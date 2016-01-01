Новые фото Софи Лорен. Неужели в 82 года можно выглядеть так?

Софи Лорен никогда не скрывала свой почтенный возраст, в отличие от большинства коллег-ровесников. 20 сентября ей исполнится 83 года, однако назвать эту красавицу с осиной талией бабушкой просто язык не поворачивается. По сей день Софи продолжает активно сниматься для рекламных компаний и принимать участие в фотосессиях.
Секрет молодости и красоты Софи Лорен
В 2014 году Софи Лорен стала лицом украшений “Damiani”, бренд даже назвал коллекцию в её честь. В 2015 году актриса подписала контракт с “Dolce & Gabbana” и презентовала губную помаду популярной марки.
Лорен является частой гостьей различных светских мероприятий и всегда изумляет своими обворожительными образами: изысканными платьями, идеальными причёсками и макияжем.
Секреты неувядающей молодости и привлекательности женщина не скрывает. Ежедневно она выпивает по 8 стаканов воды, употребляет оливковое масло первого отжима (принимает внутрь, наносит его на кожу и добавляет в ванну), а также протирает лицо кубиками льда.
Что же касается её стройной фигуры, то Софи придерживается правильного питания и часто и подолгу гуляет.
Несколько секретов от Софи Лорен для всех женщин
“Женщину в шляпке невозможно забыть”.
Софи проводит много времени за физическими упражнениями. По её словам, именно они делают женщину по-настоящему грациозной. Регулярные нагрузки позволяют вам ходить плавно и величественно, словно вся улица принадлежит вам.
Главными источниками вечной молодости актриса считает творчество, ум и талант. Лорен считает, что они способны победить в схватке с любом возрастом.
Софи призналась, что в детстве её никто не считал красивой. Она была очень худой и не могла похвастаться привлекательностью. Да и в принципе Лорен считает, что такие вещи, как красота, определяются только окружающими людьми. Сама же артистка старается сосредоточиться на вещах поважнее.
“Садясь за туалетный столик, каждая женщина превращается в художницу и с головой окунается в мир искусства”.
Софи много времени проводит у телевизора и всегда смотрит фильмы со своим участием, когда выпадает такая возможность. Актриса любит придаваться воспоминаниям о том времени и считает, что очень хорошо справлялась со своими ролями в годы творческой активности.
Ежедневно Лорен встаёт в пять утра, занимается зарядкой, завтракает и отправляется на прогулку. Только после этого Софи приступает ко всем остальным делам.
Кроме того, актриса обожает читать и может провести за книгами, на которые раньше у неё не хватало времени, целый день. Так и проходит её жизнь.
По сей день Софи Лорен продолжают называть одной из самых красивых женщин всех времён. Харизматичная и обаятельная итальянка даже в свои 82 выглядит по-настоящему эффектно, а новые фото актрисы до сих пор восхищают поклонников
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