Ах, эти угги: модно, тепло и удобно

Высокие сапожки и тонкие шпильки эффектны и красивы, но не всегда удобны в носке в холодную погоду. Прекрасной альтернативой им становятся тёплые и модные угги, которые актуальны в любом возрасте. Они легко одеваются и снимаются, непритязательны в носке и универсальны. Угги хороши и с джинсами, и с юбками, на тонких и полных ножках. Их ассортимент поражает воображение, а стоимость радует. О том, как выбрать угги и не ошибиться расскажет эта статья.

Не только для зимы

В самом начале нужно отметить, что благодаря моде и постоянным модификациям, угги преобразовались и носятся сегодня не только в холода, но и в межсезонье. В последнем варианте выбирают обувь с тонкой подошвой и без внешнего меха. Места сшивов демисезонных угги отличаются боле плотными местами сшива и клеевой промазкой, а ткань обуви покрыта защитным веществом. Этот момент крайне важен на случай дождливой погоды, когда обувь не должна промокать. В отличии от осени, зима диктует новые требования: угги в первую очередь должны быть теплыми, с натуральной шерстью внутри. Идеальным вариантом признаны угги с шерстью мериноса. Однако качественный мех и добротная отделка повлияют и на стоимость.

Внешняя отделка

Если внутри почти ничего не изменилось, но снаружи угги могут быть самыми разными. Уделяя сегодня больше внимания дизайну, производители предлагают обувь действительно на самый разный вкус и цвет. Их украшают стразами и вышивкой, пайетками и логотипами, цветной шерстью и металлическим декором.

В ярких цветах

Отходя от классических тонов угги, производители возводят на модный пьедестал яркие оттенки. Сегодня в тренде жёлтый и зеленый, приглушенный бежевый и голубой, дерзкая фуксия и сочный оранжевый цвета. Не менее популярными станут угги комбинации двух и более оттенков, а также модели со светящейся подошвой.

В какой длине?

В этом сезоне, как в прошлом году, на пике популярности удлиненные модели угги до середины икры. Именно в элегантном возрасте такая длина обеспечивала удобство, гарантирует комфорт и лёгкость, а главное дарит тепло. Длинные угги подчёркивают форму ноги, смотрится красиво и кокетливо при наличии декора.

Вязанные угги

Особого внимания заслуживают вязанные угги. Благодаря тому, что вязаные вещи в жизнь современного человека вошли давно и осели в ней надолго, такие модели зимней обуви также можно смело приобретать. Они смотрятся необычно, добавляют разнообразия в повседневные образы независимо от того присутствует ли элемент вязки в качестве декорации, например в виде сетки сверху, или покрывает всю поверхность. Довольно необычно смотрятся комбинированные варианты, когда сетка одного цвета ложится на обувь другого оттенка. И именно вязанная обувь – наш фаворит.

Добавим роскоши

Ну, а если хочется роскоши и неповторимости, то обратите внимание на модели, выполненные полностью из пряжи. Здесь вместо текстиля используется вязаный материал, изнутри утепленный пухом и декорированный мехом, шерстью или помпонами.

С чем носить?

Как уже говорилось, угги предмет гардероба универсальный, а значит, одинаково хорошо смотрится с джинсами и юбками, платьями и спортивными костюмами. Они подходят людям любого образа жизни, комплекции и стилевых предпочтений. Одев их однажды, вы полюбите угги навсегда.

Одевайтесь удобно и комфортно, носите угги с удовольствием и радуйтесь каждому дню будущей зимы!

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