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Отчаянные дедули: когда старость в радость
По инф. boltai.com   
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Жить полной жизнью можно в любом возрасте. Дедушки на фото ниже это точно знают.

3

Дедушка поселился в доме для престарелых, но времени зря не теряет.

1

Нашел единомышленников.

2

● 50 лет

● Толстый

● Диабетик

● Впереди тебя

4

У девушки была свадьба в стиле Средневековья, и ее дедушка заявился в таком виде.

5

Снизу уже дежурят с валокордином.

6 

Кто повидал жизнь, того эти ваши аттракционы не впечатляют.

7

Дедушка говорит нет урокам рисования.

8

Пожалуй, самое оригинальное прочтение «Звездных войн».

9

Зачем щуриться, если можно просто купить монитор побольше?

10

Еще один любитель позависать за компом. Более продвинутый.

11

Странно, что такой транспорт до сих пор не продается в магазинах.

12

Ему под 70. И он очень любит кошек.

13

Как выглядел Бэтмен, пока не стал мейнстримом.

14

А в Голливуде вместо того, чтобы снять фильм про то, как охотникам за привидениями живется на пенсии, сняли какую-то дрянь про охотниц за привидениями.

15

Место для пожилых? Спасибо, я за поручень подержусь.

Источник: boltai.com

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