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Ты ни за что не догадаешься, сколько лет этой даме
По инф. cemicvet.mediasole.ru   
12 Марта 2018 г.
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Каждый из нас хочет оставаться красивым, молодым и здоровым долгие годы. Однако некоторые люди сдаются, так и не сделав даже шага на пути к мечте. Им проще думать, что это слишком сложно, требует огромных материальных затрат, круглосуточных занятий и еще целого арсенала отговорок, которыми пользуется каждый неудачник.

Но есть на свете люди, которые ставят перед собой цель и добиваются ее, показывая на собственном примере любовь к жизни и вдохновляя нас, лентяев, на новые подвиги и свершения.

Ты ни за что не догадаешься, сколько лет этой женщине! Она практикует йогу, увлекается танго, ежедневно прыгает через скакалку и полагает, что это самые главные задачи ее существования на Земле.

История о Филлис Сьюс

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Своим знакомством с йогой 92-летняя Филлис Сьюс обязана другу, который буквально «вытащил» ее на первое занятие. Позже она вспоминала, что «было тесно, жарко, и моя реакция мгновенно стала отрицательной. Однако после короткого диалога с учителем и всего за пять минут медитации я осознала, что на самом деле мне это нравится».

Филлис Сьюс заявляет, что чувствует себя как никогда комфортно и хорошо в свои 92 года. Когда ей было 50, она основала собственный лейбл модной одежды (хотя не разбиралась в бизнесе). В возрасте «за 70» Филлис стала музыкантом, выучила итальянский и французский языки. В 80 лет начала заниматься танго и гимнастикой на трапеции, а йогу впервые попробовала, когда ей исполнилось 85.

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«Меня вдохновляет процесс обучения, — говорит Филлис, — Я люблю экспериментировать и не боюсь пробовать новое, так что, например, о том, чтобы высоко летать под потолком на трапеции в 80 у меня никогда не возникало вопросов. Я осознала, что возможно всë, если вы нравитесь себе такими, какие вы есть, и любите то, чем занимаетесь!»

Филлис каждое утро прыгает через скакалку и утверждает, что скорее бы умерла, чем пропустила хотя бы один день. Ее секрет в том, чтобы начать медленно прыгать в течение одной минуты, затем двух и так далее. «В конце концов вы, как и я, сможете прыгать в течение полных шести минут!

Уверяю, что вы будете поражены улучшением самочувствия и общей выносливости». Так же Филлис призывает не слушать тех, кто говорит, что прыжки со скакалкой могут быть разрушительными для тела. «Я прыгаю через скакалку два года и не испытываю абсолютно никакой боли и гарантирую, что вы будете вести долгую, здоровую жизнь».

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Как утверждает сама Филлис: «Для меня, йога, танго и скакалка — это фантастическое трио»!

Источник: cemicvet.mediasole.ru

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