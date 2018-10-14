Шубы для дам элегантного возраста: что будем носить этой зимой?

Стильная и красивая шубка давно перестала быть предметом роскоши, а напротив, плотно вошла в гардероб современной женщины элегантного возраста. Однако, несмотря на разнообразие фактур, цветов и моделей, выбрать свою шубу, учитывая возраст, комплекцию, общий стиль в одежде, статус и бюджет довольно непросто.

Длина имеет значение

Первое с чем нужно определиться перед посещением магазина – длина шубки. Даже в вашем возрасте она может быть разной (и это зависит не столько от типа фигуры и стройности ножек, сколько от личных предпочтений и места «выгула» шубы, а также от вида деятельности дамы).

К примеру, стройные и активные бизнес – леди смело могут прикупить кокетливый вариант укороченной шубки, длина которой не достигает средины бедра. Такая модель подходит и под брюки и под юбки, идеально сочетается с платьями и джинсами. И напротив, вальяжным дамам в теле лучше присмотреться к моделям до середины икры и ниже.

Какой фасон

Второй важный момент – это фасон шубки. Дамы после 50 лет обычно выбирают полуприлегающие силуэты с поясом или кулиской. Однако, женщинам в теле рекомендуется избегать трапециевидный фасон, всегда прибавляющий лишние объемы и килограммы.

Недостатки фигуры умело сокроют прямые силуэты. Универсальным вариантом шубы считаются модели с акцентом на талию или с массивным капюшоном.

Какой цвет ваш?

Цвет шубки, а сегодня этом может быть, как черная или белая классика, так и модная фуксия, после 50 лет заслуживает особого внимания. Как бы хорошо и молодо вы не выглядели, избегайте ярких, кричащих оттенков, а также таких тонов, как, рыжий, синий, серый, розовый и зеленый.

Отдайте предпочтение пикантному шоколадному тону, сексапильному черному цвету или светлому бежу, а также комбинации этих оттенков.

Если необходимо освежить внешний вид, то играйте не на ярких цветах шубки, а на сочных акцентах, например, шарфе, перчатках, сапожках или сумочке. Однако если вы хотите получить универсальную и практичную шубку, нивелирующую недостатки фигуры, то остановитесь на черном цвете и коротком ворсе.

Материал

Когда с цветом, фасоном и длиной мы определились, приступайте к выбору материала. Бесспорно, шубка, чтобы согревать в самый лютый мороз, должна быть натуральной.

В идеале это должен быть короткий ворс, который не полнит даже при наличии лишнего веса. Обратите внимание на норку, каракуль и бобрика. Не отказывайтесь от мутона.

А вот от лисы и не выходящего из моды кролика стоит сразу же отвернуться.

Детали

Поскольку в элегантном возрасте почти каждая вторая дама испытывает проблемы с гормонами, а периоды жара сменяются ознобом, то выбирайте шубки не только с поясом, карманными и воротником, но и с капюшоном. Довольно привлекательно будут смотреться модели с укороченными рукавами, которые прекрасно сочетаются с длинными перчатками из кожи или велюра.

Самой желанной шубкой по-прежнему остается царственная норка. Такие модели придают образу солидности, дарят комфорт и ассоциируются у каждого человека с понятием «роскошь». Но, выбирая столь роскошный вариант шубки, помните, что норка с поперечными полосками придаст объем вашей фигуре, несмотря на короткий ворс.

Поэтому обращайте внимание на шубки из норки с диагональными и вертикальными рисунками, которые не добавят лишнего, но покажут всю красоту меха.

Универсальным вариантом для женщин любого возраста, фигуры и рода деятельности считается каракуль, красивые завитки ворса которого, как никогда актуальны на короткой шубке.

Выбирая шубу, учитывайте не только наши рекомендации и модные тенденции, но личные ощущения, а также имеющийся бюджет. В шубке вам должно быть легко и комфортно, а цена данного предмета гардероба не должна кусаться слишком больно. Носите шубки в удовольствие и чувствуйте себя королевой!

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