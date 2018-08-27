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Головные уборы для дам в возрасте: что можно и как носить
Екатерина ФЕДУЛОВА   
27 Августа 2018 г.
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В образе современной женщины должно быть продумано все. Поэтому обходить стороной головные уборы, актуальные как в жару, так и в холод, просто непростительно. Чтобы помочь найти собственный стиль женщинам за 50 лет, мы дадим некоторые простые рекомендации (напомним, что это материал продолжает серию статей под тэгом "Мода для пожилых").

о головных уборах для зрелых дам

Учитываем время года

Головные уборы актуальны в любой сезон. Но, если в юности можно обходиться без них или носить несочетаемое и внесезонное, то после 50 лет выбирать их следует, прежде всего, именно с учетом сезонности, поскольку то, что актуально в жаркие будни будет смешно и неуместно при наступлении холодных деньков.

Милые вязаные шапочки, яркие береты и снужды подойдут для осени и зимы. А вот шапка-чалма, тюрбан или широкополое изделие из фетра больше подходят для теплых дней.

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Не бойтесь экскрементов

Перед покупкой своего головного убора выберите то, с чем будете носить и экспериментируйте! Примеряйте все то, что нравится и попросите оценить созданный образ со стороны. Помните, что грамотно подобранный головной убор не только преобразит вас, но и сумеет изменить настроение и отношение к жизни.

Подбираем к лицу

Чтобы создать интересный образ, нужно учитывать не только пору года и модные тенденции, но и ваш тип лица, а также цвет глаз и волос.

Дамам с крупными чертами лица, можно примерить объёмные шапочки или модели с узорами, аппликациями. Хорошо будут смотреться не только стандартные косички и жгутик, но и рисунки в скандинавской манере, а также варианты с английской резинкой, связанные на больших спицах.

Обладательницам идеального овального лица – его считают таким и визажисты, и стилисты – подойдут любые модели, тон которых выбирается под наряд или под цвет глаз.

Круглолицые женщины после 50 лет должны быть острожены с головными уборами в форме колокола и шапками, которые словно надвинуты на лоб.

Дамочки с лицом квадратной формы смогут выгодно преподнести себя, купив шапочки модного спортивного стиля без отворотов, элементов крупного декора и помпонов.

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Цвет глаз

Цвет головных уборов рекомендуется выбирать в тон глазам. Так, голубоглазкам идеально подходят нежные персиковые и бежевые оттенки. Обладательницам серых очей следует обратить внимание на сочные оттенки лимона, на цвет слоновой кости и бледно-розовый тон.

Кареглазым женщинам стоит примерить головные уборы бирюзового и лазурного цветов, а также оттенка ультрамарин и кобальт.

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Стилисты рекомендуют

Чтобы женщина элегантного возраста всегда выглядела ухожено, модно и дорого стоит также прислушаться к рекомендациям стилистов. Исключите нелепые и громоздкие украшения. Их на головном уборе быть не должно.

  • Выбранные вами шляпка, кепи, береты или иной головной убор должны вписываться в созданный образ и подходить к вашему стилю одежды в целом.
  • Цвет головного убора должен быть контрастным.
  • Если вы намерены, приобрести меховую шапку, то не стоит ее носить вместе с шубой из меха.
  • Вязаные шапочки отлично сочетаются с палантинами, пальто и толстыми шарфами. Для модных курточек и парок подбираются аккуратные шапки или береты без декора, помпонов и прочих нелепых элементов.

Возвращаясь к широким шарфам, стоит отметить, что женщины после 50 лет могут с лёгкостью использовать его не только по прямому назначению, но и в качестве головного убора. В последнем варианте он освежит образ, позволит сделать акцент на ваших достоинствах.

Помните, что женщина в любом возрасте должна быть роскошной, модной, неповторимой. Поэтому, даже после 50 лет, создавая свой образ, уделяйте внимание и таким аксессуарам, как головные уборы.

Береты, шляпки и шапочки, кепи и снуджи не только дополнят его, но и помогут выглядеть свежо, ярко, сбросить много лет.

Проявите смелость и немного фантазии. И вы найдете один или несколько идеальных вариантов головных уборов для текущего сезона, подходящих именно вам.

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