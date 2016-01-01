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«Сад моей памяти». Александр Вампилов
|Александр КНЯЗЕВ
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Эта книга известного иркутского фотохудожника Александра Князева ещё не издана, но уже привлекла к себе любопытство многих. «Сад моей памяти» автор не просто написал, а сложил из фотографий и скупых воспоминаний. Получился цикл фотоэссе, где, кроме иркутян, вы встретитесь со многими интересными людьми... Читайте и смотрите!
Помните знаменитое у Фёдора Тютчева: «Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые...» Это про него – про Сашу. Посетил ненадолго. Потому столько успел сказать... Потому остался с нами надолго.
Мне было бы неловко писать на его фоне, если б не случилось этой фотографии, где кроны древних ворот оперлись последней надеждой на крону старого, как мир, дерева... Так сложилось... пространство Зилова, ломанное, натужное и безвыходное.
Нашей встречи не произошло, я встретил только его нелепую гибель, успев полюбить его Сарафанова, что вывел за ручку под траурный марш собственного сочинения целое поколение потерянных в ледниковом коммунизме, но прозревающих в переулках старого Иркутска... моих сверстников.
Театр Александра Вампилова раздвинул рампу до площадей, улиц, окраин и переполнился провинциальным беспокойством их обитателей перед собственной судьбой... «Мы бежали от заката!» – непременный позывной его театра, его героев, его поколения.
Мы бежали от заката,
романтичные, ничьи,
так, как Блок велел когда-то,
так, как Бабель нас учил.
Поселковые поэты,
подражатели листвы,
мы бежали из Тайшета,
из Иркутска, из Москвы.
Вопрошали горожане:
Что вас мучило, мужи?
Мы сказали: – мы бежали
от заката, и бежим...
по России, из России,
как никто нас не учил.
Чьи вы? – ангелы спросили.
Мы ответили: – ничьи...
Что вы делали когда-то,
до того, как жизнь прошла? –
нас спросили...
– От заката мы бежали
до светла!
Закат нас догнал уже в тот миг, как Толя Кобенков, прекрасный поэт, сочинил это послание...
Закат опустился на город, вороньём на древние купола повис, поднял мусорный ветер, что сорвал крыши и распугал птиц, сырую плесень изукрасил цветочками и расставил каменных истуканов поперек людских дорог, чтоб, заглядевшись, никто не смог понять свой путь к храму... «Мы обвенчаемся с тобой в планетарии!» – пробует докричаться Зилов через запертую дверь.
Закат объявили вскоре Сиянием... Сумеречные народные кумиры, радетели культуры, дарователи слова и дарители истины, словно с небес спустившиеся, проповедовали на площадях и в библиотеках, изгоняя одних бесов и прислуживая другим... Их навязчивый экзорцизм начинался в приёмной новоявленного губернатора, а иссякал вместе с утренним синдромом, принятом ими за литургию...
Бумажным вихрем взвивались доносы и обращения, пасквили и обличения:
– Против кого дружим? – вопрошали «инженеры человеческих душ», а пьяное эхо из пустоты только и твердило заученно: «Не мог он ямба от еврея, как мы ни бились, отличить!» Союзы писателей множились, писательские ряды крепчали «сомкнутым строем железных батальонов пролетариата», бронзовея перед компьютером, « ... который до сих пор никому не подчиняется».
Пришло-таки время «утиной охоты»: одни в пристреле, другие в отстреле, иные в самостреле, а кто-то в скрадке... И все в отлёте.
Слякотные, стуженые, зимние,
вечные ослушники зимы,
это мы – Саяпины и Зиловы,
Алики и Сильвы... Это мы.
С песнями, прикрытыми засовами,
с радостью в келейках без окна,
Вами до морщинки прорисованы,
Вами и оплаканы сполна.
Верующие, мучающие, лгавшие,
потчующие басней соловья,
Старшие ли, младшие ли, падшие,
блудные ли... – Ваши сыновья.
Город молодых и праздничных талантов, наш первородный Иркутск, опускался в пучину заката, как призрачный град Китеж, оставаясь последней опорой отлетающим птицам: Валерий Шевченко, Иван Вырупаев, Вячеслав Кокорин, Анатолий Кобенков, Александр Муравьев... Не знаю другого города, столь щедро рождающего таланты и столь угрюмо их изгоняющего...
Но нет другого города и другого глобуса тоже нет... Есть «Утиная охота», одна на всех. Она пугала нас всех своей неразгаданностью в те незыблемые семидесятые, настораживала апокалиптическим нашествием лжи в девяностые...
И лишила нас выбора, оставив наедине с собой, как большая болезнь.
Осунувшиеся и хворые, затворив покрепче за собой дверь и, едва различая в памяти дорогу, мы вернёмся в свой город, найдём в нём ворота в детство, а они уже легли, опершись бессильно на древесную крону, как на древо жизни. Так и выстоят вместе.
Деревья, которые были
маленькими при Вас,
уже тяжелы от пыли
звёздной
в полночный час,
книжки, которые с Вами
бежали нестрашной тьмы,
уже за семью холмами
и сами – почти холмы,
холмики,
а подружки,
приятели и друзья –
почти старики, старушки
и их не жалеть нельзя.
Осталось не так уж много
из тех, кто Вас помнит:
снег,
деревья, дома, дорога,
да, может быть, человек,
который и ног не вытер,
и шляпу не снял, а вот
стоит и стучится в театр...
А театр ещё живет.
Вот так и случилась наша прогулка с Александром Валентиновичем Вампиловым по старому Иркутску, где добрым спутником и моим Вергилием был поэт Анатолий Кобенков. Хотя этой прогулки не было никогда...
Но память не ведает, что такое «никогда», об этом знает только ворон...
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