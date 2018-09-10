Модные сапожки: что носить осенью дамам элегантного возраста

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В первые холодные денечки мы меняем не только верхнюю одежду и покупаем береты и шапочки, но и снимаем туфли, сандалии и кеды, выбирая более подходящий вариант обуви. Среди всей демисезонной обуви, особой популярностью пользуются сапожки у женщин элегантного возраста. Однако не каждый знает, какие модели сапожек подходят женщинам после 50 лет.
Качественный материал
Первым и самым важным критерием отбора моделей осенних сапожек считается материал, из которого они произведены. Выбирайте только кожу или замшу высокого качества. Никакого кожезаменителя или дешевого аналога!
Классический вариант
Беспроигрышной покупкой станет приобретение классических сапожек до колен из замши или натуральной кожи черного или коричневого цвета, на устойчивом каблучке. Если вы выбираете сапожки в тон к брюкам, то это сделает ножки более стройными и длинными, придаст вам роста.
Размер имеет значение?
После 50 лет рекомендуется приобретать обувь в целом, и демисезонную особенно, на пол-размера больше, чем тот, что вы носите обычно. Диаметрально противоположно обстоит дело с размером каблука: его высота в осенних сапожках должна быть ниже, чем на летней обуви. В остальном следуйте своим предпочтениям, но помните - широкий или тонкий каблук, с ним носить сапоги должно быть комфортно.
Лишние элементы
Если вышивка, стразы или иной декор на сапожках для осени условно допустим, то каблук должен оставаться «голым». Помните, что после 50 лет сапоги с необычными каблуками будут выглядеть нелепо, как и разнообразие декора на самом полотне сапога.
Особенно аккуратно с ремешками, пряжками и прочими элементами, придающими массивность, стоит быть женщинам с полными ногами. Однако, сапоги должны плотно прилегать к ноге, независимо от наличия декоративных элементов и высоты каблука.
Чего надо избегать
Женщинам после 50 лет не стоит приобретать демисезонную обувь с квадратными носками. Такие модели будут смотреться слишком грубо и старомодно в столь элегантном возрасте.
Довольно некрасиво и даже вульгарно выглядят на ногах женщин после 50 лет высокие сапоги-чулки и ботфорты. Осторожно будьте с полусапожками, которые укорачиваю ноги визуально, а значит не подходят низким женщинам.
Обувь на выход
Женщинам после 50 лет нужно покупать две пары обуви: на каждый день и на выход. И в последнем варианте можно позволить и кокетливые стразы, и высокий каблук, и роскошную замшу. Замечательно, что для торжественных мероприятий дамы элегантного возраста могут выбирать не только сдержанные черные цвета, но и смелые оттенки: темного синей, бордовой и антрацитовой лакированной кожи. Самые смелые женщины могут попробовать дерзкий и сексуальный оттенок спелой вишни.
Что говорят стилисты?
Выглядеть стильно и молодо, а также спрятать недостатки пятидесятилетним женщинам помогут рекомендации стилистов.
- При помощи обуви с коротким зауженным носком можно визуально вытянуть и сделать более стройными полные ноги.
- Модели сапожек с ремешками и перемычками принесут дискомфорт дамам с ножками, склонными к отекам. Выбирайте обувь для осени в контрасте с остальной одеждой демисезонного гардероба. Главные требования для обуви женщинам 50 лет независимо от сезонности остаются удобство, сдержанность и элегантность.
- Выбирая модные сапожки для яркой осени, учитывайте не только приведенные выше советы, но и особенности вашего возраста и организма. Берегите себя и свои ножки, помните об удобстве и старайтесь предупредить возможные проблемы с ногами. Присмотритесь к удобным, но немного простоватым моделям на невысоком и устойчивом каблучке.
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