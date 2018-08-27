Головные уборы для дам в возрасте: что можно и как носить

В образе современной женщины должно быть продумано все. Поэтому обходить стороной головные уборы, актуальные как в жару, так и в холод, просто непростительно. Чтобы помочь найти собственный стиль женщинам за 50 лет, мы дадим некоторые простые рекомендации (напомним, что это материал продолжает серию статей под тэгом "Мода для пожилых").
Учитываем время года
Головные уборы актуальны в любой сезон. Но, если в юности можно обходиться без них или носить несочетаемое и внесезонное, то после 50 лет выбирать их следует, прежде всего, именно с учетом сезонности, поскольку то, что актуально в жаркие будни будет смешно и неуместно при наступлении холодных деньков.
Милые вязаные шапочки, яркие береты и снужды подойдут для осени и зимы. А вот шапка-чалма, тюрбан или широкополое изделие из фетра больше подходят для теплых дней.
Не бойтесь экскрементов
Перед покупкой своего головного убора выберите то, с чем будете носить и экспериментируйте! Примеряйте все то, что нравится и попросите оценить созданный образ со стороны. Помните, что грамотно подобранный головной убор не только преобразит вас, но и сумеет изменить настроение и отношение к жизни.
Подбираем к лицу
Чтобы создать интересный образ, нужно учитывать не только пору года и модные тенденции, но и ваш тип лица, а также цвет глаз и волос.
Дамам с крупными чертами лица, можно примерить объёмные шапочки или модели с узорами, аппликациями. Хорошо будут смотреться не только стандартные косички и жгутик, но и рисунки в скандинавской манере, а также варианты с английской резинкой, связанные на больших спицах.
Обладательницам идеального овального лица – его считают таким и визажисты, и стилисты – подойдут любые модели, тон которых выбирается под наряд или под цвет глаз.
Круглолицые женщины после 50 лет должны быть острожены с головными уборами в форме колокола и шапками, которые словно надвинуты на лоб.
Дамочки с лицом квадратной формы смогут выгодно преподнести себя, купив шапочки модного спортивного стиля без отворотов, элементов крупного декора и помпонов.
Цвет глаз
Цвет головных уборов рекомендуется выбирать в тон глазам. Так, голубоглазкам идеально подходят нежные персиковые и бежевые оттенки. Обладательницам серых очей следует обратить внимание на сочные оттенки лимона, на цвет слоновой кости и бледно-розовый тон.
Кареглазым женщинам стоит примерить головные уборы бирюзового и лазурного цветов, а также оттенка ультрамарин и кобальт.
Стилисты рекомендуют
Чтобы женщина элегантного возраста всегда выглядела ухожено, модно и дорого стоит также прислушаться к рекомендациям стилистов. Исключите нелепые и громоздкие украшения. Их на головном уборе быть не должно.
- Выбранные вами шляпка, кепи, береты или иной головной убор должны вписываться в созданный образ и подходить к вашему стилю одежды в целом.
- Цвет головного убора должен быть контрастным.
- Если вы намерены, приобрести меховую шапку, то не стоит ее носить вместе с шубой из меха.
- Вязаные шапочки отлично сочетаются с палантинами, пальто и толстыми шарфами. Для модных курточек и парок подбираются аккуратные шапки или береты без декора, помпонов и прочих нелепых элементов.
Возвращаясь к широким шарфам, стоит отметить, что женщины после 50 лет могут с лёгкостью использовать его не только по прямому назначению, но и в качестве головного убора. В последнем варианте он освежит образ, позволит сделать акцент на ваших достоинствах.
Помните, что женщина в любом возрасте должна быть роскошной, модной, неповторимой. Поэтому, даже после 50 лет, создавая свой образ, уделяйте внимание и таким аксессуарам, как головные уборы.
Береты, шляпки и шапочки, кепи и снуджи не только дополнят его, но и помогут выглядеть свежо, ярко, сбросить много лет.
Проявите смелость и немного фантазии. И вы найдете один или несколько идеальных вариантов головных уборов для текущего сезона, подходящих именно вам.
Мода для пожилых - на портале для людей "в возрасте":
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ИЩЕТ ГАРМОНИИ В СЕБЕ И ВОКРУГ СЕБЯ • Публикации о психологии и стиле жизни • Живем со вкусом! • Статьи о нашем здоровье • Книги о здоровье • Гимнастика для пожилых • Мода для пожилых • Прически для дам «в возрасте» • Рукодельница • Хозяйке и рукодельнице: книги и товары • Ежедневные притчи • Видеонастроение дня
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
- Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ • Все новости про пенсии и деньги • Пенсионные новости • Военным пенсионерам • Работающим пенсионерам •
Next
Prev
Стильные прически для пожилых женщин
Каждая женщина независимо от возраста хочется оставаться привлекательной и стильной как можно дольше. И хотя возрастных изменений не избежать, модные стрижки для пожилых женщин станут прекрасным способом сохр...
Как общаться с теми, кто вечно всем недоволен?
Что является главным определяющим фактором счастья? Ответ на этот вопрос, как вы уже, наверное, знаете, это не богатство, слава, красота или власть. Наше ощущение счастья определяется тем, как другие люди, ос...
Чем заняться на пенсии женщине
Рано или поздно трудовая деятельность заканчивается и мы выходим на пенсию. Вот вроде бы долгожданная свобода! Но перед многими из нас встает вопрос: чем заняться на пенсии женщине, чтобы заработать? И не тол...
Пенсия – наконец-то найдется время для себя
Всю жизнь мы куда-то торопимся: семья, дети, работа, дом, дача. На себя совсем не остается времени. Что уж говорить о том, чтобы заниматься любимым хобби! Потом мы выходим на пенсию, как говорят «на отдых»......
"Как вам идет эта стрижка!"
Каждая женщина хочет слышать такие слова в свой адрес. И неважно сколько ей лет. Красивая стрижка - это половина образа, а может и больше. Прическа, как и одежда, может сделать моложе, а может и добавить чут...
Талисман на зачатие ребенка
Одним из важных жизненных этапов в жизни женщины это таинство рождения желанного ребеночка. Применяемые талисманы для зачатия работают в том случае, если нет медицинских проблем для зачатия, когда казалось...
В человеке все должно быть прекрасно
«В человеке всё должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли...»Так сказал наш замечательный классик Антон Павлович Чехов. И ведь мы всегда, со школьной скамьи, были согласны с великим писателем. ...
Мода - только для богатых, стиль доступен всем
Он говорит, что быть модным уже не модно. Это верно. Хотя что значит "уже"? Погоня за модой сродни погоне за сорванной с головы и уносимой ветром шляпой. В обоих случаях человек выглядит смешно. А выглядеть с...
Виртуальные миры 80-летней Аси Алексеевны
А чем вы занимаетесь на пенсии? Ася Алексеевна Колдаева недавно отметила юбилей – 80 лет. Внуки и правнуки с удовольствием наблюдают, как она занимается своим любимым делом – играет в компьютерные игры. Ася А...
Next
Prev
Метры и сотки
В России меняется порядок расчета налога, который платят граждане за свою недвижимость: дома, квартиры, земельные участки, гаражи и машино-места. Такие поправки подписал президент Владимир Путин. - "Российска...
Законно ли отключить электричество за долги?
Согласно нормам Гражданского кодекса, энергосбытовые организации не могут в одностороннем порядке расторгать договор с физическими лицами. Проще говоря, прежде чем вам «отрезать провода», коммунальщики обяза...
Когда, кому, сколько? Отвечает ПФР
Сегодня мы представляем вам подборку ответов на вопросы, которые наиболее часто задают пенсионеры. Отвечают специалисты Отделения ПФР по Иркутской области.
Как вернуть взносы на капремонт
Пожилым собственникам часть взноса на капремонт компенсирует государство. Чтобы воспользоваться льготой, нужно заявить о праве на нее. – "Российская газета".
Особенности автокредитования пенсионеров
Целевое кредитование – часто встречающаяся услуга денежного рынка. Взять средства взаймы на приобретение транспорта может фактически каждый гражданин России, который способен официально подтвердить собственны...
.