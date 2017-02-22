Платье для пышек? Не проблема!

Большинство дам с размером plus size при выборе платья сталкиваются с рядом трудностей. Обычные магазины, как правило, не предлагают платья больших размеров. Основа их ассортимента модели для худышек и девушек среднего телосложения. Отсутствие выбора порождает в женщинах большое количество комплексов и заставляет надевать на себя бесформенный балахон или совсем «невыгодный» для фигуры фасон. И первый, и второй вариант лишены всякой эстетики и комфорта. Чтобы выбрать лучшее платье, которое подчеркнет достоинства и скроет недостатки фигуры, лучше воспользоваться услугами специализированных магазинов.

Интернет - магазин одежды больших размеров «Артесса» дает возможность каждой женщине с формами совсем недорого приобрести стильные и комфортные платья. У нас вы подберете наряды, которые поднимут настроение и придадут уверенности в себе. Ваша фигура обретет привлекательные изгибы и женственные формы.

Особенности выбора платья для полных дам

Чтобы платье сидело на полной женщине красиво оно должно быть правильно сшито. Каждый тип фигуры имеет свои особенности и на полной фигуре они более заметны. Именно поэтому платья из обычных магазинов больше 50 размера не садятся на женщин с формами. Одежда из ассортимента нашего магазина сшита по правильным лекалам и садится на разные типы фигур, в том числе и на нестандартные. Платья, представленные в наших каталогах, подчеркнут достоинства и скроют недостатки вашего тела. Главное – знать, что именно нужно выделить, а что спрятать и правильно выбрать модель.

В каталоге «Артесса» вы найдете интересные и современные платья А-образной формы, которые скроют пышные бедра и вытянут силуэт. Также в ассортименте изящные и элегантные модели с умеренным вырезом, который ненавязчиво подчеркнет грудь. Если вам нужно спрятать небольшой животик, взгляните на линейку нарядов со слегка завышенной талией. Рукава и воланы скроют не слишком изящные плечи и руки, а платье – футляр поможет очертить силуэт и придаст образу легкости.

Женские платья, интернет магазин «Артесса» предлагает выбрать в ярких цветах или нежных пастельных оттенках. Геометрические формы и вертикальные линии визуально уменьшат объемы, а модели с гипюром и растительным принтом сделают образ романтичным и женственным. Здесь вы легко выберите стильное деловое, повседневное или вечернее платье.

Доступный комфорт от «Артесса»

Купить платье большого размера в интернет – магазине «Артесса» может каждая девушка и женщина с формами plus size. Вы сможете выбрать комфортные и модные модели от 52 до 74 размера по доступной цене. Ассортимент магазина регулярно пополняется новыми коллекциями, выполненными с учетом современных тенденций моды. У нас вы можете бесплатно взять на примерку несколько понравившихся моделей и выбрать из них одну самую удачную. Это позволит вам обновить гардероб красивыми вещами и всегда выглядеть привлекательно, чувствовать себя уверенно и комфортно в любой ситуации.

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