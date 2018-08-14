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Модная осень: что носить после 50 лет
Екатерина ФЕДУЛОВА   
14 Августа 2018 г.
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Осенний сезон не за горами. А значит уже сегодня, когда везде стартуют распродажи, можно подобрать отличные куртки, роскошные пальто или модные тренчи на золотую осень.

везде стартуют распродажи, можно подобрать отличные куртки, роскошные пальто или модные тренчи на золотую осень.

Модные курточки

Для ежедневной носки в первые прохладные деньки выбирайте легкие и яркие куртки. После 50 лет у вас также есть широкий выбор демисезонной одежды. Это могут быть курточки на подкладке или стёганые модели, выполненные из материалов непромокаемых и устойчивых к порывам ветра, а также практичные варианты со съёмной подкладкой, которые заменят и куртку, и ветровку. Достаточно интересно будет смотреться куртка-парка, которая может быть как темного, так и светлого цвета.

Стеганые курточки, как и короткие облегченные модели ярких цветов отлично сочетаются с темными брюками стандартной длины. Удлиненные модели и парки хорошо смотрятся с джинсами и юбками умеренной длины.

В теплую погоду отдайте предпочтение ветровке или универсальному кожаному пиджаку, который не должен сковывать движений. Дополните свой образ лёгким шарфиком или шейным платком, а также беретом.

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Роскошное пальто

Никогда не выходящие из моды пальто сегодня также актуальны. Присмотритесь к роскошным моделям из кашемира с классическим силуэтом и тонкой подкладкой, и эти вещи не только придаст облику свежести и утонченности, но и прослужат долгие годы.

Если хочется придать силуэту стройности и визуально вытянуть фигуру, то ваш выбор – модели с английским отложным воротником и глубоким вырезом.

Если же нужно «прорисовать» талию, то присмотритесь к пальто с пояском, который должен быть аккуратным, не очень широким и без декоративных элементов.

Оптимальная длина пальто для дам после 50 лет – до колена. Такое отлично сочетается с неширокими брюками и джинсами, с юбками и платьями.

Выбирая пальто, отдавайте предпочтение не только качественным материалам – кашемиру, драпу, шерсти, но и умеренным цветам.

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Аксессуары

В качестве удачных аксессуаров к пальто стилисты выделили шелковый платок, подходящий по цветовой гамме и надетый внутрь, а также аккуратные шляпки и береты.

Среди всего разнообразия демисезонной обуви выбирайте высокие сапоги в тандеме с джинсами или аккуратные туфли, идеально подходящие под юбки и платья. Универсальным атрибутом остаются ботинки.

Классический тренч

Абсолютно новым атрибутом гардероба женщина за 50 лет может стать классический тренч, представляющий собой нечто среднее между пальто, плащом и удлинённой курткой. Он легкий и универсальный, сбавляет пару лет и придает образу свежести и легкости.

Считаясь одеждой, без возрастных ограничений, тренч всегда украшает женщину и прекрасно сочетается с диаметрально противоположными вещами, например с узкими джинсами ярких цветом или классическими темными брюками, с юбками и платьями. Если вы хотите выглядеть элегантно и дорого, присмотритесь к укороченным тренчам и моделям классической длины.

Помните, немаркий по цветовой гамме тренч уместен не только на выход в свет, но и прекрасно носится каждый день. Кроме того, некоторые модели, например тренч-трапеция, просто созданы для женщин с формами. Они аккуратно маскируют лишние округлости с области талии и бедер, делаю фигуру стройнее.

Несмотря на свою универсальности, идеальным спутником тренча по мнению стилиста становятся джинсы и брюки.

Выбирая то, что вы будете носить осенью, пользуйтесь не только нашими рекомендациями, но и собственными ощущениями. В куртке, пальто или тренче вам должно быть не только тепло, но и максимально комфортно.

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Мода для пожилых, модная одежда для пожилых - это интересно для всех, кто не готов смириться с тем, что "пенсионерка - это бабка в тапочках и платочке".

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