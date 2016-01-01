Тайга и Пальма

Рассказ о реальном приключении двух сибирских лаек.

Последний день октября, не по сезону тёплый, клонился к вечеру. Хозяйка – красивая женщина средних лет – заканчивала субботнюю уборку на высокой веранде дома. Расположенный среди стройных лиственниц, покрытых ещё не опавшей золотисто-жёлтой хвоей, дом живописно располагался на окраине большого посёлка геологической партии.

Занятая делом, она не сразу обратила внимание на собаку-лайку по кличке Тайга, появившуюся на ступеньках крыльца. Только после того, как собака подала голос, а затем без перерыва принялась лаять, Тамара Романовна, так звали хозяйку дома, спустилась к лайке.

Появление собаки, да и её поведение, удивило, но не встревожило хозяйку.

– Что случилось, Тайгуша? – обращаясь к собаке и поглаживая ей голову, спросила она. – И почему ты здесь, почему без мамы – Пальмы? А ну пойдём, проверим ваше жильё.

Проговорив это, успокаивая Тайгу, хозяйка прошла за дом к загородке, сделанной в углу обширного двора для двух собак, проживавших в хозяйстве. Небольшая калитка вольера была открыта настежь. Второй собаки – Пальмы – не было видно.

Недалеко за домом проходила просёлочная дорога, за которой простиралась на сотни километров типичная средневитимская лиственничная тайга.

Выйдя за калитку двора к дороге, Тамара Романовна несколько раз позвала: «Пальма, Пальма!» Но той не было видно.

Тайга, всё время вертевшаяся рядом с хозяйкой, выбежала на дорогу и, оборачиваясь к ней с лаем, остановилась, как бы поджидая Тамару Романовну.

«Что-то случилось», – подумала женщина и, впервые встревоженная поведением собаки, задумалась, что же предпринять. Муж – геолог был в отъезде на буровых. Появится вечером, а может быть и ночью, как это бывало не раз после объезда буровых вышек. С собаками что-то приключилось, думалось ей. Одна ведёт себя беспокойно, второй вообще не видно. Что делать? Тем временем Тайга не унималась, заливаясь лаем, и, то убегая немного вперёд, по дороге ведущей в гору, то опять возвращаясь к хозяйке, призывала её следовать за собой. Тамара Романовна решилась и пошла за собакой. Та, с остановками и оглядками на ходу, изредка взлаивая, побежала вверх по склону по лесовозной дороге.

Так они шли около часа. Лес, подступивший вплотную к дороге, становился всё мрачнее, в вершинах деревьев тревожно шумел порывистый ветер.

Тамара Романовна почувствовала себя как-то неуютно в этом окружении, но ситуация заставляла идти вперёд. Собака, бежавшая впереди, вдруг исчезла. И тут хозяйка услышала впереди и справа лай другой собаки. Это был голос Пальмы, но звук его был необычным, будто бы с хрипотцой.

Пройдя по редколесью напрямую на лай Пальмы, женщина вышла на поляну, покрытую густым брусничником и мелким ельником, на краю которой в какой-то нелепой позе, боком, сидела Пальма. Тайга вертелась здесь же. Подойдя ближе к Пальме, Тамара Романовна поняла всё – скособочившееся тело и шею Пальмы стягивала проволочная петля, конец которой был привязан к основанию небольшой лиственницы.

Странная поза собаки объяснялась просто – петля стягивала не только шею и тело Пальмы, но ещё и правая передняя лапа собаки запуталась в проволоке, когда та, попав в петлю, начала биться, пытаясь вырваться. Лапа оказалась подтянутой к шее, и это в какой-то мере предотвратило дальнейшее затягивание удавки.

С трудом найдя конец петли, хозяйка освободила Пальму, принявшуюся благодарно лизать ей руки. Тайга, повизгивая, всё это время вертелась рядом, то обнюхивая Пальму и мешая хозяйке, то с восторгом отпрыгивая в сторону.

Стало смеркаться. Скрутив злосчастную проволоку в небольшой клубок, Тамара Романовна почувствовала усталость и одновременно огромное облегчение.

Обе лайки скрылись с поляны, но вскоре Пальма возвратилась. Обратной дорогой пошли к посёлку. На полпути к ним присоединилась и Тайга.

Поглядывая на бежавших рядом собак, женщина только сейчас отчётливо осознала всё случившееся. Это удивительно, думалась ей: собака-дочь спасла, по сути, от верной гибели собаку-мать! Но ещё удивительнее другое – как Тайга поняла опасность, грозившую Пальме? Как и когда она поняла, что за спасением нужно бежать к человеку? И с какой настойчивостью она звала за собой хозяйку?

Кто-то, скорее дети, плохо закрыли калитку вольера, и собаки вырвались на волю. Лето они провели в загородке и порядком соскучились по воле и лесу. Наступила осень, но погода стояла тёплая и охота на белку пока ещё не открылась.

Истосковавшись по свободе, случайно оказавшись за забором, они бросились в лес. Охотничий азарт погнал собак вперёд. Видимо, Пальма взяла след зайца и, устремившись по его тропе, попала в петлю, которую, скорее всего, местные мальчишки не затянули весной, как это делают опытные охотники.

Занятая этими размышлениями, хозяйка подошла к дому. Собаки, опережая её, вбежали в вольер, и каждая улеглась на своё место. День, наполненный тревожными приключениями, но со счастливым концом, закончился.