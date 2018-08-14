Модная осень: что носить после 50 лет

Осенний сезон не за горами. А значит уже сегодня, когда везде стартуют распродажи, можно подобрать отличные куртки, роскошные пальто или модные тренчи на золотую осень.

Модные курточки

Для ежедневной носки в первые прохладные деньки выбирайте легкие и яркие куртки. После 50 лет у вас также есть широкий выбор демисезонной одежды. Это могут быть курточки на подкладке или стёганые модели, выполненные из материалов непромокаемых и устойчивых к порывам ветра, а также практичные варианты со съёмной подкладкой, которые заменят и куртку, и ветровку. Достаточно интересно будет смотреться куртка-парка, которая может быть как темного, так и светлого цвета.

Стеганые курточки, как и короткие облегченные модели ярких цветов отлично сочетаются с темными брюками стандартной длины. Удлиненные модели и парки хорошо смотрятся с джинсами и юбками умеренной длины.

В теплую погоду отдайте предпочтение ветровке или универсальному кожаному пиджаку, который не должен сковывать движений. Дополните свой образ лёгким шарфиком или шейным платком, а также беретом.

Роскошное пальто

Никогда не выходящие из моды пальто сегодня также актуальны. Присмотритесь к роскошным моделям из кашемира с классическим силуэтом и тонкой подкладкой, и эти вещи не только придаст облику свежести и утонченности, но и прослужат долгие годы.

Если хочется придать силуэту стройности и визуально вытянуть фигуру, то ваш выбор – модели с английским отложным воротником и глубоким вырезом.

Если же нужно «прорисовать» талию, то присмотритесь к пальто с пояском, который должен быть аккуратным, не очень широким и без декоративных элементов.

Оптимальная длина пальто для дам после 50 лет – до колена. Такое отлично сочетается с неширокими брюками и джинсами, с юбками и платьями.

Выбирая пальто, отдавайте предпочтение не только качественным материалам – кашемиру, драпу, шерсти, но и умеренным цветам.

Аксессуары

В качестве удачных аксессуаров к пальто стилисты выделили шелковый платок, подходящий по цветовой гамме и надетый внутрь, а также аккуратные шляпки и береты.

Среди всего разнообразия демисезонной обуви выбирайте высокие сапоги в тандеме с джинсами или аккуратные туфли, идеально подходящие под юбки и платья. Универсальным атрибутом остаются ботинки.

Классический тренч

Абсолютно новым атрибутом гардероба женщина за 50 лет может стать классический тренч, представляющий собой нечто среднее между пальто, плащом и удлинённой курткой. Он легкий и универсальный, сбавляет пару лет и придает образу свежести и легкости.

Считаясь одеждой, без возрастных ограничений, тренч всегда украшает женщину и прекрасно сочетается с диаметрально противоположными вещами, например с узкими джинсами ярких цветом или классическими темными брюками, с юбками и платьями. Если вы хотите выглядеть элегантно и дорого, присмотритесь к укороченным тренчам и моделям классической длины.

Помните, немаркий по цветовой гамме тренч уместен не только на выход в свет, но и прекрасно носится каждый день. Кроме того, некоторые модели, например тренч-трапеция, просто созданы для женщин с формами. Они аккуратно маскируют лишние округлости с области талии и бедер, делаю фигуру стройнее.

Несмотря на свою универсальности, идеальным спутником тренча по мнению стилиста становятся джинсы и брюки.

Выбирая то, что вы будете носить осенью, пользуйтесь не только нашими рекомендациями, но и собственными ощущениями. В куртке, пальто или тренче вам должно быть не только тепло, но и максимально комфортно.

Мода для пожилых, модная одежда для пожилых - это интересно для всех, кто не готов смириться с тем, что "пенсионерка - это бабка в тапочках и платочке".

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