Как выбрать идеальное платье, когда тебе за 50

Человеку в любом возрасте, а тем более дамам за 50, хочется выглядеть привлекательно. Но угнаться за стремительно меняющейся модой не все могут. Да и стоит ли это делать, когда речь идет о платьях? Ведь найти свой стиль можно, и перешагнув рубеж бальзаковского возраста.

Фасон, покрой и цвет платья

Первое на что следует обратить внимание при выборе платья после 50 лет так это его фасон. Прекрасно осознавая собственные изъяны и умело подчеркивая достоинства, откажитесь от радикально коротких и супер обтягивающих моделей. Отдавайте предпочтение платьям классических фасонов, сдержанным моделям, как по форме, так и по содержанию или цвету. Но не переусердствуйте с печально – черными и слишком закрытыми платьями, делающими вас похожими на старушек.

Покрой платья также имеет принципиальное значение. Он обязан соответствовать не только возрасту, но и типу фигуры. В идеале не должно быть глубокого декольте и рискованного выреза. В идеале он должен подпадать под определение «элегантный». Говоря о фасоне платья, стоит отметить, что не обязательно выбирать приталенные модели и платья прямого кроя.

Чтобы убедиться, что фасон и крой платья вам подошли, попросите кого-нибудь сделать несколько фото с разных ракурсов и оцените полученные изображения.

Помимо этого обратите внимание на состав (не обязательно выбирать хлопок, можно приобрести качественную синтетику) и личные ощущения от примерки. В любом случае в платье должно быть комфортно.

Довольно популярны сегодня платья с расклешенной юбкой длинной до колена, а также миди, женственные модели с декольте в форме лодочки и платья геометрического кроя. Обратите на них внимание.

Не стоит отказываться дамам после 50 и от удобных, и модных долгие годы моделей по типу «платье-рубашка». Еще одним неизменным трендом остаются платья-футляры, хорошо сидящие как на молоденьких девушках, так и на дамах в возрасте.

Индивидуальный стиль

При выборе платья после 50 лет главенствующее месте отдается все же не фасону, расцветке и покрою, а индивидуальному стилю. Платье должно подходить вам и вашему образу жизни, идеально вписываться в гардероб. И именно индивидуальность в этом возрасте должна главенствовать над прочими модными трендами. Но в остальном, всем то, что дополняет образ – украшения, аксессуары, цвет и декор – можно обратиться к модным веяниям.

Налагаем табу

Следуя своему стилю и моде, забудьте о кислотных и кричащих цветах, рюшечках и бантиках, как бы популярные они не были в вашем возрасте это настолько неуместно, но и смешно. Аналогичное правило действует в отношении нарядов унисекс.

Тип фигуры

Выбирая платье не оставьте без внимания тип собственной фигуры.

Обладательницам фигуры по типу «груша» нужно выбрать модели отвлекающие внимание от пышного низа и подчеркивающие грудь, к примеру, при помощи завышенной талии и расклешенной юбки.

Обладательницам по - сути идеальной фигуры - «песочные часы» достаточно показать талию, при помощи тонкого ремешка, приталенного силуэта или выбрав платье-футляр.

Если у вас фигура по типу «яблоко», то создать иллюзию талии и вытянуться помогут платья с продольными швами или широкими поясами, а также с максимальной длинной юбки.

Летний вариант

На знойную погоду подойдут легкие ткани: шифон, батист и даже марлевка. Модели платьев должны закрывать проблемные места и руки, не быть излишне короткими и открытыми. Обратите внимание на «летящие» юбки, легкие цветочные принты и светлые цвета. Эффектно будут смотреться такие платья изо льна в стиле милитари.

Платья для торжества

Ну и конечно, какое торжество может обойтись без элегантного вечернего платья?

Зачастую именно на выход стоит выбрать вариант платья в пол или миди в одном цвете, без лишнего декора. Уместны также модели с запахом, варианты платьев с завышенной талией, которые подбираются с учетом типа фигуры. При необходимости скрыть проблемные места поможет жакет или небольшая накидка, накинутые на плечи.

Выбирая платье, учтите приведенные выше варианты, и вы непременно найдете «свой» наряд для торжества или на каждый день, идеально подходящий вам по типу фигуры, подчеркивающий ее достоинства и аккуратно корректирующий недостатки.

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