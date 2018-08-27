Головные уборы для дам в возрасте: что можно и как носить

В образе современной женщины должно быть продумано все. Поэтому обходить стороной головные уборы, актуальные как в жару, так и в холод, просто непростительно. Чтобы помочь найти собственный стиль женщинам за 50 лет, мы дадим некоторые простые рекомендации (напомним, что это материал продолжает серию статей под тэгом "Мода для пожилых").

Учитываем время года

Головные уборы актуальны в любой сезон. Но, если в юности можно обходиться без них или носить несочетаемое и внесезонное, то после 50 лет выбирать их следует, прежде всего, именно с учетом сезонности, поскольку то, что актуально в жаркие будни будет смешно и неуместно при наступлении холодных деньков.

Милые вязаные шапочки, яркие береты и снужды подойдут для осени и зимы. А вот шапка-чалма, тюрбан или широкополое изделие из фетра больше подходят для теплых дней.

Не бойтесь экскрементов

Перед покупкой своего головного убора выберите то, с чем будете носить и экспериментируйте! Примеряйте все то, что нравится и попросите оценить созданный образ со стороны. Помните, что грамотно подобранный головной убор не только преобразит вас, но и сумеет изменить настроение и отношение к жизни.

Подбираем к лицу

Чтобы создать интересный образ, нужно учитывать не только пору года и модные тенденции, но и ваш тип лица, а также цвет глаз и волос.

Дамам с крупными чертами лица, можно примерить объёмные шапочки или модели с узорами, аппликациями. Хорошо будут смотреться не только стандартные косички и жгутик, но и рисунки в скандинавской манере, а также варианты с английской резинкой, связанные на больших спицах.

Обладательницам идеального овального лица – его считают таким и визажисты, и стилисты – подойдут любые модели, тон которых выбирается под наряд или под цвет глаз.

Круглолицые женщины после 50 лет должны быть острожены с головными уборами в форме колокола и шапками, которые словно надвинуты на лоб.

Дамочки с лицом квадратной формы смогут выгодно преподнести себя, купив шапочки модного спортивного стиля без отворотов, элементов крупного декора и помпонов.

Цвет глаз

Цвет головных уборов рекомендуется выбирать в тон глазам. Так, голубоглазкам идеально подходят нежные персиковые и бежевые оттенки. Обладательницам серых очей следует обратить внимание на сочные оттенки лимона, на цвет слоновой кости и бледно-розовый тон.

Кареглазым женщинам стоит примерить головные уборы бирюзового и лазурного цветов, а также оттенка ультрамарин и кобальт.

Стилисты рекомендуют

Чтобы женщина элегантного возраста всегда выглядела ухожено, модно и дорого стоит также прислушаться к рекомендациям стилистов. Исключите нелепые и громоздкие украшения. Их на головном уборе быть не должно.

Выбранные вами шляпка, кепи, береты или иной головной убор должны вписываться в созданный образ и подходить к вашему стилю одежды в целом.

Цвет головного убора должен быть контрастным.

Если вы намерены, приобрести меховую шапку, то не стоит ее носить вместе с шубой из меха.

Вязаные шапочки отлично сочетаются с палантинами, пальто и толстыми шарфами. Для модных курточек и парок подбираются аккуратные шапки или береты без декора, помпонов и прочих нелепых элементов.

Возвращаясь к широким шарфам, стоит отметить, что женщины после 50 лет могут с лёгкостью использовать его не только по прямому назначению, но и в качестве головного убора. В последнем варианте он освежит образ, позволит сделать акцент на ваших достоинствах.

Помните, что женщина в любом возрасте должна быть роскошной, модной, неповторимой. Поэтому, даже после 50 лет, создавая свой образ, уделяйте внимание и таким аксессуарам, как головные уборы.

Береты, шляпки и шапочки, кепи и снуджи не только дополнят его, но и помогут выглядеть свежо, ярко, сбросить много лет.

Проявите смелость и немного фантазии. И вы найдете один или несколько идеальных вариантов головных уборов для текущего сезона, подходящих именно вам.

Мода для пожилых - на портале для людей "в возрасте":

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ИЩЕТ ГАРМОНИИ В СЕБЕ И ВОКРУГ СЕБЯ

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ