Спасаемся от дождя красиво: модные женские зонтики

|
Пожалуй, зонт, самый практичный из осенних аксессуаров, и с этим сезоном возвращается в топ популярности. Однако, несмотря на огромнейший ассортимент товаров, предлагаемых продавцами со всего мира, важно выбрать не только модный и качественный зонтик, но и аксессуар, подчёркивающий ваш образ и идеально вписывающийся в повседневный стиль.
Нестареющая классика
Если вы не знаете, какой зонтик купить, то первое, на что обратите внимание – нестареющая классика. Подобно маленькому черному платью и удобным лодочкам, смело приобретайте черный зонт! Он практичен и универсален, отлично вписывается в каждый образ и сочетается с вещами из любого стиля. Прекрасным вариантом черного зонта для любительниц выглядеть ярко и необычно даже после 50 лет станут модели с многослойным куполом и модным принтом внутри, а также аксессуары с интересными деталями, например, черные зонты с бантиками, рюшечками, имитацией корсетной шнуровки или оголёнными спицами.
Модная клетка
Еще одним вариантом зонтика, который можно смело отнести к классике, считаются аксессуары в клетку. Однако в этом сезоне особой популярностью пользуются не только темная или красная клетка, но и нежно - синие, а также ярко - желтые тона. Не первый и не последний год актуальна классическая клетка «Burberry», максимально подходящая для дам элегантного возраста.
Дикая природа навсегда
Анималистический принт актуален сегодня и в зонтах. Вы не ошиблись, зонты леопардовой расцветки снова в тренде и это касается даже средств от непогоды.
Форма имеет значение?
Классической форме зонтов в этом сезоне конкуренцию составят модели в форме сердца, а также модели, получившие название пагоды.
Равняемся на королеву
Свою лепту в моду на зонтики внесла Елизавета II, с легкой руки которой большую актуальность получили прозрачные зонты. С разноцветной и яркой отделкой он станет хитом не одного сезона! Прекрасной альтернативой именно в этом варианте станет акцент не на ручки и отделки зонтика, а изображения животных, цветов и прочего.
Умный зонт
Еще одним новшеством среди аксессуаров на осень становится «умный» зонт, который отличается максимальным удобством, простотой в эксплуатации и расширенным функционалом.
Акцент на ручку
Если вы не хотите экспериментировать с цветами и фактурами, но желаете приобрести модный зонтик, подходящий для вашего солидного возраста, то обратите внимание на декорацию ручки. Это может быть не только голова животного (собака, кошка, птица), но и гламурный череп или кристаллы Swarovski, которые подчеркнут оригинальность своей хозяйки.
Спасаясь от непогоды, помните, что даже в условиях дождливой погоды и перешагнув черту почтенного возраста можно выглядеть молодо и модно не только благодаря грамотно подобранной одежде, но и практичным аксессуарам, которым и считается женский зонтик.
Примечательные публикации на тему "Мода и стиль в возрасте мудрости"
...И много других публикаций на эту тему
Загрузка...
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ИЩЕТ ГАРМОНИИ В СЕБЕ И ВОКРУГ СЕБЯ • Публикации о психологии и стиле жизни • Живем со вкусом! • Статьи о нашем здоровье • Книги о здоровье • Гимнастика для пожилых • Мода для пожилых • Прически для дам «в возрасте» • Рукодельница • Хозяйке и рукодельнице: книги и товары • Ежедневные притчи • Видеонастроение дня
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
- Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ • Все новости про пенсии и деньги • Пенсионные новости • Военным пенсионерам • Работающим пенсионерам •
Next
Prev
Стильные прически для пожилых женщин
Каждая женщина независимо от возраста хочется оставаться привлекательной и стильной как можно дольше. И хотя возрастных изменений не избежать, модные стрижки для пожилых женщин станут прекрасным способом сохр...
Как общаться с теми, кто вечно всем недоволен?
Что является главным определяющим фактором счастья? Ответ на этот вопрос, как вы уже, наверное, знаете, это не богатство, слава, красота или власть. Наше ощущение счастья определяется тем, как другие люди, ос...
Чем заняться на пенсии женщине
Рано или поздно трудовая деятельность заканчивается и мы выходим на пенсию. Вот вроде бы долгожданная свобода! Но перед многими из нас встает вопрос: чем заняться на пенсии женщине, чтобы заработать? И не тол...
Осеннее пальто для женщин после 50
Почти каждая женщина стремится выглядеть привлекательно в любом возрасте. Отчасти ей помогает правильный уход за собой, спорт, удачная прическа и макияж. Однако важнейшую роль занимает гардероб и грамотно под...
"Как вам идет эта стрижка!"
Каждая женщина хочет слышать такие слова в свой адрес. И неважно сколько ей лет. Красивая стрижка - это половина образа, а может и больше. Прическа, как и одежда, может сделать моложе, а может и добавить чуть...
Пенсия – наконец-то найдется время для себя
Всю жизнь мы куда-то торопимся: семья, дети, работа, дом, дача. На себя совсем не остается времени. Что уж говорить о том, чтобы заниматься любимым хобби! Потом мы выходим на пенсию, как говорят «на отдых»......
63-летняя леди бомбит мир моды
В странах постсоветского пространства бытует стереотип, что в старости нечего молодиться: надевай косынку, длинную юбку и готовь платки для похорон. И я сейчас не шучу...
Талисман на зачатие ребенка
Одним из важных жизненных этапов в жизни женщины это таинство рождения желанного ребеночка. Применяемые талисманы для зачатия работают в том случае, если нет медицинских проблем для зачатия, когда казалось...
Next
Prev
По всей стране проходят уроки пенсионной грамотности
В школах, средних и высших учебных заведениях всех регионов России начинаются уроки пенсионной грамотности. Тысячи специалистов территориальных органов Пенсионного фонда России отправляются в школы, вузы и сс...
МИР - полезный пластик для пенсионеров
Банковские учреждения предлагают для пенсионеров ране продукты. Например, пластиковые карты. В последнее время много информации дается о карте МИР. Это национальная банковская карта. Она удобна тем, что опера...
Еще раз о кредитовании пенсионеров
Граждане России часто пользуются разными кредитными продуктами. По итогам текущего года Центробанк прогнозирует рост кредитования. Его динамика может составить от 19% до 22%. Прогноз на предприятия и финансов...
Ни капли мимо
Рачительный москвич экономил и при Александре I, и при Керенском, и при военном коммунизме. Делали сальные свечи, чтоб не покупать восковые. Производили спички с двумя головками. Мыли и сушили на батареях "ру...
.