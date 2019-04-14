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«Покупай меньше, но лучше»: выбираем костюм для самой деловой леди
Егор СТУКОВ   
14 Апреля 2019 г.
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Деловая мода, наверное, никогда не потеряет своей актуальности. Выглядеть красиво даже на работе важно не только для удовлетворения собственных «стильных» потребностей, но и для создания наиболее выгодной атмосферы, которая ещё и в общении с коллегами помочь может. Некоторые пожилые дамы также стремятся не отставать от модных тенденций делового мира, ведь и среди вас есть немало бизнесвумен, руководителей и общественных деятелей. Для вас мы публикуем полезные советы от эксперта в мире моды Фиби Гормли, которая поведала о секретах правильного выбора делового костюма.

Деловая мода, наверное, никогда не потеряет своей актуальност

Для начала основательница лондонского женского ателье Gormley & Gamble рекомендует женщинам выбрать подходящий бренд, ведь не все компании способны предложить костюм, который будет идеально смотреться на вашей фигуре. «Покупай меньше, но лучше», – советует Гормли. Пусть ваш гардероб будет небольшим, зато состоящим из действительно качественных вещей.

При этом эксперт призывает женщин отказаться от нарядов из полиэстера, вискозы и с добавлением ацетата. По её словам, все эти материалы – просто разновидность пластика, так что она сравнивает такие ткани с обычным пластиковым пакетом. Лучше присмотреться к шерсти, которая, несмотря на распространённое мнение, даже может охлаждать тело. Среди материалов можно отметить мохер и кашемир, которые не помнутся в путешествиях, да и красотой не обделены.

При этом эксперт призывает женщин отказаться от нарядов из полиэстера, вискозы и с добавлением ацетата.

Далее Гормли обращает внимание женщин на более практичные вопросы. Открыты ли у пиджака карманы? Есть ли полезные пуговицы на рукавах? Эксперт считает, что такие детали говорят о качественно проделанной работе бренда, так что зашитым карманам лучше особо не доверять.

Не стоит забывать о цвете самого изделия. Эксперт отмечает, что полностью чёрный костюм редко смотрится хорошо, так что от этого цвета лучше отказаться. К тому же совсем не обязательно брать брюки и пиджак из одного комплекта. Они могут быть даже разных цветов, лишь бы эти цвета сочетались между собой. Берите на заметку, ведь эксперт называет светло-серый пиджак самым универсальным выбором. К нему подойдут многие другие цвета: розовый, синий, черный и белый – к тому же с ним можно надеть джинсы или платье.

Эксперт отмечает, что полностью чёрный костюм редко смотрится хорошо, так что от этого цвета лучше отказаться

И не стоит стоять на месте, когда вы примеряете новый костюм. Без движений невозможно определить, насколько хорошо наряд будет сидеть, так что не стесняйтесь пройтись по магазину с потенциальной покупкой.

Гормли рекомендует брать наряд с воротником-шалькой из-за его женственности и необычности. Костюм с подобным воротником становится менее формальным, так что его можно будет надеть даже на вечернее мероприятие.

Важно в выборе качественного пиджака даже количество пуговиц. Лучше взять с двумя или тремя, добавляет эксперт, ведь так одежда будет выглядеть гармоничнее.

Напоследок Гормли старается разогнать сомнения по поводу выбора размера наряда. Если вы всё-таки сомневаетесь в этом деле, лучше уж взять костюм на размер больше. В случае чего, его можно будет немного подправить в ателье.

Без движений невозможно определить, насколько хорошо наряд будет сидеть, так что не стесняйтесь пройтись по магазину с потенциальной покупкой.

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По материалам Independet.

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