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Отчаянные дедули: когда старость в радость
|По инф. boltai.com
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Жить полной жизнью можно в любом возрасте. Дедушки на фото ниже это точно знают.
Дедушка поселился в доме для престарелых, но времени зря не теряет.
Нашел единомышленников.
● 50 лет
● Толстый
● Диабетик
● Впереди тебя
У девушки была свадьба в стиле Средневековья, и ее дедушка заявился в таком виде.
Снизу уже дежурят с валокордином.
Кто повидал жизнь, того эти ваши аттракционы не впечатляют.
Дедушка говорит нет урокам рисования.
Пожалуй, самое оригинальное прочтение «Звездных войн».
Зачем щуриться, если можно просто купить монитор побольше?
Еще один любитель позависать за компом. Более продвинутый.
Странно, что такой транспорт до сих пор не продается в магазинах.
Ему под 70. И он очень любит кошек.
Как выглядел Бэтмен, пока не стал мейнстримом.
А в Голливуде вместо того, чтобы снять фильм про то, как охотникам за привидениями живется на пенсии, сняли какую-то дрянь про охотниц за привидениями.
Место для пожилых? Спасибо, я за поручень подержусь.
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