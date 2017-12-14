Счастье – какое оно?

Накануне Нового года, да и перед любым праздником или днём рождения мы поздравляем друг друга, желаем удачи в делах, успеха, здоровья и счастья. А какое оно, счастье, и что это такое – счастье? И, если задуматься, то СЧАСТЬЕ у каждого из нас окажется разное, у каждого своё.

С возрастом всё чаще и чаще вспоминаю детство, деревню, где жил и за шестьдесят лет смог побывать всего лишь один раз. И страшно жалею, но что тут поделаешь – такова жизнь.

Вспоминается раннее утро, солнышко ещё не проснулось, но восток уже розовеет, мычат коровы, блеют овцы, кричит пастух, щёлкая своим длинным кнутом, собирая коров. А ты выскакиваешь из своей тёплой кровати, потягиваешься сладко-сладко, разгоняя последние остатки сна, схватываешь немудрёную удочку, берёшь банку с червями, приготовленными с вечера, и, сломя голову, бежишь навстречу с пацанами, которые уже ждут тебя у околицы. На ходу выхватываешь из загнетки пару-тройку картофелин и ты счастлив! А если по пути вместе с ребятами в чужом огороде ещё и разживёшься парой-тройкой огурцов, то ты счастлив уже вдвойне. Но вот уже и речка Упоровка плещет волной у твоих ног, ты закидываешь удочку и ждёшь, ждёшь, ждёшь. И вот оно, счастье! Начинается клёв, и ты не успеваешь менять наживку. Окуньки да чебаки, мескозобы да гальяны, иногда колючий и сопливый ёрш попадётся, а то и карасик... Через два-три часа солнце уже высоко, утренний клёв закончился, а на твоём кукане болтается штук двадцать рыбёшек, и ты счастлив, и бежишь скорей домой, где тебя уже ждут с рыбой мать, две младшие сёстры и средний брат, и ты счастлив и горд, что будет рыбный завтрак для всей детворы, а на дворе 1944 год, немцы катятся на запад, и тебе всего-то двенадцатый год....

А разве это не счастье, когда в июне сорок пятого мы получили телефонограмму, что отец будет проездом на восток через станцию Заводоуковская. Мать выпросила у председателя сельсовета подводу, в которую запрягли двух быков. И рано-рано утром мы с мамой выехали встречать отца. 37 километров ехали 12 часов, но были счастливы от мысли, что отец жив и мы скоро с ним встретимся! Боялись только одного: чтобы он уже не проехал свою остановку, потому что почти все поезда пролетали, даже не замедляя хода, а их встречали женщины, дети, девушки в надежде хотя бы увидеть своего мужа, отца, брата, жениха и были счастливы только от одной надежды. Сегодняшнему поколению молодых этого не понять.

Но наше с мамой счастье было впереди – и мы отца увидели. На второй день к вечеру он уже обнимал нас. Радость, слёзы, улыбки – всё смешалось.

Отец сказал, что ему дали всего трое суток, и мы поехали домой.

Самым радостным и счастливым от этой встречи с отцом осталось воспоминание о рыбалке. На завтра батя рано утром уже разбудил меня, и мы пошли на реку Тобол километра за два от нашего села. Ловили с лодки на блесну, ничего не поймали и уже было собрались домой – солнышко поднялось высоко, как вдруг дёрнуло и очень сильно. Только бы не сорвалась! – молил я Бога. И мы её вытащили. Щука попалась достойная, почти в мой рост! Вот счастье привалило нам! Но оно было недолгим: рано утром отец собрался в обратную дорогу. Правда, председатель исполкома дал отцу собственную бричку, на которой мы быстро добрались до станции. Проводили отца и, угрюмые, двинулись в обратный путь. Счастье закончилось. Правда, через девять месяцев оно опять привалило к нам в виде младшего брата, названного в честь деда Володей.

А вот мне уже шестнадцать, я в восьмом классе. Сидим мы с товарищем на последней парте, а впереди сидят две подружки, с которых мы не спускаем глаз, потому что загадали, какая первой обернётся! Почему-то всё время оборачивалась та, на которую я загадал, это и было уже счастье, мимолётное, но счастье.

А вскоре и первый поцелуй, который запомнился на всю жизнь. Встретились мы с ней после этого первого поцелуя только через двадцать пять лет. У неё – муж, дети, внуки. Да и я не обделён судьбой. Но тот первый поцелуй – это было первое, что мы вспомнили при встрече.

После школы было танковое училище, и когда я впервые в жизни самостоятельно сел за рычаги тяжёлого танка «ИС-3» весом в 60 тонн, который покорно подчинился мне, и после выполнения упражнения на «отлично», пройдя все препятствия без замечаний, были и счастье, и гордость.

Счастье. Оно всё время сопутствовало, было рядом со мной. Знакомство с девушкой в увольнении – разве это было не счастье? Счастье! А ожидание увольнения и очередное свидание? И это счастье от встречи три раза в месяц. Но идёт время, и мы уже муж и жена, и первый поцелуй, и загс, и первая брачная ночь. Разве это не счастье!

В жизни случалось всякое. Были и штормы, и бури. Но плохое быстро забывается, и в памяти остаётся только радость бытия. Радость от хорошо выполненной работы. И это тоже, на мой взгляд, – счастье.

Но время идёт своим чередом, и мы, офицеры, оказываемся за бортом. Армия сокращается, и мы с семьёй едем в неизвестность. Что нас ждёт впереди? Ни жилья, ни работы... Но мы не унываем, мы ещё молоды, нам по 28 лет, у нас есть дочь, и есть уверенность, что всё будет хорошо, всё наладится, а счастье вернётся к нам. Так всё и случилось.

Из далёкого Забайкалья мы переехали в молодой, красивый, строящийся город Ангарск. На второй день после приезда жена, врач-педиатр, уже работала по специальности. Жили какое-то время где придётся. Вскоре и я нашёл работу и поступил в институт, дочь уже училась в школе. И вскоре мы получили квартиру, и счастье было безмерным!

Десять лет жизни в Ангарске прошли, нет, – пролетели, как один миг. Что это, если не счастье? Я окончил институт, жена защитила кандидатскую, и снова надо было менять место жительства. Поменяли квартиру, и вот мы уже в Иркутске в новой, с иголочки, квартире, и все счастливы. Жена работает в медицинском институте, дочь в школе, один только я неприкаянный. Но мы не унываем, мы счастливы и верим в светлое будущее.

Наконец меня, как бывшего офицера Советской Армии и инженер-механика, пригласили в Государственную автомобильную инспекцию. И я опять был счастлив.... И ещё шестнадцать лет пролетели, как один миг, как мгновение, как пуля у виска...

Долго не могли купить машину. И деньги были – сумели накопить, а вот купить негде. Но вот фортуна опять вспомнила про нас и повернулась лицом, и я уже сижу за рулём собственной «копейки». И я безмерно счастлив, счастлива вся семья!

Но бывает так, что счастье неожиданно кончается и наступает неизвестность, когда никто и ничего не может обещать. Остаётся только надежда на мастерство хирурга и Всевышнего и удачу. Зато, когда все позади, и ты стоишь в дверях реанимационной палаты и видишь, как твоя женщина, твоя жена, ещё не до конца отошедшая от наркоза, уже пытается жонглировать ананасом и лимоном, ты опять счастлив и точно знаешь, что это такое – СЧАСТЬЕ!

А поездка на Байкал – разве это не счастье, разве это не радость? Готовишься весь год, два, а то и три. Пока совпадут отпуска. Но вот всё позади, и мы уже на Байкале. Ранним утром ещё до восхода в резиновой лодке тащишь из воды хариуса, – чтобы понять, надо самому испытать это неописуемое счастье. А потом опять трудовые будни. У меня это – профилактика дорожно-транспортных происшествий вообще и по вине детей в частности. И разве это не счастье, когда ты под оркестр со своими товарищами и друзьями по работе идёшь торжественным маршем по городу во главе колонны из четырёхсотпятидесяти юных инспекторов движения, когда сердце готово выскочить из груди, и тебе кажется, что ты уже не идёшь, а летишь вверх к облакам! Это настоящее счастье, человеческое счастье от проделанной работы. И ты гордишься собой, своим трудом, своими товарищами, что всё не зря, всё путём.

Но ни с чем не сравнимы те ощущения радости, счастья, когда медсестра в роддоме вручала мне свёрток с моим внуком. Это было ни с чем не сравнимое волнение и счастье. Счастье, что в твоих руках человечек, который только что появился на свет, но уже глядит на тебя своими глазёнками и что-то думает. Вот только бы знать, что!

А его первое слово «ди-ди», что значит «дед», – это ли не счастье! А его первые шаги, а как он учился ходить на коньках и лыжах! А как он впервые сел за руль автомобиля! Да много всего было и хорошего, и плохого. Давно ли мы отпраздновали золотую и изумрудную свадьбы, и я уже 30 лет как в отставке, но дома не сижу.

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