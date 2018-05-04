Как матери делают сыновей безответственными

На самом деле, большинство матерей своими руками создают из своих «роднулечек» мужчин, с которыми сами развелись или жить вместе не захотели.

Фото — islamdag.ru

Как воспитаешь то и получишь в старости

Многие женщины сейчас часто жалуются, что-де перевелись настоящие мужики, что нет в современных представителях сильного пола самостоятельности, ответственности, чтоб, как говорится, быть за мужем, как за каменной стеной. Ненадежные стали стены, дом хороший не построить.

И только об одном дамы забывают, что фундамент-то они сами закладывают. Это только кажется, что какие-то другие женщины растят никчемных сыновей, чтобы потом из них получились такие же мужчины. На самом деле, большинство матерей своими руками создают из своих «роднулечек» мужчин, с которыми сами развелись или жить вместе не захотели.

Идет уставшая женщина с работы, волочет тяжелые сумки, по дороге заскочив в магазин. «Что ж, — спрашиваю, — так надрываетесь? Неужели помочь некому?» «Да есть кому, — отвечает. – Два сына дома. Одному – двадцать семь лет, другому – тридцать один год. Уткнулись в свои компьютеры, не вытянуть. Сейчас приду, начнут по пакетам лазить, хватать на бегу. Хоть бы женились что ли... Все легче было бы...»

Самой тяжело, а другой женщине легче будет? Вложила в сыночков любовь, заботу, уважение к женщине? А ведь еще и упрекать потом будущих невесток, скорей всего, станет, что недостаточно хорошо за ее увальнями смотрят...

Другая знакомая рассказывает, как тридцать пар носков по всему дому развешивает, когда за двумя своими старшеклассниками стирает. «Вот ведь, — жалуется, — и пельмени себе сами не сварят».

А если относиться к своему ребенку не как к слабому и беспомощному существу (причем всю жизнь), а как к маленькому мужчине уже с младенчества, может и отношение к матери воспитается у него не как к обслуге, а как к близкому и нуждающемуся в помощи человеку?

Своим же отношением к сыновьям матери показывают, что они сами в поддержке не нуждаются, что дети всегда слабее. Такая установка формируется у детей на всю жизнь.

Или вот еще – живет шестидесятилетняя мать в трехкомнатной квартире со своими детками. Все бы хорошо, только двум ее «мальчикам» уже под сорок. И семья у каждого есть. Вторая. Все комнаты поделены, полноценная коммуналка. Но, вроде, мать это и не сильно тяготит.

После смерти мужа, все свое внимание она обратила на детей. Постоянно быть в их обществе, быть в курсе их проблем и, естественно, разруливать их в нужный, как ей кажется, момент стало жизненной необходимостью.

Стремясь привязать ребенка к себе, мать мешает развитию своих сыновей. Подавляя их самостоятельность, она подавляет и их мужское начало.Неспроста жены у этих «мальчиков» властные и волевые. Другой женский образ они и не представляют.

А нередко еще бывают ситуации (знаю из собственного опыта руководителя кадровой службы), когда мамы буквально за руку приводят сыновей на собеседование. Выглядит это довольно нелепо, учитывая, что соискателю, как правило, никак не меньше двадцати двух лет. Рекрутеру можно больше ни о чем не спрашивать – самостоятельность кандидата налицо.

Точно так же матери решают за сыновей, где им учиться, когда получать разряд или категорию, что делать с карьерными устремлениями. Решая за своего ребенка, как ему строить свою жизнь, мать лишает его воли, делает слабохарактерным и безынициативным.

Мужчина теряет данное от природы стремление к достижениям и завоеваниям. Или наоборот – убеждается в том, что только сила противостоит силе, становится чересчур грубым и агрессивным.

Как уберечься от чрезмерной материнской опеки? Многие парни интуитивно это понимают, «убегая» из дома: едут учиться в другой город, жить на съемные квартиры и т.д. И это правильно.

Свою независимость лучше оттачивать в одиночестве.

Главное – не забыть, что однажды, когда мама одевала в детский сад, мальчик сказал: «Я сам». Возможно, не очень осознанно, но успешные мужчины рано начинают понимать, что «свое мнение – самое правильное».

А мамам лучше обратить свое внимание на себя, свои интересы и своего мужчину, дав сыну возможность идти собственной дорогой и принимать свои решения. Не зря же у животных принято растить потомство только до определенного возраста. Мать, отец показали мир, научили охотиться и заботиться о себе, а потом – «сам, сам, сам». Укус за ухо или загривок – и вперед в самостоятельную жизнь создавать свою среду обитания.

Источник: mediasole.ru

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