В ожидании чуда?

Прошло 26 лет, как нет СССР, а мы, пенсионеры, дети войны, всё ещё скучаем по советским временам, по той стране, которую потеряли.

Настольгия по СССР

Как это было

Я родился, когда началась война, хорошо помню последний её год и постоянное чувство голода, ведь 150 граммов хлеб, получаемого по карточке, было очень мало, даже ребёнку, но мы верили в нашу победу, это и помогало нам выжить. Как мы ликовали вместе со старшими нашей победе над фашистами! Затем наступил 1947 год, год денежной реформы и отмены хлебных карточек. Мы с сестрой занимали очередь в хлебном магазине, всю ночь дежурили, чтобы не потерять очередь, а хлеба давали одну буханку в руки. Но наступил 1948 год, очереди исчезли, и можно было купить две буханки хлеба в одни руки, вот тогда мы досыта наелись хлеба. Разве можно забыть вступление в пионеры! Носить красный галстук было мечтой каждого юного школьника. Не забываются и коллективные мероприятия по сбору металлолома и макулатуры. Школа прививала уважение к труду и старшим. Помню, как я не поздоровался с работником выгребных ям, и он мне надрал уши. Придя домой, я пожаловался отцу, а он мне ещё добавил. Так нам прививали уважение к взрослым.

В 1956 году я вступил в комсомол. Это была пора молодых романтиков, которые мечтали вершить великие дела и подвиги. Мы, школьники, уже с шестого по десятый классы в начале учебного года выезжали в колхозы на уборку урожая. Государство умело использовать порыв молодых, их стремление быть полезными для своей страны и народа.

После окончания десятого класса я в 1959 году поступил работать на ЖД кочегаром паровоза. Работа была тяжёлая, но хорошо оплачиваемая, на месячную зарплату я мог купить самый лучший бостоновый костюм за 700 рублей (деньги до реформы 1961 года), хромовые сапоги за 500 рублей.

В октябре 1960 года меня призвали в ряды Советской армии, демобилизовался в сентябре 1963 года и поступил на завод «п/я 709», позднее завод «Радиоприёмник». Там я прошёл путь от настройщика до главного контролёра. Работу совмещал с учёбой на вечернем отделении в политехническом институте, который с успехом окончил. За отличную работу мне выделили трёхкомнатную квартиру.

Иркутский завод «Радиоприёмник имени 50-летия СССР» был большим и богатым, в цехах и отделах работали больше десяти тысяч человек.

Что нужно человеку?

Мой общий трудовой стаж составляет 43 года. На пенсию вышел в 2001 году. Сейчас трудно представить, что пенсии и цены того времени позволяли ежегодно поправлять своё здоровье. Что ещё нужно простому человеку – работа, хорошая зарплата и уверенность в завтрашнем дне! Почти всё это мы имели в стране, которую называли СССР.

Что имеем сейчас? Вопросы экономики политики решаются в угоду тем, кто у власти. Правительство не думает, как улучшить жизнь простых людей, а делает всё, чтобы богатые стали ещё богаче.

Кого выбираем...

Нам с высоких трибун сейчас твердят, что выборы в СССР были не демократические и не конкурентные. Но, на мой взгляд, это были подлинно народные выборы. Народ голосовал за достойных людей, основной состав депутатов представляли лучшие рабочие, хлеборобы, учителя, врачи, заслуженные деятели науки и техники, служащие Советской армии. Мы, мальчишки, до дня выборов копили копейки, чтобы купить бутылку лимонада и булочку. И уже с раннего утра занимали места в клубе, где крутили бесплатно кинофильмы с 6 часов утра до 12 часов ночи.

Если рассматривать сегодня выборы, то последняя явка на выборы в Госдуму составила 40%. Это говорит о том, что народ перестал доверять власти. Сегодня в составе Госдумы – артисты, спортсмены, юристы, служащие, партийные функционеры. Затрудняюсь сказать, чьи интересы они защищают. Но только не простых людей. Дождёмся ли мы от этой Госдумы принятия закона о коррупции с конфискацией имущества казнокрадов, о введении прогрессивной шкалы налогов с богатых и сверхбогатых, о регулировании ценообразования на продукты, товары и лекарства?

Экономика для кого?

До бандитской приватизации в госсекторе находилось 90% основных фондов российской экономики, а сейчас – 18%. Но и эти проценты создают добрую половину российского ВВП. Теперь ясно, что частный сектор за прошедшие 26 лет не обеспечил могущества нашему государству. Разве могут шарашкины конторы, именуемые малым бизнесом, вывести страну на высокий уровень экономики? В результате мы имеем падение ВВП и низкий уровень жизни людей.

На мой взгляд, то, что сегодня происходит с нашей страной, будет продолжаться до тех пор, пока в экономике и политике главенствуют интересы не граждан моей страны, а нескольких человек так называемой элиты.

Сегодня отсутствует прозрачность расходования госбюджета. Оказывается, что все парламентские партии финансируются из госбюджета. Так, «Единая Россия» получает 3,6 млрд руб., КПРФ – 1,3 млрд руб., ЛДПР – 848 млн руб.», Справедливая Россия» – 956 млн руб. Возьмём спорт, а именно футбол, где все команды высшей лиги также финансируются из госбюджета. Вот и получается, что каждый футболист имеет зарплату в миллион рублей, а тренеры ещё больше.

Вся эта система не может вызывать удивления. Может, пора снять партии и футбол с бюджетной кормушки? Пусть живут по примеру зарубежных стран, а то получается, что мы их поддерживаем из своего кошелька.

Ещё в начале 90-х годов российская власть взяла курс на омоложение кадров на всех уровнях. Начали с самого верха, сформировав самое молодое правительство. Ельцинские чиновники гордились, тем, что в правительстве – сплошь кандидаты наук и вчерашние заведующие лабораториями. А то, что они не имели административного и управленческого опыта, никого не волновало. Они бойко взялись «рулить» крупной ядерной державой, провели реформы, которые привели к обвалу экономики и обнищанию народа.

Д. А. Медведев является председателем правящей партии «Единая Россия» и председателем правительства. Разве это допустимо в наше время? Потому-то и все законопроекты, представляемые правительством в Госдуму, принимаются на «ура», так как большинство в Госдуме составляют члены партии «Единая Россия». Потому и не проиндексировали пенсию на уровень инфляции 12,9 % с января 2017 года.

Моя пенсия и пир во время чумы

Теперь я обращаюсь к главе правительства Д. А. Медведеву и партии «Единая Россия» с просьбой вернуть мне недоплаченные ежемесячно к пенсии 1 174 рубля, а за год 14 088 рублей, положенных мне по Конституции и закону. Произошло это потому, что фракция «Единой России» в Госдуме приостановила, по инициативе правительства, в конце 2015 года действие закона об индексации пенсий на уровне инфляции.

Подводя итоги прошедшего года, Росстат зафиксировал рекордное падение промышленности за последние восемь лет. В Минэкономразвития оправдывают низкие результаты непродуктивной работой управленческого звена госаппарата. А вместо повышения качества работы они в новогодние праздники прогуляли на корпоративе на 9,8 млн руб., потратив эти деньги из бюджета. «Это пир во время чумы!» – констатировал президент союза предпринимателей и арендаторов Андрей Бунич. Ведомство, у которого нет реальной программы экономического роста, веселится на гулянках, сотрудники его получают неплохие оклады и не в чём себе не отказывают.

По их мнению, народ должен затянуть пояса, но не они сами.

На сегодняшний день доходы 20 миллионов Россиян ниже прожиточного минимума и находятся на уровне 10–11 тысяч рублей в месяц. Эту цифру озвучил президент В. Путин на съезде партии «Единая Россия», назвав её унизительной. Пройдя четвертьвековой путь построения рыночной экономики, мы пришли к тому, что каждый седьмой россиянин – бедняк. Наступит ли время, когда все россияне будут жить в полном достатке?

Российская экономика пережила очередной год, результаты которого весьма противоречивы: с одной стороны, большинство экономических показателей свидетельствует о том, что страна стала выходить из кризиса после предыдущих двух лет провалов. ВВП, пусть не сильно, но всё-таки растёт, инфляция рекордно низкая, курс рубля стабилен. С другой стороны, реальные доходы населения продолжают сокращаться. Некоторые эксперты и аналитики утверждают, что инфляция в промышленном производстве составляет 8%, рост тарифов на транспорте тоже 8% и реальная инфляция – 7,75%. Они ориентируются на ключевую ставку Банка России, которая составляет 7,75%. Насколько известно, ключевые ставки банков зарубежных стран во всём мире соответствуют инфляции в государстве.

Назначенный недавно министром Минэкономразвития тридцатичетырёхлетний Максим Орешкин, первое, что сделал, – подчинил своему ведомству Росстат. А потому нетрудно догадаться, почему у нас инфляция 2,5% и рост ВВП 1,6%. Цифры, вызывающие у экспертов и аналитиков сомнения...

Президент отвечает...

В декабре прошла 13-я традиционная пресс-конференция В. В. Путина, которая ясно показала: подобный формат потерял всякий смысл для общества. На мероприятии каждый решал исключительно собственные задачи – глава государства активно зарабатывал предвыборные очки, а журналисты главным образом «пиарили» себя. Зачем задавать вопросы, на которые человек уже давал ответы, зачем спрашивать очевидное? А хотелось бы услышать стратегию вывода экономики государства из застоя и улучшения жизни народа. Президенту впору задуматься, почему так часто людям приходится прорываться со своими бедами лично к нему. Почему установленные законами механизмы не работают. Но нет, в каждом ответе президент защищал чиновников! Если и журил, то мягко, по-отечески. Становилось понятно: своих не сдаёт. В своих ответах расписал успехи во всех областях, но давал отчётливо понять: если в стране и есть проблемы, то они исключительно частные и решаемы в рабочем порядке. В общем, как выяснилось, живём мы очень даже неплохо! На вопрос о кандидатах в президенты ответил: «Не мне самому для себя конкурентов воспитывать?» Думаю, здесь он слукавил. Неужели, в самом деле, оскудела русская земля, и нет у нас талантливых, умных, эрудированных людей, способных вывести экономику страны на достойный уровень с высоким уровнем жизни граждан? У нас гарантированный шанс на победу имеет только один человек. Говорить о равных условиях кандидатов бессмысленно.

18 марта состоятся выборы президента российской федерации. Я приду и отдам свой голос за наше будущее, за человека, который выстроит сильную экономику и обеспечит своим гражданам достойный уровень жизни, чтобы нам не было стыдно за нищих стариков, пытающихся выжить на крошечную пенсию.

По мнению директора института актуальной экономики Н. Исаева, у нынешнего главы государства есть все инструменты, чтобы не на словах, а на деле улучшить жизнь людей. Только от его политической воли зависит смена нынешнего правительства. Пока у В. В. Путина нет экономической программы, и если Минэкономразвития и Центр стратегических разработок не удосужились такую программу создать, то нам остаётся только ждать чуда.

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