14/ellen-hendriksen-we-are-each-our-own-worst-critic-social-anxiety-disorder-interview

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