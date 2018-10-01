Спасаемся от дождя красиво: модные женские зонтики

Пожалуй, зонт, самый практичный из осенних аксессуаров, и с этим сезоном возвращается в топ популярности. Однако, несмотря на огромнейший ассортимент товаров, предлагаемых продавцами со всего мира, важно выбрать не только модный и качественный зонтик, но и аксессуар, подчёркивающий ваш образ и идеально вписывающийся в повседневный стиль.

Нестареющая классика

Если вы не знаете, какой зонтик купить, то первое, на что обратите внимание – нестареющая классика. Подобно маленькому черному платью и удобным лодочкам, смело приобретайте черный зонт! Он практичен и универсален, отлично вписывается в каждый образ и сочетается с вещами из любого стиля. Прекрасным вариантом черного зонта для любительниц выглядеть ярко и необычно даже после 50 лет станут модели с многослойным куполом и модным принтом внутри, а также аксессуары с интересными деталями, например, черные зонты с бантиками, рюшечками, имитацией корсетной шнуровки или оголёнными спицами.

Модная клетка

Еще одним вариантом зонтика, который можно смело отнести к классике, считаются аксессуары в клетку. Однако в этом сезоне особой популярностью пользуются не только темная или красная клетка, но и нежно - синие, а также ярко - желтые тона. Не первый и не последний год актуальна классическая клетка «Burberry», максимально подходящая для дам элегантного возраста.

Дикая природа навсегда

Анималистический принт актуален сегодня и в зонтах. Вы не ошиблись, зонты леопардовой расцветки снова в тренде и это касается даже средств от непогоды.

Форма имеет значение?

Классической форме зонтов в этом сезоне конкуренцию составят модели в форме сердца, а также модели, получившие название пагоды.

Равняемся на королеву

Свою лепту в моду на зонтики внесла Елизавета II, с легкой руки которой большую актуальность получили прозрачные зонты. С разноцветной и яркой отделкой он станет хитом не одного сезона! Прекрасной альтернативой именно в этом варианте станет акцент не на ручки и отделки зонтика, а изображения животных, цветов и прочего.

Умный зонт

Еще одним новшеством среди аксессуаров на осень становится «умный» зонт, который отличается максимальным удобством, простотой в эксплуатации и расширенным функционалом.

Акцент на ручку

Если вы не хотите экспериментировать с цветами и фактурами, но желаете приобрести модный зонтик, подходящий для вашего солидного возраста, то обратите внимание на декорацию ручки. Это может быть не только голова животного (собака, кошка, птица), но и гламурный череп или кристаллы Swarovski, которые подчеркнут оригинальность своей хозяйки.

Спасаясь от непогоды, помните, что даже в условиях дождливой погоды и перешагнув черту почтенного возраста можно выглядеть молодо и модно не только благодаря грамотно подобранной одежде, но и практичным аксессуарам, которым и считается женский зонтик.

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