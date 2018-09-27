Опубликована полезная книга об улучшении памяти

«К восьмидесяти годам вы уже знаете все. Вот только как это вспомнить?» (Джордж Бёрнс). Наверняка не найдётся такого человека, который ни разу в жизни не пожаловался бы на свою память. Не так сложно забыть выключен ли утюг, дату дня рождения тёти, список покупок, куда положил ключи и т. п. К сожалению, с годами волнений насчёт способностей своей памяти становится все больше, и закрадывается вопрос – неужели будет еще хуже? А можно ли остановить этот процесс? И как? Об этом написано в новой полезной книге, рассказал портал argumenti.ru.
Исследования показали, что память поддается совершенствованию, а значит впадать в унынье рано, так как существует немалое количество способов реабилитации и укрепления памяти.
Советы по улучшению памяти:
Решайте головоломки на внимательность.
Заставляете мозг создавать сложные ассоциации, связывая визуальные элементы с теми или иными звуками, запахами, тактильными ощущениями.
Рисуйте неправильные орнаменты. Хуже всего запоминаются те изображения и предметы, в которых отсутствует четкая логика.
Чаще вспоминайте предметы и детали антуража. Например, при случайных встречах старайтесь отмечать то, как выглядит собеседник и в каких декорациях имеет место разговор с ним.
При прохождении по улице старайтесь ухватить и удержать на несколько мгновений отрывок разговора прохожих, услышанный вами.
Читайте вслух.
Учите стихи.
Попробуйте воспроизводить фразы, услышанные за день от собеседника с максимально точной интонацией. Потом попытайтесь изменить громкость и оттенки настроения фразы. Забавно и весьма продуктивно.
Начинайте утро с гимнастики. Лучше всего, если вы будете повторять движения с экрана телевизора. Обязательно зрительно воспринимайте последовательность движений и запоминайте их путем повторения.
Встаньте перед открытым шкафом, закройте глаза и на ощупь постарайтесь вспомнить, какую вещь вы сейчас трогаете.
Когда ваши родные готовят завтрак/обед/ужин – постарайтесь по запаху из кухни узнать какое блюдо сегодня главное, какими приправами или травами его сдобрили.
Запоминайте даты, ассоциируя их со знаменательными датами, которые вы знаете.
Часто большое количество цифр удобно запоминать при помощи создания рифм или стихотворений.
У памяти есть парадоксальная особенность: чем больше мы силимся что-то вспомнить, тем больше оно ускользает от нас. Очень важно избавиться от беспокойства – с его исчезновением память будет разблокирована, и вы сможете вспомнить то, что вам нужно. А для этого надо успокоиться, расслабиться.
Не бойтесь оставлять себе напоминания: будильник, записки на видном месте, оставляйте у входа те вещи, которые нужно взять с собой при выходе.
Подробнее о том, как эффективно взаимодействовать со своей памятью, что ещё влияет на её улучшение, вне зависимости от вашего возраста, читайте в книге «Хорошая память в любом возрасте» Оксаны Морозовой. Помимо классификации памяти, её основных видов и функций в книге представлено множество практических советов о том, как нашу память развивать и сохранять, выполняя довольно несложные инструкции относительно физических нагрузок, умственной активности и питания.
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